12 889 83

Всі торговці, зокрема й на ринках, мають встановити POS-термінали, - уряд

терминал

До 2026 року всі торговці, в тому числі й продавці на ринках, повинні забезпечити безготівкові розрахунки.

Про це йдеться в постанові уряду №894, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кабінет міністрів встановив такі терміни для встановлення терміналів:

1) з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;

2) з 1 січня 2024 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

3) з 1 січня 2025 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;

4) з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Ці вимоги не поширюються на торговців, які працюють в територіальних громадах, розташованих в районі проведення бойових дій.

Кабмін (14384) ринок (464) термінал (189) торгівля (1406)
Топ коментарі
+25
В ЄС "бабки" пучками щоб вижити не торгують, там влада забезпечує належний рівень пенсій!
показати весь коментар
18.08.2022 10:36 Відповісти
+21
А бабке с пучком укропа как теперь торговать?
показати весь коментар
18.08.2022 10:21 Відповісти
+15
Ну кого ще доїть? Залишається тільки баба Пріська з огірками і касовим апаратом на кравчучці.
Про прогресивний податок не чули. Беня оно біга всім дулі крутить.
А Осел пообіцяв компенсацію за загиблого воїна - пів мільйона доларів.
В надії що платити не прийдеться.
показати весь коментар
18.08.2022 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А бабке с пучком укропа как теперь торговать?
показати весь коментар
18.08.2022 10:21 Відповісти
З 2026 року з терміналом.
показати весь коментар
18.08.2022 10:28 Відповісти
А ты в курсе что для терминала должен быть вайфай и быстрый интернет? У нас в селах люди дрова собирают чтобы грубку зимой протопить, а ты бабку которая вынесет на дорогу ведро картошки или пучок укропа будешь заставлять терминал покупать, проводить интернет и оформлять ФОП?
показати весь коментар
18.08.2022 10:46 Відповісти
Вайфай нахера, если есть мобильный? Да и быстрый тоже сомнительно. Раньше терминалы вообще работали через GSM. Объём данных там мизерный
показати весь коментар
18.08.2022 11:04 Відповісти
о наивный оил рошко, если ты и правда в Германии а не с ВПН, то я тебе доложу, что в Украине далеко не везде есть хороший 4G даже в крупных городах.. а по трассам и сёлам его попросту зачастую нет.. и как там пользоваться терминалом когда его нет ? ))
показати весь коментар
18.08.2022 12:57 Відповісти
А я тут до чого, просто відповів на питання)
А ти в курсі, що термінали є з сім-картами (тоді опція вайфай у них відсутня) і вони можуть використовуватися як переносні?

