Верховний Суд забрав у ПриватБанка готель "Мир" у Києві

Верховний Суд відмовив Приватбанку у задоволенні вимог у касації та позбавив банк права власності на готель "Мир" у Києві на користь пов’язаних з ексвласником банку Боголюбовим компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 2 вівторок, 16 серпня.

"Ми будемо продовжувати боротись з колишніми власниками, ми їх дотиснемо — якщо не в Україні, то в Америці й Англії", — заявив член Наглядової ради банку Роман Сульжик.

Раніше сама фінустанова повідомляла про те, що компанії-позивачі повʼязані з колишнім власником Приватбанку Геннадієм Боголюбовим,

У січні цього року Північний апеляційний госпсуд відмовив ПриватБанку у задоволенні скарги на рішення Госпсуду Києві щодо скасування права власності банку на київський готель "Мир".

Зазначимо, що право власності на готель "Мир", розташований у Києві, перейшло до ПриватБанку після звернення у 2016 році стягнення на заставне майно на підставі договору іпотеки, укладеного з ТОВ "Ардена" ще до націоналізації банку.

А вже 2019 року ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення ПриватБанку майна і перешкоджання відновлення правового становища ПриватБанку як власника готелю "Мир".

Верховний Суд у січні 2021 року скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на київський готель "Мир". Відтак аналогічний позов до ПриватБанку ініціювало ТОВ "Артіс".