Зеленский образовал в Бердянске военную администрацию

Президент Владимир Зеленский образовал в Бердянске (Запорожская область) городскую военную администрацию, а также назначил ее руководителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №587/2022, опубликованный сегодня, 18 августа.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

В Бердянскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", - говорится в указе.

Также Зеленский своим распоряжением назначил руководителя Бердянской военной администрации. Им стала Виктория Галицина.

