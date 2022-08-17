Львовскую чиновницу подозревают в изготовлении документов для уклонистов

Сотрудница Сиховского отдела соцзащиты в сговоре с медиками изготовляла фейковые справки для назначения группы инвалидности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генеральноо прокурора.

"По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета наладила схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства. За денежное вознаграждение в сумме 1 300 долларов США она в сговоре с работником медицинского учреждения, организовывала изготовление справки к акту осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности с целью предоставления права военнообязанному жителю Львовщины на выезд за границу в условиях действия военного положения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе проведения обыска в служебном кабинете должностного лица изъято более 17 тыс. долларов США, 1,3 тыс. евро и 4 тыс. грн.