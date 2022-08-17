УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7060 відвідувачів онлайн
Новини
3 509 15

Львівську чиновницю підозрюють у виготовленні документів для ухилянтів

сбу

Працівниця Сихівського відділу соцзахисту у змові з медиками виготовляла фейкові довідки для призначення групи інвалідності.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генеральноо прокурора.

"За даними слідства, начальниця одного із районних відділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради налагодила схему нелегальної міграції за кордон громадян України – військовозобов’язаних чоловіків, яким заборонено покидати межі держави. За грошову винагороду у сумі 1 300 доларів США вона, у змові з працівником медичної установи, організовувала виготовлення довідки до акту огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності з метою надання права військовозобов’язаному мешканцю Львівщини на виїзд за кордон в умовах дії воєнного стану", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про "інвалідність", - СБУ

В ході проведення обшуку у службовому кабінеті посадовиці вилучено понад 17 тис доларів США, 1,3 тис євро та 4 тис грн.

Автор: 

Львів (3149) фальсифікація (170) призов (435) Офіс Генпрокурора (3438)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
якщо не буде заборон, тоді кого лапати під час облав?

ось взяти хоча б головного "ухилянта" зєльонкіна - скільки йому присилали повісток? 3 або 4? -- і це не завадило йому сісти в президентське крісло, аж ніяк не завадило
показати весь коментар
17.08.2022 18:49 Відповісти
+3
вона й зєльонкіну щось виготовляла?

от спритна бабега!
показати весь коментар
17.08.2022 18:21 Відповісти
+2
Так все вірно. Гасло було "кожен з вас президент". От півкраїни ухилянтів і зрозуміли гасло по-своєму)
показати весь коментар
17.08.2022 20:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вона й зєльонкіну щось виготовляла?

от спритна бабега!
показати весь коментар
17.08.2022 18:21 Відповісти
А за кого область голосовала забыли?
показати весь коментар
17.08.2022 18:25 Відповісти
а за кого?
показати весь коментар
17.08.2022 18:25 Відповісти
про що висер?
показати весь коментар
17.08.2022 18:35 Відповісти
судячи з твого комента, ти з Зе позмагаєшся за звання найтупішого
показати весь коментар
17.08.2022 18:44 Відповісти
бро, ясна річ, ти тут найрозумніший, ніхто ж із тобою не сперечається (чомусь)
показати весь коментар
17.08.2022 18:50 Відповісти
Ось воно без держслужбовців біленьки білети не робляться
показати весь коментар
17.08.2022 18:37 Відповісти
Дать ей ПМ, саперную лопатку и на разминирование.
показати весь коментар
17.08.2022 18:37 Відповісти
А вообще запрет выезда за границу для мужчин ничего общего с обороной страны не имеет. Запрет существует для легетимного сдерживания миграционых потоков населения.
показати весь коментар
17.08.2022 18:42 Відповісти
якщо не буде заборон, тоді кого лапати під час облав?

ось взяти хоча б головного "ухилянта" зєльонкіна - скільки йому присилали повісток? 3 або 4? -- і це не завадило йому сісти в президентське крісло, аж ніяк не завадило
показати весь коментар
17.08.2022 18:49 Відповісти
Так все вірно. Гасло було "кожен з вас президент". От півкраїни ухилянтів і зрозуміли гасло по-своєму)
показати весь коментар
17.08.2022 20:33 Відповісти
тю..недорого))
показати весь коментар
17.08.2022 18:49 Відповісти
В касу, сукіни дєті! Виїзд закордон для чоловіків можливий виключно після сплати внеску в общак партії слуга народу. Не вірите? Тоді подивіться відос УП: "Батальон Монако". Там всі мажори призовного віку, і ніхто їх не затримав на кордоні.
показати весь коментар
17.08.2022 20:39 Відповісти
 
 