Окупанти цілеспрямовано знищують транспорт у Харкові, - Терехов

У Харкові, попри щоденні обстріли, продовжує працювати громадський транспорт, тож ворог намагається знищити рухомий склад та інфраструктуру міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міський голова Ігор Терехов.

"Це викликає агресію у ворога (те що функціонує транспорт. - Ред.), тому він з такою жорстокістю й обстрілює місто. Він намагається зробити так, щоб Харків не міг нормально жити, наскільки це можливо за сьогоднішніх воєнних умов", - сказав мер.

Терехов зазначив, що інтенсивність обстрілів Харкова зросла останніми днями. Кожен обстріл із РСЗВ несе нові руйнування житлового фонду.

"Сьогодні з такою ненавистю, з такою агресивністю російські війська гатять по Харкову, відбувається цинічне знищення міста, тому що Харків не здається, Харків - українське місто, яке продовжує жити. Вони цілеспрямовано знищують інфраструктуру, щоб харків'яни замерзли в опалювальний сезон. Наше завдання - витримати", - сказав міський голова.

Нагадаємо, 16 серпня російські окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено трамвайне депо.

