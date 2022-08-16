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Новини Війна
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Правоохоронці розслідують 1200 випадків колабораціонізму, - МВС

колаборант,колабораціонізм

Кількість виявлених поліцією фактів колабораційної діяльності не зменшується.

Про це сказала на брифінгу речниця МВС Альона Матвєєва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Говорячи про боротьбу з колаборантами на звільнених від російських військових територіях, вона зауважила, що з 24 лютого відкрито 1200 кримінальних проваджень.

549 з них, за словами Матвєєвої, відкрили через факт публічного заперечення вторгнення РФ в Україну, закликів до співпраці з Росією, невизнання суверенітету України на тимчасово окупованих територіях.

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Ще 627 справ стосуються фактів, коли українські громадяни добровільно займали незаконно створені посади на тимчасово окупованих територіях, сказала речниця МВС.

Українці також добровільно займали посади в судових або правоохоронних органах, незаконних збройних чи воєнних формуваннях.

"З 1200 кримінальних проваджень у ході досудового розслідування 199 особам було повідомлено про підозру", - зазначила Матвєєва.

Понад 166 із цих людей – цивільні, також є кілька представників держорганів, місцевого самоврядування та колишніх правоохоронців.

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Матеріали 101-ої справи вже направили до суду. Таких випадків найбільше на Житомирщині, Сумщині та Київщині.

Щодо загальної статистики колабораціонізму по областях, Матвєєва сказала, що найбільше таких випадків виявили на Луганщині (174), Херсонщині (140), Києві (118), Донеччині (106), Київській області (84), а також на Житомирщині (73), Сумщині (66) та Запорізькій області (64).

Автор: 

МВС (3513) колабораціонізм (1174)


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А сколько колобков уже повязали в ОП и правительстве?
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16.08.2022 16:47 Відповісти
Не розслідувати потрібно, а розстрілювати, розмножуються як таргани, спасу не має.
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16.08.2022 17:02 Відповісти
Зеленский тоже колаборационист, знал что ***** нападет и никому не сказал. Кто-расследуйте это пожалуйса!!!
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16.08.2022 17:08 Відповісти
Прививка - это больно, но нужно. 300 лет отрицательной селекции даром не проходят
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16.08.2022 17:10 Відповісти
сколько бабла заработают. им как правило или 2 года условно или вобще нечего. я думаю, что скоро им вобще будут после суда премию выдавать.
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16.08.2022 17:16 Відповісти
вот и не понятно. столько слёз в оон, а на месте им вобще не чего. политика обмана.
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16.08.2022 17:19 Відповісти
Всього 40 ріжків від АК 74...
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16.08.2022 17:37 Відповісти
Всього 1200? А за результатами опитувань виходить 20% насєлєнія.
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16.08.2022 17:43 Відповісти
Так круто расследуют, что суды их отпускают?
Как смерть Шеремета и Гонзюк?
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16.08.2022 19:35 Відповісти
 
 