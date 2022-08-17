Для побутових споживачів ціна за кубометр газу не зміниться, - Нафтогаз

Українці в цьому опалювальному сезоні сплачуватимуть за газ таку ж суму, як до 24 лютого.

Про це повідомляється на сторінці НАК "Нафтогаз", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тарифний план "Фіксований", що передбачає ціну за газ на рівні 7,96 грн/кубометр — діє до кінця квітня 2023 року. Ця ціна була встановлена ще до повномасштабного вторгнення та не змінилася.

Читайте також: "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за куб. Фіксована ціна залишається до 31 травня 2023 року, - Шмигаль. ВIДЕО

Крім того, у повідомленні наголосили, що у Європі тариф подорожчав. Нещодавно в Литві ціна сягнула 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові — 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі — 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання — збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії.

"Українці, продовжуйте сумлінно сплачувати рахунки, адже сьогодні це надважливо. До того ж 7,96 грн — це незначні гроші в сучасних українських реаліях. Пам’ятайте, що кожен сплачений рахунок — підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023", - йдеться в тексті.

Також читайтеРада завадила "Нафтогазу" вивести 264 млрд грн з бюджету, - Тимошенко