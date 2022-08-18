Зеленский образовал в Бердянске военную администрацию
Президент Владимир Зеленский образовал в Бердянске (Запорожская область) городскую военную администрацию, а также назначил ее руководителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №587/2022, опубликованный сегодня, 18 августа.
"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:
- В Бердянскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.
- Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого Указа.
- Этот указ вступает в силу со дня его обнародования", - говорится в указе.
Также Зеленский своим распоряжением назначил руководителя Бердянской военной администрации. Им стала Виктория Галицина.
Топ комментарии
+13 Топ Ган
показать весь комментарий18.08.2022 14:19 Ответить Ссылка
+11 Viden
показать весь комментарий18.08.2022 14:18 Ответить Ссылка
+9 Алекс Ростиков
показать весь комментарий18.08.2022 14:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И это ж этот губирнатор Бирдянска будет получать нехилую зарплата и льготы участника великой войны в степях Украины.
Назначьте ***** еще президента России от Украины - может со смеху десяток врагов сдохнет...
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.