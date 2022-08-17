Навчальний рік у школах Дніпра розпочнеться дистанційно, - міськрада

Навчальний рік у школах Дніпра розпочнеться 1 вересня у дистанційному форматі.

Таке рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення", - зазначив мер Борис Філатов.

Зазначається, що влітку для освітян провели тренінги для ефективності онлайн-навчання. Наразі педагоги готові повернутися до дистанційного викладання.

"Уроки проводитимуть як у так званому спільному форматі - коли діти разом із вчителем у відеоконференції, так і за типом індивідуальних занять - коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу. Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку. За всіма деталями та консультаціями батьки можуть звертатися до класних керівників і адміністрацій шкіл", - розповіли в міськраді.

