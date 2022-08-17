Очільнику псевдопрокуратури та "заступниці голови адміністрації" у "ЛНР" повідомлено про підозру

Прокурори розслідують провадження за фактами колабораціонізму на Луганщині.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що керівнику окупаційної прокуратури та псевдопосадовиці "ЛНР" повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після російського вторгнення в Україну підозрювані пішли на співпрацю з представниками окупаційної влади РФ. Громадянин, який до 2014 року працював в органах прокуратури Луганщини та залишився на тимчасово окупованій території, очолив псевдопрокуратуру Старобільського району "ЛНР", а депутат та секретар Новопсковської селищної ради обійняла посаду так званого "заступника голови адміністрації Новопсковського району ЛНР".

Вони організовують та забезпечують роботу псевдоструктур. Керівник окупаційної "прокуратури" здійснює добір кадрів серед місцевого населення, легалізовує законодавство так званої "ЛНР", а також координує роботу з виявлення проукраїнськи налаштованих громадян. Псевдопосадовиця виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади.

