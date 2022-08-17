РУС
Новости
3 509 15

Львовскую чиновницу подозревают в изготовлении документов для уклонистов

сбу

Сотрудница Сиховского отдела соцзащиты в сговоре с медиками изготовляла фейковые справки для назначения группы инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Офис Генеральноо прокурора.

"По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета наладила схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства. За денежное вознаграждение в сумме 1 300 долларов США она в сговоре с работником медицинского учреждения, организовывала изготовление справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности с целью предоставления права военнообязанному жителю Львовщины на выезд за границу в условиях действия военного положения", - говорится в сообщении.

Читайте также: СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу. ФОТОрепортаж

Как отмечается, женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе проведения обыска в служебном кабинете должностного лица изъято более 17 тыс. долларов США, 1,3 тыс. евро и 4 тыс. грн.

Автор: 

Львов (4641) подлог (1364) призыв (746) Офис Генпрокурора (2641)
Топ комментарии
+5
якщо не буде заборон, тоді кого лапати під час облав?

ось взяти хоча б головного "ухилянта" зєльонкіна - скільки йому присилали повісток? 3 або 4? -- і це не завадило йому сісти в президентське крісло, аж ніяк не завадило
показать весь комментарий
17.08.2022 18:49 Ответить
+3
вона й зєльонкіну щось виготовляла?

от спритна бабега!
показать весь комментарий
17.08.2022 18:21 Ответить
+2
Так все вірно. Гасло було "кожен з вас президент". От півкраїни ухилянтів і зрозуміли гасло по-своєму)
показать весь комментарий
17.08.2022 20:33 Ответить
А за кого область голосовала забыли?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:25 Ответить
а за кого?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:25 Ответить
про що висер?
показать весь комментарий
17.08.2022 18:35 Ответить
судячи з твого комента, ти з Зе позмагаєшся за звання найтупішого
показать весь комментарий
17.08.2022 18:44 Ответить
бро, ясна річ, ти тут найрозумніший, ніхто ж із тобою не сперечається (чомусь)
показать весь комментарий
17.08.2022 18:50 Ответить
Ось воно без держслужбовців біленьки білети не робляться
показать весь комментарий
17.08.2022 18:37 Ответить
Дать ей ПМ, саперную лопатку и на разминирование.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:37 Ответить
А вообще запрет выезда за границу для мужчин ничего общего с обороной страны не имеет. Запрет существует для легетимного сдерживания миграционых потоков населения.
показать весь комментарий
17.08.2022 18:42 Ответить
тю..недорого))
показать весь комментарий
17.08.2022 18:49 Ответить
В касу, сукіни дєті! Виїзд закордон для чоловіків можливий виключно після сплати внеску в общак партії слуга народу. Не вірите? Тоді подивіться відос УП: "Батальон Монако". Там всі мажори призовного віку, і ніхто їх не затримав на кордоні.
показать весь комментарий
17.08.2022 20:39 Ответить
 
 