Учебный год в школах Днепра начнется дистанционно, - горсовет
Учебный год в школах Днепра начнется 1 сентября в дистанционном формате.
Такое решение депутаты приняли на 26-й очередной сессии горсовета 17 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение", – отметил мэр Борис Филатов.
Отмечается, что летом для педагогов провели тренинги для эффективности онлайн-обучения. В настоящее время педагоги готовы пойти на дистанционное преподавание.
"Уроки будут проводить как в так называемом общем формате – когда дети вместе с учителем в видеоконференции, так и по типу индивидуальных занятий – когда ребенок выполняет задания, а затем отправляет их педагогу. График дистанционного обучения выстроят комфортно для школьников всех возрастов. По всем деталям и консультациями родители могут обращаться к классным руководителям и администрациям школ", - рассказали в горсовете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль