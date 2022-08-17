Начал работу фонд помощи находившимся в российском плену женщинам, - Минреинтеграции

Начал работу Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого для помощи женщинам, находившимся в российском плену, и детям, потерявшим родителей во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Фонд создан по совместной инициативе правительств Украины и Польши. Миссия фонда в Украине - помочь женщинам, находившимся в российском плену, и детям, потерявшим родителей во время войны. Польское правительство выделило фонду 8 млн злотых (около 64 млн грн). Для сирот войны предусмотрено ежемесячное пособие около 5700 грн. А освобожденным из российского плена женщинам фонд будет единовременно выплачивать около 80 000 грн", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также Фонд Шептицкого будет финансировать психологическую поддержку освобожденных женщин и их реабилитацию в оздоровительно-развлекательных лагерях.

Отмечается, что заявки на помощь от фонда принимаются в электронной форме.

Читайте также: 541 ребенок потерял родительскую опеку непосредственно из-за войны, - Национальная социальная сервисная служба