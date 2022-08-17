РУС
Верховный Суд забрал у ПриватБанка гостиницу "Мир" в Киеве

Верховный Суд отказал Приватбанку в удовлетворении требований по кассации и лишил банк права собственности на гостиницу "Мир" в Киеве в пользу компаний, связанных с экс-владельцем банка Боголюбовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Соответствующее решение принял Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда во вторник, 16 августа.

"Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем - если не в Украине, то в Америке и Англии", - заявил член Наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

Ранее само финучреждение сообщало о том, что компании-истцы связаны с бывшим собственником ПриватБанка Геннадием Боголюбовым.

Читайте також: "Приватбанк" виграв справу проти колишніх власників банку, які оскаржували законність націоналізації

В январе этого года Северный апелляционный хозсуд отказал ПриватБанку в удовлетворении жалобы на решение Хозсуда Киеве об отмене права собственности банка на киевскую гостиницу "Мир".

Отметим, что право собственности на гостиницу "Мир", расположенную в Киеве, перешло в ПриватБанк после обращения в 2016 году взыскания на залоговое имущество на основании договора ипотеки, заключенного с ООО "Ардена" еще до национализации банка.

А уже в 2019 году ООО "АЭФ" инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка имущества и воспрепятствования восстановлению правового положения ПриватБанка как владельца гостиницы "Мир".

Верховный Суд в январе 2021 года отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на киевскую гостиницу "Мир". Следовательно, аналогичный иск к ПриватБанку инициировало ООО "Артис".

Боголюбов Геннадий Верховний Суд готель Приватбанк
+43
17.08.2022 16:08
+30
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ

31.05.2022

31.05.2022
17.08.2022 16:11
+23
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
17.08.2022 16:16
17.08.2022 16:08
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ

31.05.2022

31.05.2022
17.08.2022 16:11
Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада.
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
17.08.2022 16:16
Зеломойський не вічний.
17.08.2022 16:39
Это не страшно. Мало того, это дурь, которую теперь используют США против Зеленского в том числе. Процедура этого суда таковы, что выйти из него самому нельзя, только по решению/приговору судьи и никак иначе.
17.08.2022 17:42
Нормальный ход. Как раз за такое и голосовали трижды в 2019-ом году.
17.08.2022 16:10
суки продажные, по беспределу пошли...
17.08.2022 16:11
Судья обеспечил себе безбедное существование на 150 лет вперёд)). И всем родственникам
17.08.2022 16:12
і зробили на пів готелю залу з ігровими автоматами та чекають лохів......
17.08.2022 16:12
17.08.2022 16:14
Скільки це Байрактарів волонтер Зеленський передав Коломойському?
17.08.2022 16:15
Фейк! Зеленський, так не може... хоча воно, ні як не може! Буратіно,мля!
17.08.2022 16:17
это вы еще не представляете, что будет происходить под прикрытием инфошума во время движняка в Херсонской области...
17.08.2022 16:17
Самое худшее - это списание закона о владении оружием. Не сразу, а под шумок 5 раз его принизят, сделав из него неподобающий безмозглый закон. Затем как в США искусственно сделают жертв при скулшутинге (что при Колумбайне, что недавно несколько десятков полицейских целый час стояли у школы и не пытались ликвидировать психопата-ребенка, а по приказу сверху ждали множество трупов) и отберут вообще все оружие. Не за один раз, а постепенно. Затем сделают полную и тотальную диктатуру с перетасовкой шестерок в колоде.
17.08.2022 16:23
в какую сторону будет движняк? Зеленский -Резник уже собрали "миллионные силы"? Дурная примера - говорить "гоп" раньше времени
17.08.2022 16:25
а угадайте с трёх раз, куда пойдут пешком голодные кацапы?
17.08.2022 16:57
Голодные? Херсон одна из богатейших продовольственных областей... Мне страшно другое. Как бы дешевый популизм не привел к очень серьезным последствиям
17.08.2022 17:11
тут понимаете какая фигня - на войне военные воюют, а если они добывают себе еду, то уже не воюют. Спросите об этом у военных - они всё об этом знают.
С популизмом вы опоздали - об этом надо было три с половиной года назад предупреждать, а сейчас уже поздно, мы в этом говнепопулизме уже по самые ноздри.
17.08.2022 17:28
это расскажите зебилам. Они до сих наивеличайшему верят .
17.08.2022 17:37
я в очередях не дискутирую, и в такси не езжу.
18.08.2022 00:42
член общества знаний ?
18.08.2022 04:49
Війна війною, а негромадянин Бєня спокійно і комфортно грабує Україну
17.08.2022 16:18
не спокойно, а ударными темпами. Наверное кошерная еда в Отисвилле дорого стоит, а тут всего 623 дня осталось.
17.08.2022 17:40
Беня отримав презент від Зелі. Наступним кроком може бути ще компенсації за Приват, бо Беня постраждав від санкцій США, а Зеля хороший і бідним єврея завжди помагає. Абрамовичу так само повезло. З нашим ************ для всіх злодіїв Україна скоро стане "землею обітованою")
17.08.2022 16:18
Класс!!!

