УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4517 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 582 35

Коригувальника ракетних обстрілів Одещини засуджено до 5 років позбавлення волі

одещина,коригувальник

За матеріалами Служби безпеки України до п’яти років позбавлення волі засуджено коригувальника ракетних обстрілів Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління СБ України в Одеській області.

У червні цього року контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман. Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" з російської спецслужби через закриті канали зв’язку.

"Агресорів цікавив стан об`єкта інфраструктури після ракетних ударів та влучність ударів, пошкодження і подальше його функціонування. "Рекомендації" зрадника давали агресорам можливість завдавати ударів з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз", - йдеться в повідомленні.

Приморський районний суд Одеси визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України і виніс вирок – 5 років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещині ворожі ракети зруйнували 2 бази відпочинку та житлові будинки, 4 людини госпіталізовано, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30978) Одеська область (3490) вирок (1135) СБУ (13379) державна зрада (1774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
А чи не забагато зраднику ви дали за руйнування міста і вбивство людей????
показати весь коментар
18.08.2022 12:58 Відповісти
+26
оце так покарали так покарали, вбивство людей у нас тепер це "дрібне ***********"
показати весь коментар
18.08.2022 12:57 Відповісти
+24
Ну вот вам и ответ почему у нас никогда не закончатся предатели. Пока у нас террористам убивающих людей дают срок как за коробок конопли или вообще отпускают под залог ничего в етой стране не изменится.
показати весь коментар
18.08.2022 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце так покарали так покарали, вбивство людей у нас тепер це "дрібне ***********"
показати весь коментар
18.08.2022 12:57 Відповісти
А може йому Героя України? Зе з задоволенням, думаю, вручить.
показати весь коментар
18.08.2022 13:02 Відповісти
Мало дали.
показати весь коментар
18.08.2022 15:50 Відповісти
А чи не забагато зраднику ви дали за руйнування міста і вбивство людей????
показати весь коментар
18.08.2022 12:58 Відповісти
Нормально. Как раз пересидит войну в тюрьме, а через два года досрочно выйдет с деньгами за корректировку ракетных ударов врага, еще может и депутатом станет. Вот такая у нас страна бл***дь.
показати весь коментар
18.08.2022 13:02 Відповісти
сожалению так и будет. Война заберет лучших, а такие твари повылазят после войны и пойдут во власть. А нам будут говорить, за кого еще голосовать если никого больше нет
показати весь коментар
18.08.2022 13:07 Відповісти
А це все завдяги своєчасно прийнятому УК імені Портнова, який давно потрібно скасувати. Там за державні зради взагалі смшні покарання - бо Порнтнов все на себе міряв.
показати весь коментар
18.08.2022 14:35 Відповісти
Тільки на 5 років??? Цікаво, на скільки би такого виродка засудили в Америці
показати весь коментар
18.08.2022 12:58 Відповісти
и не просто он должен сидеть, а работать на разгребании завалов после обстрелов, и так каждый день
показати весь коментар
18.08.2022 12:59 Відповісти
Ну вот вам и ответ почему у нас никогда не закончатся предатели. Пока у нас террористам убивающих людей дают срок как за коробок конопли или вообще отпускают под залог ничего в етой стране не изменится.
показати весь коментар
18.08.2022 12:59 Відповісти
Судді вміють тільки до п'яти рахувати? П'ять роківв за держзраду, співпрацю з окупантами та дії, що призвели до руйнувань та смерті багатьох людей? На мій погляд, це знущання над здоровим глуздом. П'ятнадцять або довічне, але ніяк не менше.
показати весь коментар
18.08.2022 13:02 Відповісти
