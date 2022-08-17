Верховный Суд забрал у ПриватБанка гостиницу "Мир" в Киеве

Верховный Суд отказал Приватбанку в удовлетворении требований по кассации и лишил банк права собственности на гостиницу "Мир" в Киеве в пользу компаний, связанных с экс-владельцем банка Боголюбовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Соответствующее решение принял Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда во вторник, 16 августа.

"Мы будем продолжать бороться с бывшими владельцами, мы их дожмем - если не в Украине, то в Америке и Англии", - заявил член Наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

Ранее само финучреждение сообщало о том, что компании-истцы связаны с бывшим собственником ПриватБанка Геннадием Боголюбовым.

Читайте также: "Приватбанк" выиграл дело против бывших владельцев банка, обжаловавших законность национализации

В январе этого года Северный апелляционный хозсуд отказал ПриватБанку в удовлетворении жалобы на решение Хозсуда Киеве об отмене права собственности банка на киевскую гостиницу "Мир".

Отметим, что право собственности на гостиницу "Мир", расположенную в Киеве, перешло в ПриватБанк после обращения в 2016 году взыскания на залоговое имущество на основании договора ипотеки, заключенного с ООО "Ардена" еще до национализации банка.

А уже в 2019 году ООО "АЭФ" инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка имущества и воспрепятствования восстановлению правового положения ПриватБанка как владельца гостиницы "Мир".

Верховный Суд в январе 2021 года отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на киевскую гостиницу "Мир". Следовательно, аналогичный иск к ПриватБанку инициировало ООО "Артис".

Верховний Суд у січні 2021 року скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності ПриватБанку на київський готель "Мир". Відтак аналогічний позов до ПриватБанку ініціювало ТОВ "Артіс".