Хочу зрозуміти, чому Зеленський сказав неправду про напад РФ, - Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін хоче зрозуміти, чи відрізав президент Володимир Зеленський від прийняття рішень, людей, які переконували його, що РФ не нападе.

Про це Шабунін розмірковує у соцмережах.

Він зауважує, що, на його думку, питання до влади можна ставити завжди - в тому числі й під час війни. А найгіршою реакцією влади на незручні питання може бути агресія.

"Наприклад, я ставлю питання президенту: чому він переконував суспільство, що широкомасштабного нападу НЕ БУДЕ, маючи на руках від ЦРУ точні плани такого нападу. Наголошу, НЕ сказати, що напад буде, і переконувати, що його НЕ БУДЕ - дві величезні, колосальні, різниці. Так от, це питання я ставлю НЕ для того, щоб вдарити по рейтингу президента. Мене загалом рейтинги політиків НЕ обходять (особливо зараз). Я ставлю це питання, щоб зрозуміти, ЧОМУ президент сказав неправду в аж такому важливому, екзистенційному питанні", - пише Шабунін.

Голова правління громадської організації припускає, що президент сам міг вірити, що нападу РФ не буде.

"Ок, тоді я хочу зрозуміти, які висновки він зробив, щоб НЕ помилитися так ще раз. Наприклад, чи президент відрізав від прийняття рішень людей, які три місяці переконували його, що американці брешуть (навіть коли ті надали точний план нападу)", - пише він.

Шабунін вважає, що від цього великою мірою залежить якість подальших рішень президента та виживання України.