Кабінет міністрів встановив такі терміни для встановлення терміналів:
4) з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції. Джерело:
показати весь коментар
18.08.2022 11:12 Відповісти
Навіть зараз торгівля вздовж дорог є незаконною, тож буде внеї термінал чи ні не має значення
показати весь коментар
18.08.2022 14:06 Відповісти
бабка з пучком ФОП?
показати весь коментар
18.08.2022 14:11 Відповісти
ЭТО СТАНДАРТЫ ЕС. ИЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ В ЕС?
показати весь коментар
18.08.2022 10:32 Відповісти
В ЄС "бабки" пучками щоб вижити не торгують, там влада забезпечує належний рівень пенсій!
показати весь коментар
18.08.2022 10:36 Відповісти
А в ЄС війна? Чи може ЄС з наслідками війни бореться? А ви самі в ЄС були? Ааа! Ви в Україні давно не були! Вгадав?
показати весь коментар
18.08.2022 10:40 Відповісти
Взагалі то в ЄС дозволена реалізація сільськогосподарської продукції виключно від фермерських господарств чи підприємств, де все виробництво контролюється, а якість підтверджується сертифікатами відповідності європейським директивам і сертифікатами походження товару.
При входженні в ЄС всі наші сьогоднішні ринки мають бути зачинені і ніякої вуличної торгівлі не може бути в принципі.
Ця постанова націлена на отримання комісій для банків за користування терміналами, тобто збільшення їх доходу. і очевидно, що мова про впровадження стандартів ЄС взагалі не йде.
показати весь коментар
18.08.2022 10:43 Відповісти
Давай начнем с того что в ЕС всем безработным, бездомным и малоимущим государство обязано обеспечить пособие в 400-700Евро/месяц. Ато ты купил курицу а хочешь выдоить с нее два ведра молока в день
показати весь коментар
18.08.2022 10:55 Відповісти
Тому я і відписав, що до вимог чи стандартів ЄС це ніякого відношення не має.
Повторюсь:
Ця постанова націлена на отримання комісій для банків за користування терміналами, тобто збільшення їх доходу. і очевидно, що мова про впровадження стандартів ЄС взагалі не йде.
показати весь коментар
18.08.2022 11:15 Відповісти
ні. це не про банки. це про зменшення готівкових операцій. держава хоче відслідковувати всі операції купівлі/продажу.
показати весь коментар
18.08.2022 11:32 Відповісти
Или в ЕС в банках процентная ставка в 1.5% а не 30% как у нас.
показати весь коментар
18.08.2022 11:00 Відповісти
В ЄС багато країн. У всіх по різному.
А це - «видавлювання» з ринку дрібних виробників. Традиційно в Україні займаються домашнім сільським господарством. В свої часи тільки так і виживав багато хто. Доходи бюджету мізерні від власників дрібних ділянок. Можливо вставити межу оподаткування і т.д. і т.п.
І взагалі, проблема не в фоп, а в тому що замість реформи на створення середнього класу, чергові лоббі, іпросте общипування якомога більшого кола осіб. І по якість заплутаній схемі з обліком, щоб потім можна було ще трохи відщипнути.
показати весь коментар
18.08.2022 12:28 Відповісти
Уважаемый А.Свинцов, а ты в курсе ,что комисия в ЕС от эквайринга в среднем 0.01%, а у нас 2.5%.Начинать надо с банковской системы, а самое главное,убрать Гетьманцева ,который добросовестно работает на уничтожение малого бизнеса и экономики Украины в целом.
показати весь коментар
18.08.2022 10:54 Відповісти
Як в ЄС з офшорами рентною платою за корисні копалини не хочеш розказати
показати весь коментар
18.08.2022 12:46 Відповісти
китайські бабусі вже давно так торгують на ринках
показати весь коментар
18.08.2022 10:39 Відповісти
Бабкє с пучьком акропа потрібно було думати в 2019-му перед виборами, як вона потім буде торгувати...

Але то таке.
взагалі радує як зевлада їбе свій електорат.
показати весь коментар
18.08.2022 11:16 Відповісти
Вброс! Крнкретна ІПСО! До введення правил ще роки, а обговорення починається вже зараз, під час війни! Зелені потвори розхитують країну! В них не получилося здати її одразу, то вони планують вкинути Україну в громадянську війну!
показати весь коментар
18.08.2022 11:26 Відповісти
Бабка не оформлена как ФОП.
Вы в лесу хотите оставаться? Или развиваться?? Я хочу как в Европе прийти на рынок и рассчитаться картой. В чем проблема? Плати налоги и спи спокойно.
показати весь коментар
18.08.2022 12:10 Відповісти
бабка ФОП?
показати весь коментар
18.08.2022 13:37 Відповісти
з 1 січня 2026 року ще багато часу
показати весь коментар
18.08.2022 16:06 Відповісти
Продавці на ринках?
Молодці уряд!
Такого даже у рашці немає.

