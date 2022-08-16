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Колаборантів не стає менше, за місяць поліція відкриває близько 160 проваджень, - МВС

нацполіція

В Україні наразі не спостерігається зменшення виявлених Нацполіцією України фактів колаборації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва.

"Зменшення виявлених Національною поліцією фактів колаборації на сьогодні не спостерігається. В середньому за місяць нараховується у ЄРДР близько 160 цих фактів", - поінформувала Матвєєва.

Щодо колабораціонізму речниця МВС заявила, що відповідно до даних ЄРДР, у провадженні Нацполіції знаходилося з початку вторгнення РФ на територію України і дотепер загалом 1200 кримінальних проваджень.

За її словами, з них 549 справ було розпочато за такими фактами, як публічне заперечення збройної агресії РФ проти України, публічні заклики до підтримки рішень і дій рф, до співпраці з РФ, до невизнання державного суверенітету України на тимчасово захоплених територіях України тощо.

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"627 справ було розпочато за фактами добровільного зайняття громадянами України посад, які були незаконно створені на тимчасово окупованих територіях, а також у окупаційній адміністрації РФ, або щодо добровільного обрання до таких органів тощо", - зазначила вона.

У свою чергу Матвєєва уточнила, що з цих 1200 кримінальних проваджень у ході досудового розслідування 199 особам було повідомлено про підозру.

За інформацією МВС, ці люди переважно є: представниками держорганів і органів місцевого самоврядування - 6; експрацівниками правоохоронних органів - 4; представниками ТОВ або ФОП - 3; цивільними громадянами - 166.

"За результатами розслідування у 101 кримінальному провадженні матеріали щодо підозрюваних було направлено до суду. Найбільше у таких областях, як Житомирська - 33, Сумська - 15, Київська - 10", - сказала Матвєєва.

Читайте: Правоохоронці розслідують 1200 випадків колабораціонізму, - МВС

Автор: 

МВС (3513) колабораціонізм (1174)


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Топ коментарі
+23
А ви спробуйте їх не відпускати під заставу, як в Черкасах, може тоді й поменшає.
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16.08.2022 23:50 Відповісти
+21
Звісно їх не стає менше, вони ж нікуди не діваються. Депортуйте їх в Рашку, або розстрілюйте, тоді їх поменшає.
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16.08.2022 23:51 Відповісти
+17
вешать...тех кто отпускает!
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17.08.2022 00:05 Відповісти
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А ви спробуйте їх не відпускати під заставу, як в Черкасах, може тоді й поменшає.
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16.08.2022 23:50 Відповісти
Головного прибрати, і все буде ок
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16.08.2022 23:50 Відповісти
Их надо не просто прибрати,они должны окопы копать 25 часов в день.
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18.08.2022 09:52 Відповісти
Звісно їх не стає менше, вони ж нікуди не діваються. Депортуйте їх в Рашку, або розстрілюйте, тоді їх поменшає.
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16.08.2022 23:51 Відповісти
може це через не адекватне покарання? ні?
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17.08.2022 00:04 Відповісти
вешать...тех кто отпускает!
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17.08.2022 00:05 Відповісти
Треба таких лишати громадянства
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17.08.2022 00:09 Відповісти
вот эти сволочи и призвали войну и смерть...
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17.08.2022 00:10 Відповісти
Закон о высшей мере (расстрел) по законам военного времени, и они исчезнут полностью. Нужна только политическая воля для этого закона. Или дёрьмак защищает своих?
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17.08.2022 00:12 Відповісти
Для начала отмените решение КСУ о признании смертной казни не соответствующим Конституции
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17.08.2022 10:58 Відповісти
Тому що немає покарання, лише солпежуйство й вихід під заставу, цирк 95.
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17.08.2022 00:17 Відповісти
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17.08.2022 00:23 Відповісти
Треба вішати « прошу пана до гилякі»
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17.08.2022 00:24 Відповісти
Головни колаборанти мають недоторканнiсть.
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17.08.2022 00:25 Відповісти
В нормальных странах во время войны за такое предусмотрена смертная казнь.
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17.08.2022 01:09 Відповісти
ну дык порядка 20% выборцев были ОПЗЖопниками, в пересчёте на поголовье - еще копать и копать
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17.08.2022 01:14 Відповісти
Фига се! Одного не пойму, если не нравится, чемодан вокзал! В чем проблема-то?!
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17.08.2022 03:42 Відповісти
Так не выпускают так-то
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17.08.2022 06:45 Відповісти
Плохо одно-они любят расею, но туда не валят, упорно сидят злесь.

