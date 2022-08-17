Розпочав роботу фонд допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, - Мінреінтеграції
Розпочав роботу Фонд імені блаженного священномученика Климентія Шептицького для допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, котрі втратили батьків під час війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Фонд створено за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Місія фонду в Україні - допомогти жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Польський уряд виділив фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим із російського полону жінкам фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Також Фонд Шептицького фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок і їх реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових таборах.
Зазначається, що заявки на допомогу від фонду приймаються в електронній формі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хай іде Чонгар визволяти - вона там уже знае
работа для остапа ибрагимовича...