А готівки людей позбавити вже передумали, чі це ще попереду?
показати весь коментар
18.08.2022 10:24 Відповісти
всі продавці на ринку ФОПи?
показати весь коментар
18.08.2022 13:39 Відповісти
А що в Латвії з готівкою? Правда що не можна снимати з картки більш ніж €600 на місяць готівкою?
показати весь коментар
18.08.2022 14:10 Відповісти
Постанова из категории "Все хорошо, прекрасная маркиза!"
показати весь коментар
18.08.2022 10:24 Відповісти
Боже, яке кончане!
показати весь коментар
18.08.2022 10:25 Відповісти
Похоже уряду все надоело и он решил смыться без пыли и без шума.
показати весь коментар
18.08.2022 10:27 Відповісти
ЭТО СТАНДАРТЫ ЕС.
показати весь коментар
18.08.2022 10:27 Відповісти
Коли будуть стандарти ЄС з з/п і пенсіями, тоді і будуть на ринках.
показати весь коментар
18.08.2022 10:40 Відповісти
Угу, угу.. Коли ЗАЗ замість ланоса внєзапно почне випускати щось рівня Мерседеса чи БМВ, так відразу, на другий день...
показати весь коментар
18.08.2022 11:18 Відповісти
А на "депутатські плюшки" коли термінали будуть встановлені?!!!
показати весь коментар
18.08.2022 10:29 Відповісти
Ну кого ще доїть? Залишається тільки баба Пріська з огірками і касовим апаратом на кравчучці.
Про прогресивний податок не чули. Беня оно біга всім дулі крутить.
А Осел пообіцяв компенсацію за загиблого воїна - пів мільйона доларів.
В надії що платити не прийдеться.
показати весь коментар
18.08.2022 10:31 Відповісти
чукча тока пісатєль? читати ні...?
ваша баба Пріська ФОП? тобто продає не власно вирощену продукцію, а перепродує чужу?
тоді нехай купує касовий апарат.
показати весь коментар
18.08.2022 13:43 Відповісти
4) з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
показати весь коментар
18.08.2022 15:11 Відповісти
Зеленые,рассмотрите проект закона "об уплате налога с подачек в конвертах депутатам Рады" в турборежиме.
показати весь коментар
18.08.2022 10:31 Відповісти
І це під час війни, коли безробіття 35%. Дотискає влада дрібний (навіть не малий) бізнес. Щоб добити простих людей економічно. Війна іде, а влада своє робить
показати весь коментар
18.08.2022 10:33 Відповісти
а ви щось чули про ухиляння від сплати податків через "фіктивних" ФОПів?
показати весь коментар
18.08.2022 13:48 Відповісти
Вы дол-бы большинство мелких закроется за бугор поедут работу искать налоги сами платите
показати весь коментар
18.08.2022 10:34 Відповісти
а забугром вони будуть барижити без касового апарату. ага...
показати весь коментар
18.08.2022 13:51 Відповісти
терминал не ка
показати весь коментар
18.08.2022 16:09 Відповісти
По правді казати термінали, це зручно.
Але є щє таке поняття як доцільність.
А вот з цім не все так однозначно.
показати весь коментар
18.08.2022 10:35 Відповісти
))) народный президент, что вы хотели? головой надо думать на выборах, а не жопой.
показати весь коментар
18.08.2022 10:39 Відповісти
Тоесть власть хочет запретить наличные деньги? Я уже не говорю что запрет торговать на рынках ето удар по идентичности и менталитету украинцев. В Украине всегда народ выживал только благодаря тому что бабка из села могла вынести на рынок пучок укропа или банку молока и вторговать себе на хлеб. Вы же уроды хуже фашистов.
показати весь коментар
18.08.2022 10:41 Відповісти
ну де написано про заборону торгівлі на ринках?

де вас тільки таких беруть...?
показати весь коментар
18.08.2022 13:52 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 10:43 Відповісти
ага..дайте їх як у європі...25 % від вартості..а не заоблачні ціни на них..знову цей гетьманцев щось вигадує...дає заробити мілліарди цим виробникам терміналів..і урвати добрий відкат?
показати весь коментар
18.08.2022 10:45 Відповісти
Дебіли... Так і уявляю бабусю років 90, котра продає власну городину, з ПОЦ-терміналом ((( Козляча зелена шобла (((
показати весь коментар
18.08.2022 10:46 Відповісти
твоя бабуля з городиною ФОП? чи ти текст не осилив?
показати весь коментар
18.08.2022 13:54 Відповісти
Чекаю на шалено аплодуючих заЗЕ! ФОПів!

Чекаю на "Ми нє етава хатєлі, ми протів бариги Парашенка".

