Всі торговці, зокрема й на ринках, мають встановити POS-термінали, - уряд

До 2026 року всі торговці, в тому числі й продавці на ринках, повинні забезпечити безготівкові розрахунки.

Про це йдеться в постанові уряду №894, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кабінет міністрів встановив такі терміни для встановлення терміналів:

1) з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;

2) з 1 січня 2024 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

3) з 1 січня 2025 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;

4) з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Ці вимоги не поширюються на торговців, які працюють в територіальних громадах, розташованих в районі проведення бойових дій.