Израиль и Турция возобновляют дипломатические отношения в полном объеме

Израиль и Турция приняли решение о возобновлении дипломатических отношений в полном объеме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Офиса премьер-министра Израиля Яира Лапида.

"После договоренностей, достигнутых во время визита премьер-министра Яира Лапида в Анкару с министром иностранных дел Турции Мевлотом Чавушоглу и разговора премьер-министра Лапида с президентом Турции Эрдоганом, а также положительных сдвигов в израильско-турецких отношениях за последний год, две страны решили возобновить полные дипломатические отношения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны решили повысить уровень отношений до полноценных дипломатических отношений и вернуть послов и генеральных консулов.

"Это восстановление дипломатических отношений является продолжением позитивного направления развития отношений за последний год, начиная с дипломатического визита президента Герцога в Анкару и взаимных визитов министров иностранных дел в Иерусалим и Анкару", - добавили в Офисе премьер-министра.

Резкое охлаждение отношений между двумя стратегическими в прошлом партнерами произошло в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы", когда израильские силы перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа. При этом погибли десять турецких пропалестинских активистов. Израиль заявил тогда, что рейд был осуществлен в целях проверки судна на предмет оружия. В результате из Анкары был отозван израильский посол, а Тель-Авив покинул представитель Турции.