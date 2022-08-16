Колаборантів не стає менше, за місяць поліція відкриває близько 160 проваджень, - МВС
В Україні наразі не спостерігається зменшення виявлених Нацполіцією України фактів колаборації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва.
"Зменшення виявлених Національною поліцією фактів колаборації на сьогодні не спостерігається. В середньому за місяць нараховується у ЄРДР близько 160 цих фактів", - поінформувала Матвєєва.
Щодо колабораціонізму речниця МВС заявила, що відповідно до даних ЄРДР, у провадженні Нацполіції знаходилося з початку вторгнення РФ на територію України і дотепер загалом 1200 кримінальних проваджень.
За її словами, з них 549 справ було розпочато за такими фактами, як публічне заперечення збройної агресії РФ проти України, публічні заклики до підтримки рішень і дій рф, до співпраці з РФ, до невизнання державного суверенітету України на тимчасово захоплених територіях України тощо.
"627 справ було розпочато за фактами добровільного зайняття громадянами України посад, які були незаконно створені на тимчасово окупованих територіях, а також у окупаційній адміністрації РФ, або щодо добровільного обрання до таких органів тощо", - зазначила вона.
У свою чергу Матвєєва уточнила, що з цих 1200 кримінальних проваджень у ході досудового розслідування 199 особам було повідомлено про підозру.
За інформацією МВС, ці люди переважно є: представниками держорганів і органів місцевого самоврядування - 6; експрацівниками правоохоронних органів - 4; представниками ТОВ або ФОП - 3; цивільними громадянами - 166.
"За результатами розслідування у 101 кримінальному провадженні матеріали щодо підозрюваних було направлено до суду. Найбільше у таких областях, як Житомирська - 33, Сумська - 15, Київська - 10", - сказала Матвєєва.
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Я бы , например, ничуть бы не жалел, если бы их свалило даже пару миллионов.
И не переживал бы по поводу уменьшения населения в Украине.
Лучше меньше , да лучше.
Нужно брать у них деньги официально, отбирать гражданство - и скатертью дорога.
Никому же не придет в голову, что свалить пытаются патриоты.
Вот прям очереди в военкомат, а их не берут ?
И следом новость про Одессу, где справки по 7000$ продают и на границе периодически накрывают каналы по переправке за 15000$.
Если такой избыток добровольцев, которых не берут, то откуда могут взяться такие тарифы и зачем вручать повестки на пляже ?
А?
Если бы ты хоть на 10% понимал в обычной экономике, то для тебя стало бы очевидно, что в данный момент спрос превышает предложение.
Так вот тех, кто поддерживает оккупационную власть нужно не арестовывать, да и ещё кормить, а нужно делать конфискацию имущества и активов, и досвидос из страны. И пустить эти деньги на армию, на помощь пострадавшим, в том числе и детям.
А эти аресты и принудительная мобилизация, принесут только убытки:
- во-первых арестованных нужно содержать, проводить судебные процессы, это отвлекает органы и несёт лишние расходы.
- во-вторых принудительно мобилизованные не всегда просто не хотят воевать, это часто и в немалом количестве фактически враги, от которых в армии не просто мало пользы, а ещё и по-факту они будут засланным казачками.