Викрадений в Україні метал Росія намагатиметься видати за свій, – Федерація металургів

Росія краде на окупованих територіях України металопродукцію, а потім видає її за товар власного виробництва та намагається продати. Скільки всього металу вкрадено невідомо, але на складах у Маріуполі перебувала продукція на сотні мільйонів.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"Мова йде про сотні тисяч тонн металу, на сотні мільйонів доларів. Важко сказати, скільки вивезли, бо ми не знаємо, чи все вони вивезли, чи щось залишилось. Можливо, вони його спробують видати за метал виробництва Росії або продаватимуть таким споживачам, які не звертають увагу на походження товару. Але компанія "Метінвест", як власниця вкрадених обсягів металу, відстежує ці процеси, планує переслідувати цих піратів і вже здійснила певні заходи на міжнародних майданчиках, щоб вони або заплатили за цей метал, або не мали можливості його продати", - розповів Біленький.

У тому, що Росія використовуватиме викрадений в Україні метал для власних потреб, він сумнівається.

"У Росії є надлишкові металургійні потужності. Тому за рахунок власного виробництва використати той метал, що вони тут вкрали, — недоцільне рішення. Скоріше за все, вони будуть намагатися продати його кудись назовні", - зауважив Біленький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грабуючи Україну, Росія порушує одразу три статті міжнародного права - ISPR

Як відомо, офіційні новинні канали Росії повідомляли про три кораблі, які перевезли до Ростову металургійну продукцію, викрадену з Маріупольського порту. Ця продукція була вироблена на заводах Азовсталь та ММКІ групи Метінвест: за словами генерального директора компанії, Юрія Риженкова, збитки від грабунку Росією українського металу оцінюються в 600 мільйонів доларів.

Раніше група американських чиновників та аналітиків ISRP, яка займається документуванням пограбувань Росії на нашій території, опублікувала звіт, де зібрані докази щодо мінімум 50 випадків пограбування Росією українського металу та зерна. За даними аналітиків, Росія вкрала з України понад півмільйона тонн зерна. Також було вивезено 11 тис. тонн металу, а 28 тис. тонн вже завантажено на кораблі і буде вивезено найближчим часом.

росія (67862) крадіжка (667) Метінвест (1007) метал (595)
Зеля відкати має .
17.08.2022 15:24 Відповісти
Всі питання на рахунок вкраденого металу та зерна до преЗедента та його прихвостнів.
17.08.2022 15:27 Відповісти
Металічні заготовки як правило замарковані виробником ударним способом, видаляти і наносити заново - це робота достатньо нудна і працемістка. Швидше метал будуть використовувати для власних потреб або "перепродавати" з підробленими сертифікатами як придбані раніше у Метінвеста.
17.08.2022 16:12 Відповісти
Ещё, как вариант, могут продавать недобросовестным покупателям, которым сертификация не нужна. В принципе, желающие наверняка найдутся, если не будет ответных мер от мирового сообщества
17.08.2022 23:08 Відповісти
Естественно. Абсолютно не удивлена - очень типичное поведение. Да они и считают, что это их металл. То, что производили его украинские металлурги - их не смущает
17.08.2022 23:07 Відповісти
 
 