Викрадений в Україні метал Росія намагатиметься видати за свій, – Федерація металургів

Росія краде на окупованих територіях України металопродукцію, а потім видає її за товар власного виробництва та намагається продати. Скільки всього металу вкрадено невідомо, але на складах у Маріуполі перебувала продукція на сотні мільйонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"Мова йде про сотні тисяч тонн металу, на сотні мільйонів доларів. Важко сказати, скільки вивезли, бо ми не знаємо, чи все вони вивезли, чи щось залишилось. Можливо, вони його спробують видати за метал виробництва Росії або продаватимуть таким споживачам, які не звертають увагу на походження товару. Але компанія "Метінвест", як власниця вкрадених обсягів металу, відстежує ці процеси, планує переслідувати цих піратів і вже здійснила певні заходи на міжнародних майданчиках, щоб вони або заплатили за цей метал, або не мали можливості його продати", - розповів Біленький.

У тому, що Росія використовуватиме викрадений в Україні метал для власних потреб, він сумнівається.

"У Росії є надлишкові металургійні потужності. Тому за рахунок власного виробництва використати той метал, що вони тут вкрали, — недоцільне рішення. Скоріше за все, вони будуть намагатися продати його кудись назовні", - зауважив Біленький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грабуючи Україну, Росія порушує одразу три статті міжнародного права - ISPR

Як відомо, офіційні новинні канали Росії повідомляли про три кораблі, які перевезли до Ростову металургійну продукцію, викрадену з Маріупольського порту. Ця продукція була вироблена на заводах Азовсталь та ММКІ групи Метінвест: за словами генерального директора компанії, Юрія Риженкова, збитки від грабунку Росією українського металу оцінюються в 600 мільйонів доларів.

Раніше група американських чиновників та аналітиків ISRP, яка займається документуванням пограбувань Росії на нашій території, опублікувала звіт, де зібрані докази щодо мінімум 50 випадків пограбування Росією українського металу та зерна. За даними аналітиків, Росія вкрала з України понад півмільйона тонн зерна. Також було вивезено 11 тис. тонн металу, а 28 тис. тонн вже завантажено на кораблі і буде вивезено найближчим часом.