Зеленський утворив у Бердянську військову адміністрацію
Президент Володимир Зеленський утворив у Бердянську (Запорізька область) міську військову адміністрацію, а також призначив її керівника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №587/2022, опублікований сьогодні, 18 серпня.
"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:
- У творити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
- Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
- Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в указі.
Також Зеленський своїм розпорядженням призначив керівника Бердянської військової адміністрації. Ним стала Вікторія Галіціна.
Топ коментарі
+13 Топ Ган
показати весь коментар18.08.2022 14:19 Відповісти Посилання
+11 Viden
показати весь коментар18.08.2022 14:18 Відповісти Посилання
+9 Алекс Ростиков
показати весь коментар18.08.2022 14:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И это ж этот губирнатор Бирдянска будет получать нехилую зарплата и льготы участника великой войны в степях Украины.
Назначьте ***** еще президента России от Украины - может со смеху десяток врагов сдохнет...
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.