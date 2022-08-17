Львівську чиновницю підозрюють у виготовленні документів для ухилянтів
Працівниця Сихівського відділу соцзахисту у змові з медиками виготовляла фейкові довідки для призначення групи інвалідності.
Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генеральноо прокурора.
"За даними слідства, начальниця одного із районних відділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради налагодила схему нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави. За грошову винагороду у сумі 1 300 доларів США вона, у змові з працівником медичної установи, організовувала виготовлення довідки до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності з метою надання права військовозобов’язаному мешканцю Львівщини на виїзд за кордон в умовах дії воєнного стану", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.
В ході проведення обшуку у службовому кабінеті посадовиці вилучено понад 17 тис доларів США, 1,3 тис євро та 4 тис грн.
