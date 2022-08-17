УКР
Верховний Суд забрав у ПриватБанка готель "Мир" у Києві

Верховний Суд відмовив Приватбанку у задоволенні вимог у касації та позбавив банк права власності на готель "Мир" у Києві на користь пов’язаних з ексвласником банку Боголюбовим компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 2 вівторок, 16 серпня.

"Ми будемо продовжувати боротись з колишніми власниками, ми їх дотиснемо — якщо не в Україні, то в Америці й Англії", — заявив член Наглядової ради банку Роман Сульжик.

Раніше сама фінустанова  повідомляла про те, що компанії-позивачі повʼязані з колишнім власником Приватбанку Геннадієм Боголюбовим, 

У січні цього року Північний апеляційний госпсуд відмовив ПриватБанку у задоволенні скарги на рішення Госпсуду Києві щодо скасування права власності банку на київський готель "Мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд підтвердив законність націоналізації "ПриватБанку"

Зазначимо, що право власності на готель "Мир", розташований у Києві, перейшло до ПриватБанку після звернення у 2016 році стягнення на заставне майно на підставі договору іпотеки, укладеного з ТОВ "Ардена" ще до націоналізації банку.

А вже 2019 року ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення ПриватБанку майна і перешкоджання відновлення правового становища ПриватБанку як власника готелю "Мир".

Верховний Суд  у січні 2021 року скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на київський готель "Мир". Відтак аналогічний позов до ПриватБанку ініціювало ТОВ "Артіс".

+43
17.08.2022 16:08 Відповісти
+30
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ

31.05.2022
17.08.2022 16:11 Відповісти
+23
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
17.08.2022 16:16 Відповісти
17.08.2022 16:08 Відповісти
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ

31.05.2022
17.08.2022 16:11 Відповісти
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
17.08.2022 16:16 Відповісти
Зеломойський не вічний.
17.08.2022 16:39 Відповісти
Это не страшно. Мало того, это дурь, которую теперь используют США против Зеленского в том числе. Процедура этого суда таковы, что выйти из него самому нельзя, только по решению/приговору судьи и никак иначе.
17.08.2022 17:42 Відповісти
Нормальный ход. Как раз за такое и голосовали трижды в 2019-ом году.
17.08.2022 16:10 Відповісти
суки продажные, по беспределу пошли...
17.08.2022 16:11 Відповісти
Судья обеспечил себе безбедное существование на 150 лет вперёд)). И всем родственникам
17.08.2022 16:12 Відповісти
і зробили на пів готелю залу з ігровими автоматами та чекають лохів......
17.08.2022 16:12 Відповісти
17.08.2022 16:14 Відповісти
Скільки це Байрактарів волонтер Зеленський передав Коломойському?
17.08.2022 16:15 Відповісти
Фейк! Зеленський, так не може... хоча воно, ні як не може! Буратіно,мля!
17.08.2022 16:17 Відповісти
это вы еще не представляете, что будет происходить под прикрытием инфошума во время движняка в Херсонской области...
17.08.2022 16:17 Відповісти
Самое худшее - это списание закона о владении оружием. Не сразу, а под шумок 5 раз его принизят, сделав из него неподобающий безмозглый закон. Затем как в США искусственно сделают жертв при скулшутинге (что при Колумбайне, что недавно несколько десятков полицейских целый час стояли у школы и не пытались ликвидировать психопата-ребенка, а по приказу сверху ждали множество трупов) и отберут вообще все оружие. Не за один раз, а постепенно. Затем сделают полную и тотальную диктатуру с перетасовкой шестерок в колоде.
17.08.2022 16:23 Відповісти
в какую сторону будет движняк? Зеленский -Резник уже собрали "миллионные силы"? Дурная примера - говорить "гоп" раньше времени
17.08.2022 16:25 Відповісти
а угадайте с трёх раз, куда пойдут пешком голодные кацапы?
17.08.2022 16:57 Відповісти
Голодные? Херсон одна из богатейших продовольственных областей... Мне страшно другое. Как бы дешевый популизм не привел к очень серьезным последствиям
17.08.2022 17:11 Відповісти
тут понимаете какая фигня - на войне военные воюют, а если они добывают себе еду, то уже не воюют. Спросите об этом у военных - они всё об этом знают.
С популизмом вы опоздали - об этом надо было три с половиной года назад предупреждать, а сейчас уже поздно, мы в этом говнепопулизме уже по самые ноздри.
17.08.2022 17:28 Відповісти
это расскажите зебилам. Они до сих наивеличайшему верят .
17.08.2022 17:37 Відповісти
я в очередях не дискутирую, и в такси не езжу.
18.08.2022 00:42 Відповісти
член общества знаний ?
18.08.2022 04:49 Відповісти
Війна війною, а негромадянин Бєня спокійно і комфортно грабує Україну
17.08.2022 16:18 Відповісти
не спокойно, а ударными темпами. Наверное кошерная еда в Отисвилле дорого стоит, а тут всего 623 дня осталось.
17.08.2022 17:40 Відповісти
Беня отримав презент від Зелі. Наступним кроком може бути ще компенсації за Приват, бо Беня постраждав від санкцій США, а Зеля хороший і бідним єврея завжди помагає. Абрамовичу так само повезло. З нашим ************ для всіх злодіїв Україна скоро стане "землею обітованою")
показати весь коментар
17.08.2022 16:18 Відповісти
Класс!!!