P.S. Куплю поп-корн!
показати весь коментар
18.08.2022 10:51 Відповісти
Як не дивно. У них в головах це не пов'язано. Класний презєдєнт нє уіноват, віновато плахоє правітєльство.))) Переважна більшість базарних довбойобів, з якими спілкувався.
показати весь коментар
18.08.2022 11:21 Відповісти
Ну ФОПи - та ще через пару років - це новшество - легко переживуть
Не таке вже і велике капіталовкладення , а зручно і не тре дрібні на здачу шукати
Сам пропрацював з початку 90-х ФОПом ...
А от про бабусю з попереднього повідомлення - дійсно проблема !
Чи потрібно для торгівлі пучком кропу , кульком яблок чи бульби , літровою банкою домашньої сметани і т.п. - бути ФОПом
Бо це вже тре займатися , реєструватися , звіти подавати , податки сплачувати , провірки проходити і т.д.
показати весь коментар
18.08.2022 11:23 Відповісти
якби ви читали ще щось, окрім написів на парканах, то напевно б знали про таку просту річ, що для реалізації власно вирощеної сільськогосподарської продукції реєстрація ФОП не потрібна.
показати весь коментар
18.08.2022 13:57 Відповісти
А чтобы посрать кому нужно чек выписать?
показати весь коментар
18.08.2022 10:52 Відповісти
Щоб ці реформатори повісилися на кремлівській стіні разом зі своїми "товарищами"
показати весь коментар
18.08.2022 10:54 Відповісти
Главное - барыги нету!
показати весь коментар
18.08.2022 10:54 Відповісти
Барига-продавець вкраденого...Підтримую вашу тезу...
показати весь коментар
18.08.2022 22:29 Відповісти
гетьманцев форева і війна назаваді не стала. Мене тільки дивує відсутність чуйки у цього кодла прикоритників. Покладаються, що мусоріл(перших зрадників, ждунів кацапських зп і пенсій) на всіх вистачить і їх не почнуть люди за ці новодели *******?
показати весь коментар
18.08.2022 10:55 Відповісти
А хто оплатить оренду цих терміналів?
показати весь коментар
18.08.2022 11:06 Відповісти
Ну да....гусі разжірєлі і ходять нєщіпанниє ...
Молодець гетьманцев, допомагай росії давити економіку України!
показати весь коментар
18.08.2022 11:15 Відповісти
Верное решение! Актуальное и своевременное! (Нет).
С другой стороны - кто-то же хотел в Европу? Кто-то же хотел борьбу с коррупцией (а в понимании европейца - продать пучок редиски бабкой и не заплатить с этого налоги - есть коррупция, а вот вывод 1млн. евро через маркетинг - это бизнес и маркетинговые исследования)?
Ну вот. Вони - працюють...
Зря я это, вообще-то. Злая ирония мало помогает.
показати весь коментар
18.08.2022 11:17 Відповісти
надіюсь до того часу я уже закрию ФОП і емігрую з сімєю до Канади. А вони хай і далі тут гусаків щипають...
показати весь коментар
18.08.2022 11:25 Відповісти
В Канаді всюди термінали і в таксі, і в кафе, і на ринках
показати весь коментар
18.08.2022 14:13 Відповісти
Задача терминалов вывести жирующих фопов на чистую воду. Подцепить на штрафы, отчетность, доп.платежи, и в конце концов перевести 1 группу во 2-ю, 2-ю в 3-ю и т.д. Для фопа без наемных и бухгалтеров головняк серьезный. И это все в условиях съеживания экономики, инфляции, падения спроса, короче всего...
Я о другом. В этой стране хорошо быть Резниковым. Никаких тебе терминалов и штрафов. Перед войной чуть ли не как начальник Генштаба, чеканя слова: - эрэфия не создала ударного кулака, не создана логистика, склады, заправки, наступление невозможно, поводов для паники нет. Естественно веришь ему, раз надел форму, наверняка ж стоял над расстеленными картами с флажками, видел всякие там стрелки. А сейчас задают ему вопросы, он в отказ: - Да откуда я знал! Я такой же гражданский как и вы! меня никто ни во что не посвящал, кто там что разминировал, почему так быстро дошли до Мариуполя (300 км за 2-3 дня). Спрашивайте военных...
Т.е. в отличие от фопа министр обороны ни за что не отвечает, так как не при делах. Если не верите, сами почитайте его интервью...
показати весь коментар
18.08.2022 11:28 Відповісти
хотите что бы Украина была сильной и имела свое вооружение, нужно платить налоги и иметь надежную власть
показати весь коментар
18.08.2022 11:29 Відповісти
Такое ощущение что в правительстве есть российский политолог который иногда проталкивает законы скопированный от рашки 🔥
показати весь коментар
18.08.2022 11:31 Відповісти
POS-термінал - не поставиш будь-де - для нього потрібен гарний зв'язок. Сам термінал - не дешева іграшка. Не уряд, а сам підпреємець повинен вирішувати чи потрібно це йому. А так - звичайне лоббі від банкирів, виробників та дістриб'ютерів цього обладнання - Ingenico та VerіFone.
показати весь коментар
18.08.2022 11:35 Відповісти
Все правильно. Я на 2-й группе, без наемных, у меня потолок 5 млн. Торгую за прилавком, плачу 1300 ЕН плюс ЕСВ. нахера мне ваш терминал. Почему приклепались?
показати весь коментар
18.08.2022 11:40 Відповісти
от і рахуємо. 5 млн в рік, з них торгова націнка не менше 1 млн (знаючи ціноутворення в наших краях... з меншим гешефтом ніхто не торгує).
а податків сплачуєте десь під 3000 грн в місяць, тобто 36 тис в рік. з ЛЯМА!
і ще бідкаєтесь?
показати весь коментар
18.08.2022 14:08 Відповісти
такое же дурноватое как и Гетьманцев потолок 5 лям не значит что это выторг это предел оборота 2-й группы а ону уже считает лям прибыли... вот такие бесноватые и законы принимают
показати весь коментар
18.08.2022 18:30 Відповісти
Саме час, щоби кошмарити людей на ринку.
показати весь коментар
18.08.2022 11:40 Відповісти
українці хотіли у європу, а з цією владою попали в ж.опу.
показати весь коментар
18.08.2022 11:43 Відповісти
Ігор Лапін Я і без попереджень знав, що буде ВЕЛИКА війна. І без тих попереджень з грудня на всіх телеефірах криком кричав, що на Київ полізуть з півночі від білорусів, через Ірпінь, Іванків....

