УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7205 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 205 9

Для побутових споживачів ціна за кубометр газу не зміниться, - Нафтогаз

газ

Українці в цьому опалювальному сезоні сплачуватимуть за газ таку ж суму, як до 24 лютого.

Про це повідомляється на сторінці НАК "Нафтогаз", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тарифний план "Фіксований", що передбачає ціну за газ на рівні 7,96 грн/кубометр — діє до кінця квітня 2023 року. Ця ціна була встановлена ще до повномасштабного вторгнення та не змінилася.

Читайте також: "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за куб. Фіксована ціна залишається до 31 травня 2023 року, - Шмигаль. ВIДЕО

Крім того, у повідомленні наголосили, що у Європі тариф подорожчав. Нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії.

"Українці, продовжуйте сумлінно сплачувати рахунки, адже сьогодні це надважливо. До того ж 7,96 грн — це незначні гроші в сучасних українських реаліях. Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок — підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", - йдеться в тексті.

Також читайтеРада завадила "Нафтогазу" вивести 264 млрд грн з бюджету, - Тимошенко

Нафтогаз (4465) опалювальний сезон (1781) Тарифи на газ (1068)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.08.2022 12:49 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 12:56 Відповісти
Хм, така вартість в Європі. А чого не хочете порівняти зарплати у нас і в Європі?!
показати весь коментар
17.08.2022 12:57 Відповісти
Так же как "не изменилась" стоимость отопления в Одессе с 1500 до 3300 грн\мес?
показати весь коментар
17.08.2022 13:01 Відповісти
А чи взагалі той ска ГАЗ буде??????????? мер Львова закликав буржуйки купувати...але КАКАЯ РАЗНІЦА...аби не ПО))))
показати весь коментар
17.08.2022 13:02 Відповісти
с 24 фефраля до 15 апреля отопительный сезон как-то же прошли? И тут пройдем!!!
показати весь коментар
17.08.2022 13:12 Відповісти
Мудрий дуже? А те що той газ був закачаний ще до маштабної війни це нічого. І тоді не було проблем з газопостачанням
показати весь коментар
17.08.2022 13:17 Відповісти
а для теплоэнерго ??? какой тариф заложат для тех кто имеет надежду на подачу отопления???
показати весь коментар
17.08.2022 13:17 Відповісти
Нафтогазу варто було б обмежити кількість спожитого газу по фіксованій ціні, наприклад 1000-2000 кубів на сезон. Більше- плати по повній ціні.
показати весь коментар
17.08.2022 13:38 Відповісти
 
 