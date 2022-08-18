УКР
Зеленський утворив у Бердянську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський утворив у Бердянську (Запорізька область) міську військову адміністрацію, а також призначив її керівника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №587/2022, опублікований сьогодні, 18 серпня.

"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

  1. У творити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
  2. Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення", - йдеться в указі.

Також Зеленський своїм розпорядженням призначив керівника Бердянської військової адміністрації. Ним стала Вікторія Галіціна.

шо, Бердянськ вже визволили???
показати весь коментар
18.08.2022 14:18 Відповісти
Взагалі з дуба рухнув.
показати весь коментар
18.08.2022 14:18 Відповісти
А коли тебе мерзото ипалом американці втокмачили в плани куйла, ти не додумався цього зробити?
показати весь коментар
18.08.2022 14:18 Відповісти
...вальдемар, давай вже відразу масковську ВА - популізм так популізм, може, ще трошки рейтінгу собі назбираєш...
показати весь коментар
18.08.2022 14:19 Відповісти
А у Краснодарі коли ?
показати весь коментар
18.08.2022 14:19 Відповісти
краще звільняйте скоріше... тоді вже і адмінісрацію призначите...
показати весь коментар
18.08.2022 14:21 Відповісти
а можна мене головою МВА в Сочах?
показати весь коментар
18.08.2022 14:22 Відповісти
Пропоную утворити Московську військову адміністрацію. Нехай завтра ж починає керувати Москвою та нашими віртуальними військами у московській області.
показати весь коментар
18.08.2022 14:24 Відповісти
Ахренеть, нужно было пристроить какого-то дебильного фана 95-го Квартала. И еще может быть и забашлял тот брату президента Ермака.
И это ж этот губирнатор Бирдянска будет получать нехилую зарплата и льготы участника великой войны в степях Украины.
Назначьте ***** еще президента России от Украины - может со смеху десяток врагов сдохнет...
показати весь коментар
18.08.2022 14:24 Відповісти
Галіціна Вікторія - голова фракції "Слуг наріда" в Бердянській міській раді...
показати весь коментар
18.08.2022 14:28 Відповісти
Новє літса від ЗЕ.
показати весь коментар
18.08.2022 14:35 Відповісти
Наркотиков завезли,много и разных
показати весь коментар
18.08.2022 15:28 Відповісти
А чё? Сильная ж рука -- может и в оккупированном Бердянске создать чё захочет. ПРЕЗИДЕНТ!
показати весь коментар
18.08.2022 14:34 Відповісти
Мій сусід якраз в той час був в Бердянську. Каже наші військові зібрались і поїхали кудись. На другий день з"явились такі самі, тільки в іншій формі. Ось так зелене лайно здало Бердянськ.
показати весь коментар
18.08.2022 14:34 Відповісти
Мариуполь следующий.
показати весь коментар
18.08.2022 14:35 Відповісти
Штампує Покищоневтік штатні одиниці щоб прилаштувати до сіськи держбюджету всіх своїх смоктунів. Шикуй до несхочу зелена шобла, Байден платить.
показати весь коментар
18.08.2022 14:37 Відповісти
Капец... после Победы как будем его ловить? Убежит же на *********!!!
показати весь коментар
18.08.2022 14:40 Відповісти
Может выдадут нам его. ***** не выдало овоща, бо то *********. Но Израиль то цивилизация как-никак. Там поймут, что оно государственный преступник и должен сидеть.
показати весь коментар
18.08.2022 14:49 Відповісти
Бутусов, а можна прказувати менше новин з цим виродком?
показати весь коментар
18.08.2022 14:48 Відповісти
Коменданта кремля давай!
показати весь коментар
18.08.2022 15:11 Відповісти
Останнім часом він щось екзотичне нюхає...
показати весь коментар
18.08.2022 16:13 Відповісти
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
показати весь коментар
18.08.2022 18:07 Відповісти
Створив військову адміністрацію - і призначив її очільницею корабельну сосну з ботоксними губами, яка взагалі не має нічого спільного з військовою справою. Геніально бл, мерзота шашлична.
показати весь коментар
18.08.2022 19:28 Відповісти
Брянську, Білгородську, Курську, Воронезьку, Ростовську нє?
показати весь коментар
18.08.2022 21:50 Відповісти
 
 