Сразу давайте ссылку на реестр судебных решений. Иначе это бла-бла-бла... Не удивлюсь, если там условный срок или испытательный или еще будет апеляция, после которой он отделается только испугом.
показати весь коментар
18.08.2022 13:03 Відповісти
Кто эти судьи вашу мать.
показати весь коментар
18.08.2022 13:08 Відповісти
Какие у этого ****** смягчающие обстоятельства? За смерть людей, разрушенные здания, страдания сотен людей - 5 лет?????? Однозначно - у нас козлячее законодательство и получается - мы козлы. В войну за такое - к стенке без разборов , ну хотя бы 20 лет тюрьмы. Но 5 лет????????
показати весь коментар
18.08.2022 13:14 Відповісти
А почему гражданства не лишили, зачем они тут такие нужны?
показати весь коментар
18.08.2022 13:19 Відповісти
Прокурори та судді - тварюки кончені!
показати весь коментар
18.08.2022 13:28 Відповісти
Це вдесятеро меньше ніж "мало"!!!
показати весь коментар
18.08.2022 13:29 Відповісти
Позор нашему "правосудию"
показати весь коментар
18.08.2022 13:35 Відповісти
Ну шо пацаны, заработали тыщу доляров?
показати весь коментар
18.08.2022 13:37 Відповісти
В военоое время расстрел
10 расстрелять остальным перехочется
показати весь коментар
18.08.2022 13:41 Відповісти
А чого так багато дали? він же запартію зелених,чи ні?
показати весь коментар
18.08.2022 13:52 Відповісти
А почему не наградили?
показати весь коментар
18.08.2022 13:54 Відповісти
Цю статтю тулять куди вона не тулиться. Вона розрахована на несвідомих громадян, які випадково побачили щось, зафільмували й виклали у соцмережах. У даному випадку, він СВІДОМО й цілеспрямовано збирав і передавав своєму куратору з РФ важливу інформацію. Це шпигунство, санкція тут набагато суворіша. До того ж, довіском йде державна зрада. "Наші" прокурори або надто тупі, або свідомо відмазують зрадників, а через пару років він, як засуджений за "легкою" статтею вийде на УДЗ за гарну поведінку.
показати весь коментар
18.08.2022 13:55 Відповісти
условно
показати весь коментар
18.08.2022 14:15 Відповісти
За убийство одного человека могут дать от 8 до пожизненного. Корректировщик огня это тот же убийца, который учувствует многократно в групповом убийстве многих людей, в разрушении городов, больниц, детских садиков. Я считаю, что этот срок очень малый. Срок должен быть значительно больший. Необходимо в уголовном кодексе конкретно указать срок.
показати весь коментар
18.08.2022 14:18 Відповісти
Пять лет кормить это чмо? Лучше уж в ВСУ создать штрафные роты и направлять туда весь этот непотреб..Они обязаны своей смертью искупить вину перед Украиной,атакуя на самых ответственных участках фронта впереди заградотряда
показати весь коментар
18.08.2022 15:02 Відповісти
Добре хоч не книжку присудили почитати...
показати весь коментар
18.08.2022 16:00 Відповісти
Справа в тому, що за описом злочину, це повноцінна держзрада з гарантованою п'ятнашкою чи довічним. Але стаття за якою судили, якщо по простому "зняв відео з військовими та виклав в інтернет" - від 5 до 8 років. Тут скоріше запитання не до суддів а до прокурорів.
показати весь коментар
18.08.2022 16:41 Відповісти
Сподіваюсь у містах позбавлення волі його навчат батьківщину любити
показати весь коментар
18.08.2022 17:09 Відповісти
Надо сразу лишать гражданства УКРАИНЫ!!!
показати весь коментар
18.08.2022 17:36 Відповісти
5 лет за предательство? Не хочу никого обидеть, но любят же у вас еще некоторые кацапию
показати весь коментар
18.08.2022 17:56 Відповісти
Ось тому в нас дофіга колаборантів.Цю мразоту треба вішати а не судити на 5 років.Вона причетна до вбивств людей а садять на 5 років.І ми ще хочемо вигратьи цю війну....це звиздець...
показати весь коментар
18.08.2022 19:20 Відповісти
та це піздєц , немає більше слів!!
показати весь коментар
18.08.2022 20:56 Відповісти
Расстрелять на фуй ******.
показати весь коментар
18.08.2022 22:06 Відповісти
Не ну мля,это че такое?судьи то же за кацапов стоят?!5 лет паскуде?!Да в кацапстане 9ку Навальному вкатили только за неуважение к судилищу!
показати весь коментар
18.08.2022 22:35 Відповісти
 
 