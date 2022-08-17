УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7085 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 137 8

Розпочав роботу фонд допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, - Мінреінтеграції

полон,жінки,звільнення

Розпочав роботу Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького для допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, котрі втратили батьків під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Фонд створено за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Місія фонду в Україні - допомогти жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Польський уряд виділив фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим із російського полону жінкам фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Також Фонд Шептицького фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок і їх реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових таборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чатбот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні, запустили в Україні

Зазначається, що заявки на допомогу від фонду приймаються в електронній формі.

Автор: 

діти (5316) жінки (649) допомога (8755) Міністерство реінтеграції (500)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Верещук тут до чого ? Від іі пики вже моторошно ‼️‼️‼️

хай іде Чонгар визволяти - вона там уже знае
показати весь коментар
17.08.2022 18:53 Відповісти
Верещук, що з матір'ю маленької Лізи з Азовсталі, у якої рашисти відібрали дитину а мати для сюжету накачали наркотиками? Ти ж брала це під особистий контроль...
показати весь коментар
17.08.2022 19:51 Відповісти
Ця Верещук типова ФОНДОЖЕРКА! Як вона може допомогти і для чого там цілий фонд?
показати весь коментар
17.08.2022 18:58 Відповісти
Верещук- ублюдочная кремлевская консерва!
показати весь коментар
17.08.2022 19:01 Відповісти
Якщо верещук взялася допомагати, тоді все . Вона вже наевакуювала.
показати весь коментар
17.08.2022 19:06 Відповісти
на фото шавка медведчуковская гордится растительностью на голове..
работа для остапа ибрагимовича...
показати весь коментар
17.08.2022 19:19 Відповісти
Згідно з останніми настановами Зелі піариться на тлі досягнень ЗСУ можуть лише Слуги Народу.
показати весь коментар
17.08.2022 19:23 Відповісти
 
 