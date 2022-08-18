Коригувальника ракетних обстрілів Одещини засуджено до 5 років позбавлення волі
За матеріалами Служби безпеки України до п’яти років позбавлення волі засуджено коригувальника ракетних обстрілів Одещини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Управління СБ України в Одеській області.
У червні цього року контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман. Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" з російської спецслужби через закриті канали зв’язку.
"Агресорів цікавив стан об`єкта інфраструктури після ракетних ударів та влучність ударів, пошкодження і подальше його функціонування. "Рекомендації" зрадника давали агресорам можливість завдавати ударів з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз", - йдеться в повідомленні.
Приморський районний суд Одеси визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України і виніс вирок – 5 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
10 расстрелять остальным перехочется