Израиль и Турция возобновляют дипломатические отношения в полном объеме

ізраїль,туреччина

Израиль и Турция приняли решение о возобновлении дипломатических отношений в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Офиса премьер-министра Израиля Яира Лапида.

"После договоренностей, достигнутых во время визита премьер-министра Яира Лапида в Анкару с министром иностранных дел Турции Мевлотом Чавушоглу и разговора премьер-министра Лапида с президентом Турции Эрдоганом, а также положительных сдвигов в израильско-турецких отношениях за последний год, две страны решили возобновить полные дипломатические отношения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны решили повысить уровень отношений до полноценных дипломатических отношений и вернуть послов и генеральных консулов.

Читайте также: Кулеба о позиции Эрдогана по отношению к России и Украине: Древние традиции османской дипломатии

"Это восстановление дипломатических отношений является продолжением позитивного направления развития отношений за последний год, начиная с дипломатического визита президента Герцога в Анкару и взаимных визитов министров иностранных дел в Иерусалим и Анкару", - добавили в Офисе премьер-министра.

Резкое охлаждение отношений между двумя стратегическими в прошлом партнерами произошло в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы", когда израильские силы перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа. При этом погибли десять турецких пропалестинских активистов. Израиль заявил тогда, что рейд был осуществлен в целях проверки судна на предмет оружия. В результате из Анкары был отозван израильский посол, а Тель-Авив покинул представитель Турции.

дипломатия (1472) Израиль (2096) Турция (3541)
+3
***** Асадушке
17.08.2022 17:02 Ответить
+2
А от тут ви можливо, помиляєтесь. Євреї і османи взяли спільний курс на поділ Сирії. Хоч в них різна віра та політичний стрій, але спільна ціль. ***** здало асада і ар. Для цього ердоган і зустрічався з Путіним. Тепер руки розв'язані. В турків під контролем пів Кіпру, Азербайджан, північ Сирії. Турецька імперія буде тільки розширюватись. Євреї тоже свого не пустять.
17.08.2022 16:25 Ответить
+1
Нема в них друга Путіна. Є свої інтереси. Кожен сам за себе. І якщо їх інтереси співпадають з путінськими, то дружать. Як тільки дороги розійдуться, вони кинуть Росію без жалю. Що і відбувається зараз
17.08.2022 16:27 Ответить
Після того як султан Ердоган вилизав дупу *****???
17.08.2022 15:45 Ответить
Чомусь думаю,що це не на довго
17.08.2022 15:51 Ответить
А от тут ви можливо, помиляєтесь. Євреї і османи взяли спільний курс на поділ Сирії. Хоч в них різна віра та політичний стрій, але спільна ціль. ***** здало асада і ар. Для цього ердоган і зустрічався з Путіним. Тепер руки розв'язані. В турків під контролем пів Кіпру, Азербайджан, північ Сирії. Турецька імперія буде тільки розширюватись. Євреї тоже свого не пустять.
17.08.2022 16:25 Ответить
Ви все написали в останньому реченні.Це буде ситуативний союз ,до досягнення певних цілей.Потім знову загострення в відносинах(ІМХО)
17.08.2022 17:00 Ответить
Не удивительно! Ведь у них есть общий друг - кремлевский демон по прозвищу *****!
17.08.2022 16:23 Ответить
Нема в них друга Путіна. Є свої інтереси. Кожен сам за себе. І якщо їх інтереси співпадають з путінськими, то дружать. Як тільки дороги розійдуться, вони кинуть Росію без жалю. Що і відбувається зараз
17.08.2022 16:27 Ответить
В Ізраїль повтікало ВАГОНАМИ наволочі, яка заради паРаші чудить й черекає що завгодно. Турція забацала вивезення зернових. Для кого? Які "дороги", кокаїнові? Прийди до тями!
17.08.2022 16:55 Ответить
про дороги і кокаїнові ти мабудь попутав. Я не прихильник zе наркомана
17.08.2022 21:31 Ответить
***** Асадушке
17.08.2022 17:02 Ответить
Ех Сирія ))
17.08.2022 18:44 Ответить
украина продает зерно на 25% дешево рыночной стоимости для Турции а не дает 25% своего зерна безплатно!!! Украина вв основном продает свое зерно африке и арабским странам а не турции!!!. --это непонятливым д@лб@**** к сведению. я рад что помирились Израиль и Турция.
17.08.2022 18:47 Ответить
 
 