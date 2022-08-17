РУС
Начал работу фонд помощи находившимся в российском плену женщинам, - Минреинтеграции

Начал работу Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого для помощи женщинам, находившимся в российском плену, и детям, потерявшим родителей во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Фонд создан по совместной инициативе правительств Украины и Польши. Миссия фонда в Украине - помочь женщинам, находившимся в российском плену, и детям, потерявшим родителей во время войны. Польское правительство выделило фонду 8 млн злотых (около 64 млн грн). Для сирот войны предусмотрено ежемесячное пособие около 5700 грн. А освобожденным из российского плена женщинам фонд будет единовременно выплачивать около 80 000 грн", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также Фонд Шептицкого будет финансировать психологическую поддержку освобожденных женщин и их реабилитацию в оздоровительно-развлекательных лагерях.

Отмечается, что заявки на помощь от фонда принимаются в электронной форме.

Читайте также: 541 ребенок потерял родительскую опеку непосредственно из-за войны, - Национальная социальная сервисная служба

А Верещук тут до чого ? Від іі пики вже моторошно ‼️‼️‼️

хай іде Чонгар визволяти - вона там уже знае
17.08.2022 18:53 Ответить
Верещук, що з матір'ю маленької Лізи з Азовсталі, у якої рашисти відібрали дитину а мати для сюжету накачали наркотиками? Ти ж брала це під особистий контроль...
17.08.2022 19:51 Ответить
Ця Верещук типова ФОНДОЖЕРКА! Як вона може допомогти і для чого там цілий фонд?
17.08.2022 18:58 Ответить
Верещук- ублюдочная кремлевская консерва!
17.08.2022 19:01 Ответить
Якщо верещук взялася допомагати, тоді все . Вона вже наевакуювала.
17.08.2022 19:06 Ответить
на фото шавка медведчуковская гордится растительностью на голове..
работа для остапа ибрагимовича...
17.08.2022 19:19 Ответить
Згідно з останніми настановами Зелі піариться на тлі досягнень ЗСУ можуть лише Слуги Народу.
17.08.2022 19:23 Ответить
 
 