Тобто тишком-нишком продовжується відторгнення активів Привату Коломойським та Боголюбовим.

Ну і звичайно:
17.08.2022 16:18 Відповісти
я таких дохера на избирательном участке видел. Но сейчас они резко начали вымирать. Остаются только те, кому каждый квартал вербально напоминаешь на его жалобы на жизнь, как он голосовал в 19-ом.
17.08.2022 17:02 Відповісти
кто-то удивлен?
17.08.2022 16:19 Відповісти
этот человек "всего лишь третий в списке самых богатых людей Украины . Ему по статусу положено в украинских "неподкупных" судах выигрывать. Особенно сейчас, когда клоун - гарант Конституции и его балаган, плюют и на Конституцию и на Законы
17.08.2022 16:19 Відповісти
до сих пор налог на восстановление имущества коломойскому еще не ввели. ******...ли, как говорит арестович
17.08.2022 16:20 Відповісти
Хтоб сумнівався.Боголюбов партнер Бені.Обидва на гачку Мінюсту США через відмивання крадених грошей Приватбанку.Зате наш суд на стороні банди
17.08.2022 16:20 Відповісти
Этим судьям место на нарах! Работают против Государства (((
17.08.2022 16:25 Відповісти
Верховний Суд забрав у ПриватБанка готель "Мир" у Києві
Ось що животворящий доллар робе!
17.08.2022 16:27 Відповісти
долар тут до чого? чи то США грабує Україну?
17.08.2022 17:17 Відповісти
Під шумок, лохів гріх не кинути.
17.08.2022 16:28 Відповісти
гоїв
17.08.2022 17:34 Відповісти
Хазяїн (Коломойський) вказує , що хоче - слуга (Зеленський) "під козирьо" і виконує всі забаганки олігарха-злочинця ! Так і живемо . Судді і влада сильно корумповані і за гроші і маму рідну продадуть . Їм до лампочки війна - їм бабло і майно вкрасти треба ! А ви думали , що задурно Коломойський дупу дер , гроші витрачав і просував правдами-неправдами Зеленського у президенти ? ? ? Якраз такий добрий Коломойський....Ага .
17.08.2022 16:40 Відповісти
Вже віддайте Бєнє і кО, майно Привата а потім об'явіть банкрутом, по звичайній схемі.
17.08.2022 16:44 Відповісти
Зеля,скажи не стесняйся сколько ты еще должен Бене за роль президента!
17.08.2022 16:44 Відповісти
Это мародерство или бизнес???????????? зе дебилы подскажите?????????
17.08.2022 16:49 Відповісти
Там в приміщенні ВГС, перетвореної на тропічну оранжерею, на стінах повний іконостас голів цього суду, починаючи з царя-гороха.
Саме то для лохастих але допитливих мавп, що навідались на суд.
17.08.2022 16:51 Відповісти
все норм. Просто Зеля так готовился к войне, что теперь мы всей страной собираем по копейке на бронежилеты и коптеры нашим защитникам, а Беня и его цирк продолжают дерибанить страну пока мы все заняты, не пожертвовав ни копейки. Мне вот интересно, неужели ни у одной медиашлюхи в стране не появляется желание узнать, как из Бени-патриота образца 2014 года вдруг возникло такое пропутинское гамно, радующееся обстрелам своего города и делающее все возможное чтобы финансово добить свою страну
17.08.2022 16:55 Відповісти
Суки зеленські, ермаківські і коломойські навіть під час війни не можуть зупинитись красти!
17.08.2022 16:57 Відповісти
Треба вводити Військову Адмінітсрацію з управління Україною -
без порхо- і зелеботів.
17.08.2022 17:01 Відповісти
Если Зеленский думает , что он всех ****** , а все этого не заметят , то он глубоко ошибается. Обязательно придет время когда придется платить по счетам.
17.08.2022 17:03 Відповісти
«Якщо виникає конфлікт між правами людини й правами власності, то права людини повинні перемогти.»
@ А. Лінкольн
17.08.2022 17:59 Відповісти
Нє ну Бєнє тре повернути все...фіг його знає скільки ще Боневтік буде чудити. Тому зараз тре кувати залізо.
17.08.2022 17:31 Відповісти
Зе купить ще одну кватиру в лондоні
17.08.2022 17:51 Відповісти
 
 