Я бы , например, ничуть бы не жалел, если бы их свалило даже пару миллионов.
И не переживал бы по поводу уменьшения населения в Украине.
Лучше меньше , да лучше.
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17.08.2022 03:44 Відповісти
Ну так вот те, кто платит деньги за возможность свалить - это они.
Нужно брать у них деньги официально, отбирать гражданство - и скатертью дорога.
Никому же не придет в голову, что свалить пытаются патриоты.
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17.08.2022 06:51 Відповісти
Дебіл, люди намагаються прогодувати родини, у нас роботи немає, житло знищене, як дітей годувати, на війну не беруть, кажуть чекайте, а діти просять їсти кожного дня !
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17.08.2022 07:25 Відповісти
Серьезно ?
Вот прям очереди в военкомат, а их не берут ?
И следом новость про Одессу, где справки по 7000$ продают и на границе периодически накрывают каналы по переправке за 15000$.
Если такой избыток добровольцев, которых не берут, то откуда могут взяться такие тарифы и зачем вручать повестки на пляже ?

А?

Если бы ты хоть на 10% понимал в обычной экономике, то для тебя стало бы очевидно, что в данный момент спрос превышает предложение.

Так вот тех, кто поддерживает оккупационную власть нужно не арестовывать, да и ещё кормить, а нужно делать конфискацию имущества и активов, и досвидос из страны. И пустить эти деньги на армию, на помощь пострадавшим, в том числе и детям.

А эти аресты и принудительная мобилизация, принесут только убытки:
- во-первых арестованных нужно содержать, проводить судебные процессы, это отвлекает органы и несёт лишние расходы.
- во-вторых принудительно мобилизованные не всегда просто не хотят воевать, это часто и в немалом количестве фактически враги, от которых в армии не просто мало пользы, а ещё и по-факту они будут засланным казачками.
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17.08.2022 13:23 Відповісти
судьи вата.
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17.08.2022 06:55 Відповісти
Військово-польові суди треба вводити для колобарантів.
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17.08.2022 07:25 Відповісти
Аби розстрілювали, то вже б не було. А так судилища, які служать виключно оркам, всіх ворогів відпускають, кари немає, єрмак й Ко на волі про що мова в загалі !
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17.08.2022 07:31 Відповісти
Не становиться потому что 3 года главой сбу был билетер 95 квартала с липоввм званием и фигурант нескольких уголовнвх производств баканов и крышеватель всего криминала с янтарем сАбаков...
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17.08.2022 08:22 Відповісти
Разведка США предупреждала Украинские власти еще в октябре...путлер готовит нападение...чем занимались слуги дьявола Вы все помните...
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17.08.2022 08:46 Відповісти
Тю! ФСБшные крысы сидят на Банковой и защищают колаборантов через своих судей. Уберите гнид с Банковой - клаборантов вмиг поменьшае
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17.08.2022 09:05 Відповісти
Розстрілювати на місці не пробували?
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17.08.2022 11:28 Відповісти
Щоб стало меньше їх потрібно знищувати фізично а не арештовувати і робити цирк потім про те що вони вийщли під заставу.
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17.08.2022 20:14 Відповісти
Колаборантам та навідника дати 'можливість" швиденько знайти 1-1,5 метра міцної мотузки і" не встигнути " запобігти такому прикрому самогубству.. А відео з випадково встановленої камери опублікувати для бажаючих продовжити справу" самогубця".
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18.08.2022 06:44 Відповісти
 
 