Зеленський утворив у Бердянську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський утворив у Бердянську (Запорізька область) міську військову адміністрацію, а також призначив її керівника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №587/2022, опублікований сьогодні, 18 серпня.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

У творити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в указі.

Також Зеленський своїм розпорядженням призначив керівника Бердянської військової адміністрації. Ним стала Вікторія Галіціна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську прогримів вибух на території порту, - Братчук. ФОТО