УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7101 відвідувач онлайн
Новини
3 007 11

Ізраїль і Туреччина відновлюють дипломатичні відносини у повному обсязі

ізраїль,туреччина

Ізраїль та Туреччина ухвалили рішення про відновлення дипломатичних відносин у повному обсязі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда.

"Після домовленостей, досягнутих під час візиту прем’єр-міністра Яїра Лапіда до Анкари з міністром закордонних справ Туреччини Мевлотом Чавушоглу та розмови прем’єр-міністра Лапіда з президентом Туреччини Ердоганом, а також позитивних зрушень у ізраїльсько-турецьких відносинах за останній рік, дві країни вирішили відновити повні дипломатичні відносини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країни вирішили підвищити рівень відносин до повноцінних дипломатичних відносин і повернути послів і генеральних консулів.

"Це відновлення дипломатичних відносин є продовженням позитивного напрямку розвитку відносин за останній рік, починаючи з дипломатичного візиту президента Герцога до Анкари та взаємних візитів міністрів закордонних справ до Єрусалиму та Анкари", - додали у Офісі прем’єр-міністра.

Також читайте: Захід занепокоєний поглибленням зв'язків Туреччини з Росією, - FT

Різке охолодження відносин між двома в минулому стратегічними партнерами відбулося в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи", коли ізраїльські сили перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа. При цьому загинули 10 турецьких пропалестинських активістів. Ізраїль заявив тоді, що рейд був здійснений з метою перевірки судна на предмет зброї. Унаслідок цього з Анкари був відкликаний ізраїльський посол, а Тель-Авів покинув представник Туреччини.

дипломатія (720) Ізраїль (1828) Туреччина (3680)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
***** Асадушке
показати весь коментар
17.08.2022 17:02 Відповісти
+2
А от тут ви можливо, помиляєтесь. Євреї і османи взяли спільний курс на поділ Сирії. Хоч в них різна віра та політичний стрій, але спільна ціль. ***** здало асада і ар. Для цього ердоган і зустрічався з Путіним. Тепер руки розв'язані. В турків під контролем пів Кіпру, Азербайджан, північ Сирії. Турецька імперія буде тільки розширюватись. Євреї тоже свого не пустять.
показати весь коментар
17.08.2022 16:25 Відповісти
+1
Нема в них друга Путіна. Є свої інтереси. Кожен сам за себе. І якщо їх інтереси співпадають з путінськими, то дружать. Як тільки дороги розійдуться, вони кинуть Росію без жалю. Що і відбувається зараз
показати весь коментар
17.08.2022 16:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після того як султан Ердоган вилизав дупу *****???
показати весь коментар
17.08.2022 15:45 Відповісти
Чомусь думаю,що це не на довго
показати весь коментар
17.08.2022 15:51 Відповісти
А от тут ви можливо, помиляєтесь. Євреї і османи взяли спільний курс на поділ Сирії. Хоч в них різна віра та політичний стрій, але спільна ціль. ***** здало асада і ар. Для цього ердоган і зустрічався з Путіним. Тепер руки розв'язані. В турків під контролем пів Кіпру, Азербайджан, північ Сирії. Турецька імперія буде тільки розширюватись. Євреї тоже свого не пустять.
показати весь коментар
17.08.2022 16:25 Відповісти
Ви все написали в останньому реченні.Це буде ситуативний союз ,до досягнення певних цілей.Потім знову загострення в відносинах(ІМХО)
показати весь коментар
17.08.2022 17:00 Відповісти
Не удивительно! Ведь у них есть общий друг - кремлевский демон по прозвищу *****!
показати весь коментар
17.08.2022 16:23 Відповісти
Нема в них друга Путіна. Є свої інтереси. Кожен сам за себе. І якщо їх інтереси співпадають з путінськими, то дружать. Як тільки дороги розійдуться, вони кинуть Росію без жалю. Що і відбувається зараз
показати весь коментар
17.08.2022 16:27 Відповісти
В Ізраїль повтікало ВАГОНАМИ наволочі, яка заради паРаші чудить й черекає що завгодно. Турція забацала вивезення зернових. Для кого? Які "дороги", кокаїнові? Прийди до тями!
показати весь коментар
17.08.2022 16:55 Відповісти
про дороги і кокаїнові ти мабудь попутав. Я не прихильник zе наркомана
показати весь коментар
17.08.2022 21:31 Відповісти
***** Асадушке
показати весь коментар
17.08.2022 17:02 Відповісти
Ех Сирія ))
показати весь коментар
17.08.2022 18:44 Відповісти
украина продает зерно на 25% дешево рыночной стоимости для Турции а не дает 25% своего зерна безплатно!!! Украина вв основном продает свое зерно африке и арабским странам а не турции!!!. --это непонятливым д@лб@**** к сведению. я рад что помирились Израиль и Турция.
показати весь коментар
17.08.2022 18:47 Відповісти
 
 