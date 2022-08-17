Ізраїль і Туреччина відновлюють дипломатичні відносини у повному обсязі

Ізраїль та Туреччина ухвалили рішення про відновлення дипломатичних відносин у повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда.

"Після домовленостей, досягнутих під час візиту прем’єр-міністра Яїра Лапіда до Анкари з міністром закордонних справ Туреччини Мевлотом Чавушоглу та розмови прем’єр-міністра Лапіда з президентом Туреччини Ердоганом, а також позитивних зрушень у ізраїльсько-турецьких відносинах за останній рік, дві країни вирішили відновити повні дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країни вирішили підвищити рівень відносин до повноцінних дипломатичних відносин і повернути послів і генеральних консулів.



"Це відновлення дипломатичних відносин є продовженням позитивного напрямку розвитку відносин за останній рік, починаючи з дипломатичного візиту президента Герцога до Анкари та взаємних візитів міністрів закордонних справ до Єрусалиму та Анкари", - додали у Офісі прем’єр-міністра.

Різке охолодження відносин між двома в минулому стратегічними партнерами відбулося в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи", коли ізраїльські сили перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа. При цьому загинули 10 турецьких пропалестинських активістів. Ізраїль заявив тоді, що рейд був здійснений з метою перевірки судна на предмет зброї. Унаслідок цього з Анкари був відкликаний ізраїльський посол, а Тель-Авів покинув представник Туреччини.