Тобто тишком-нишком продовжується відторгнення активів Привату Коломойським та Боголюбовим.

Ну і звичайно:
17.08.2022 16:18
я таких дохера на избирательном участке видел. Но сейчас они резко начали вымирать. Остаются только те, кому каждый квартал вербально напоминаешь на его жалобы на жизнь, как он голосовал в 19-ом.
17.08.2022 17:02
кто-то удивлен?
17.08.2022 16:19
этот человек "всего лишь третий в списке самых богатых людей Украины . Ему по статусу положено в украинских "неподкупных" судах выигрывать. Особенно сейчас, когда клоун - гарант Конституции и его балаган, плюют и на Конституцию и на Законы
17.08.2022 16:19
до сих пор налог на восстановление имущества коломойскому еще не ввели. ******...ли, как говорит арестович
17.08.2022 16:20
Хтоб сумнівався.Боголюбов партнер Бені.Обидва на гачку Мінюсту США через відмивання крадених грошей Приватбанку.Зате наш суд на стороні банди
17.08.2022 16:20
Этим судьям место на нарах! Работают против Государства (((
17.08.2022 16:25
Верховний Суд забрав у ПриватБанка готель "Мир" у Києві
Ось що животворящий доллар робе!
17.08.2022 16:27
долар тут до чого? чи то США грабує Україну?
показать весь комментарий
17.08.2022 17:17
Під шумок, лохів гріх не кинути.
17.08.2022 16:28
гоїв
17.08.2022 17:34
Хазяїн (Коломойський) вказує , що хоче - слуга (Зеленський) "під козирьо" і виконує всі забаганки олігарха-злочинця ! Так і живемо . Судді і влада сильно корумповані і за гроші і маму рідну продадуть . Їм до лампочки війна - їм бабло і майно вкрасти треба ! А ви думали , що задурно Коломойський дупу дер , гроші витрачав і просував правдами-неправдами Зеленського у президенти ? ? ? Якраз такий добрий Коломойський....Ага .
17.08.2022 16:40
Вже віддайте Бєнє і кО, майно Привата а потім об'явіть банкрутом, по звичайній схемі.
17.08.2022 16:44
Зеля,скажи не стесняйся сколько ты еще должен Бене за роль президента!
17.08.2022 16:44
Это мародерство или бизнес???????????? зе дебилы подскажите?????????
17.08.2022 16:49
Там в приміщенні ВГС, перетвореної на тропічну оранжерею, на стінах повний іконостас голів цього суду, починаючи з царя-гороха.
Саме то для лохастих але допитливих мавп, що навідались на суд.
17.08.2022 16:51
все норм. Просто Зеля так готовился к войне, что теперь мы всей страной собираем по копейке на бронежилеты и коптеры нашим защитникам, а Беня и его цирк продолжают дерибанить страну пока мы все заняты, не пожертвовав ни копейки. Мне вот интересно, неужели ни у одной медиашлюхи в стране не появляется желание узнать, как из Бени-патриота образца 2014 года вдруг возникло такое пропутинское гамно, радующееся обстрелам своего города и делающее все возможное чтобы финансово добить свою страну
17.08.2022 16:55
Суки зеленські, ермаківські і коломойські навіть під час війни не можуть зупинитись красти!
17.08.2022 16:57
Треба вводити Військову Адмінітсрацію з управління Україною -
без порхо- і зелеботів.
17.08.2022 17:01
Если Зеленский думает , что он всех ****** , а все этого не заметят , то он глубоко ошибается. Обязательно придет время когда придется платить по счетам.
17.08.2022 17:03
«Якщо виникає конфлікт між правами людини й правами власності, то права людини повинні перемогти.»
@ А. Лінкольн
17.08.2022 17:59
Нє ну Бєнє тре повернути все...фіг його знає скільки ще Боневтік буде чудити. Тому зараз тре кувати залізо.
17.08.2022 17:31
Зе купить ще одну кватиру в лондоні
17.08.2022 17:51
 
 