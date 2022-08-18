РУС
Зеленский образовал в Бердянске военную администрацию

Президент Владимир Зеленский образовал в Бердянске (Запорожская область) городскую военную администрацию, а также назначил ее руководителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №587/2022, опубликованный сегодня, 18 августа.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

  1. В Бердянскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.
  2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа.
  3. Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", - говорится в указе.

Также Зеленский своим распоряжением назначил руководителя Бердянской военной администрации. Им стала Виктория Галицина.

+13
...вальдемар, давай вже відразу масковську ВА - популізм так популізм, може, ще трошки рейтінгу собі назбираєш...
18.08.2022 14:19 Ответить
+11
шо, Бердянськ вже визволили???
18.08.2022 14:18 Ответить
+9
Взагалі з дуба рухнув.
18.08.2022 14:18 Ответить
шо, Бердянськ вже визволили???
18.08.2022 14:18 Ответить
Взагалі з дуба рухнув.
18.08.2022 14:18 Ответить
А коли тебе мерзото ипалом американці втокмачили в плани куйла, ти не додумався цього зробити?
18.08.2022 14:18 Ответить
...вальдемар, давай вже відразу масковську ВА - популізм так популізм, може, ще трошки рейтінгу собі назбираєш...
18.08.2022 14:19 Ответить
А у Краснодарі коли ?
18.08.2022 14:19 Ответить
краще звільняйте скоріше... тоді вже і адмінісрацію призначите...
18.08.2022 14:21 Ответить
а можна мене головою МВА в Сочах?
18.08.2022 14:22 Ответить
Пропоную утворити Московську військову адміністрацію. Нехай завтра ж починає керувати Москвою та нашими віртуальними військами у московській області.
18.08.2022 14:24 Ответить
Ахренеть, нужно было пристроить какого-то дебильного фана 95-го Квартала. И еще может быть и забашлял тот брату президента Ермака.
И это ж этот губирнатор Бирдянска будет получать нехилую зарплата и льготы участника великой войны в степях Украины.
Назначьте ***** еще президента России от Украины - может со смеху десяток врагов сдохнет...
18.08.2022 14:24 Ответить
Галіціна Вікторія - голова фракції "Слуг наріда" в Бердянській міській раді...
18.08.2022 14:28 Ответить
Новє літса від ЗЕ.
18.08.2022 14:35 Ответить
Наркотиков завезли,много и разных
18.08.2022 15:28 Ответить
А чё? Сильная ж рука -- может и в оккупированном Бердянске создать чё захочет. ПРЕЗИДЕНТ!
18.08.2022 14:34 Ответить
Мій сусід якраз в той час був в Бердянську. Каже наші військові зібрались і поїхали кудись. На другий день з"явились такі самі, тільки в іншій формі. Ось так зелене лайно здало Бердянськ.
18.08.2022 14:34 Ответить
Мариуполь следующий.
18.08.2022 14:35 Ответить
Штампує Покищоневтік штатні одиниці щоб прилаштувати до сіськи держбюджету всіх своїх смоктунів. Шикуй до несхочу зелена шобла, Байден платить.
18.08.2022 14:37 Ответить
Капец... после Победы как будем его ловить? Убежит же на *********!!!
18.08.2022 14:40 Ответить
Может выдадут нам его. ***** не выдало овоща, бо то *********. Но Израиль то цивилизация как-никак. Там поймут, что оно государственный преступник и должен сидеть.
18.08.2022 14:49 Ответить
Бутусов, а можна прказувати менше новин з цим виродком?
18.08.2022 14:48 Ответить
Коменданта кремля давай!
18.08.2022 15:11 Ответить
Останнім часом він щось екзотичне нюхає...
18.08.2022 16:13 Ответить
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
18.08.2022 18:07 Ответить
Створив військову адміністрацію - і призначив її очільницею корабельну сосну з ботоксними губами, яка взагалі не має нічого спільного з військовою справою. Геніально бл, мерзота шашлична.
18.08.2022 19:28 Ответить
Брянську, Білгородську, Курську, Воронезьку, Ростовську нє?
18.08.2022 21:50 Ответить
 
 