УКР
Новини
Хочу зрозуміти, чому Зеленський сказав неправду про напад РФ, - Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін хоче зрозуміти, чи відрізав президент Володимир Зеленський від прийняття рішень, людей, які переконували його, що РФ не нападе.

Про це Шабунін розмірковує у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважує, що, на його думку, питання до влади можна ставити завжди - в тому числі й під час війни. А найгіршою реакцією влади на незручні питання може бути агресія.

"Наприклад, я ставлю питання президенту: чому він переконував суспільство, що широкомасштабного нападу НЕ БУДЕ, маючи на руках від ЦРУ точні плани такого нападу. Наголошу, НЕ сказати, що напад буде, і переконувати, що його НЕ БУДЕ - дві величезні, колосальні, різниці. Так от, це питання я ставлю НЕ для того, щоб вдарити по рейтингу президента. Мене загалом рейтинги політиків НЕ обходять (особливо зараз). Я ставлю це питання, щоб зрозуміти, ЧОМУ президент сказав неправду в аж такому важливому, екзистенційному питанні", - пише Шабунін.

Читайте: Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні - Україна протрималася б три дні, - Зеленський

Голова правління громадської організації припускає, що президент сам міг вірити, що нападу РФ не буде.

"Ок, тоді я хочу зрозуміти, які висновки він зробив, щоб НЕ помилитися так ще раз. Наприклад, чи президент відрізав від прийняття рішень людей, які три місяці переконували його, що американці брешуть (навіть коли ті надали точний план нападу)", - пише він.

Шабунін вважає, що від цього великою мірою залежить якість подальших рішень президента та виживання України.

Також читайте: Більшість українців вважають Зеленського, Арестовича та Жданова "лідерами думок", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) Шабунін Віталій (612)
Топ коментарі
+72
Він схожий на Черчілля як свиня на коня.
18.08.2022 15:02 Відповісти
18.08.2022 15:02 Відповісти
+69
Були. Якось він сказав "я вам нічіво нє должен". І не збрехав.
18.08.2022 15:02 Відповісти
18.08.2022 15:02 Відповісти
+67
уявляєте собі директора Жека, який, замість підготувати систему опалення будинку, расказував би усім, що зима буде тепла, морозів не буде. А потім, коли настав повний *******, зізнався, що брехав, бо боявся, що усі мешканці втечуть з будинку?
18.08.2022 15:04 Відповісти
18.08.2022 15:04 Відповісти
Дааай, давай, рухай! Або так або ні - очі в очі. Без зайвих слів, зо є сміттям
19.08.2022 00:35 Відповісти
19.08.2022 00:35 Відповісти
Написала про це преса США.
Про Спартц теж писала преса США.
Але появляються зелені люди із зелених опів і кажуть,що нізя говорить,бо це російський наратив і вплутують сюди ж якимось чином Порошенка.На Фб мені зелені голову можуть відірвати,тому,що я проти Зеленського.Не проти Зеленського я,проти брехні Зеленського і його бездіяльності,як Президента і як головнокомандувача.Знав,що буде війна,докупи зброї в армію,зроби те,що ще можливо було зробити.
19.08.2022 03:39 Відповісти
19.08.2022 03:39 Відповісти
А він думав, якщо про це не говорити, то воно якось розсосеться
19.08.2022 08:42 Відповісти
19.08.2022 08:42 Відповісти
Клінтона позбавили президенства саме за брехню перед сенатом.
А цей камідієн обдурив всіх українців, поставив під загрозу життя і долі
19.08.2022 08:44 Відповісти
19.08.2022 08:44 Відповісти
Клінтона не позбавляли президенства, навіть імпічмент провалився. Але конгресмени пропонували імпічмент саме за брехню під присягою.
19.08.2022 08:59 Відповісти
19.08.2022 08:59 Відповісти
