Коригувальника ракетних обстрілів Одещини засуджено до 5 років позбавлення волі

За матеріалами Служби безпеки України до п’яти років позбавлення волі засуджено коригувальника ракетних обстрілів Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління СБ України в Одеській області.



У червні цього року контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман. Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" з російської спецслужби через закриті канали зв’язку.



"Агресорів цікавив стан об`єкта інфраструктури після ракетних ударів та влучність ударів, пошкодження і подальше його функціонування. "Рекомендації" зрадника давали агресорам можливість завдавати ударів з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз", - йдеться в повідомленні.



Приморський районний суд Одеси визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України і виніс вирок – 5 років позбавлення волі.

