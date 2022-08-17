УКР
Новини Війна
Навчальний рік у школах Дніпра розпочнеться дистанційно, - міськрада

дистанційка

Навчальний рік у школах Дніпра розпочнеться 1 вересня у дистанційному форматі.

Таке рішення депутати ухвалили під час 26-ї чергової сесії міськради 17 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Ми проводили консультації з батьками. Близько 80% з них підтримують це рішення", - зазначив мер Борис Філатов.

Зазначається, що влітку для освітян провели тренінги для ефективності онлайн-навчання. Наразі педагоги готові повернутися до дистанційного викладання.

"Уроки проводитимуть як у так званому спільному форматі - коли діти разом із вчителем у відеоконференції, так і за типом індивідуальних занять - коли дитина виконує завдання, а потім відправляє їх педагогу. Графік дистанційного навчання вибудують комфортно для школярів різного віку. За всіма деталями та консультаціями батьки можуть звертатися до класних керівників і адміністрацій шкіл", - розповіли в міськраді.

Читайте: На Кіровоградщині батьки зможуть обрати форму навчання дітей, на території закладів освіти облаштовують укриття, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3363) школа (2269) дистанційне навчання (136)
Коментувати
При ковіді онлайн, а при ракетах - в клас??? При першій тривозі старшаки затопчуть малих. Мої вдома сидітимуть.
17.08.2022 14:35 Відповісти
По всій Україні на час війни треба онлайн, щоб не вчителі відповідали за наших дітей.
17.08.2022 14:50 Відповісти
 
 