Тому!!! Справа не в "не попередили", а в тому, що асфальт, ****, в 152 мм гармату не лізе.
Це коли на 1500 снарядів по моїм позиціям у відповідь я давав 15...
Так от: про економіку і 7 млрдів -запускаючи виробництво танків ми змогли б підняти промисловість, металургію і т.д. Асфальт і бітум з білорусі - це швидкі відкати. Тому не було і немає тут ні про Державу, ні про економіку. Тут просто про бабло.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300013781_7808415869230199_8375766914643301058_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=pXOFhThR6dwAX9MPGVP&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-xRn3qhTeW_HkU-fJXPpn5cUYH3Z7zPu4EH1kOJz_ICA&oe=6302****
показати весь коментар
18.08.2022 11:49 Відповісти
это из той оперы, где у каждого пенсионера смартофон?
показати весь коментар
18.08.2022 11:57 Відповісти
це з тієї опери, шо всі пенси - ФОПи.
показати весь коментар
18.08.2022 14:09 Відповісти
а чому тільки термінали,
на телефоні теж можна таке зробити
показати весь коментар
18.08.2022 12:11 Відповісти
Гетьманцев уже победил Мордор и опять взялся за тотальную фискализацию!!! Эту подстилку сивковича давно уже пора выводить на чистую воду.....а лучше привязать на Майдане к позорному столбу!
показати весь коментар
18.08.2022 12:38 Відповісти
POS терминал приложения на телефон можно поставить. Сегодня "бабка под 90" у метро торговала укропом. Рядом с пучками лежала табличка с номером приват визы. Да и на базарах почти всем продавцам можно на карту оплату сбросить.
показати весь коментар
18.08.2022 13:22 Відповісти
5) а з 1 січня 2027 року - Кожен громадянин України являється продавцем і забов*язаний платити "дань" що місяця. Люба, його фінансова діяльність буде обкладатися податком. Купівля хліба теж, є транзакцією. Кожна гривня вимагатиме декларації та доказів її набуття. Відсутність грошей буде підставою у звинуваченні вас у бездіяльності та шкоді державі. За це штраф.
показати весь коментар
18.08.2022 21:59 Відповісти
 
 