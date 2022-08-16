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Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні - Україна протрималася б три дні, - Зеленський

зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна щомісяця втрачає від $5 до $7 млрд. Країна не витримала б таких витрат, якби широкий загал дізнався про плани РФ ще в жовтні.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби ми про це (плани Росії на повномасштабне вторгнення. - Ред.) повідомили - а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і на момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили три дні", - сказав він.

За словами Зеленського, мовчання влади про плани росіян дозволило уникнути масової еміграції та загалом втримати країну.

Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні - Україна протрималася б три дні, - Зеленський 01

Читайте: "У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба

"Якби це сталося, то в жовтні - не дай Боже, в опалювальний сезон - нічого б не залишилося. Нашого уряду не було б, я впевнений на 100 відсотків. Ну, забудьте про нас. Була б політична війна всередині країни, тому що ми б не втрималися на 5-7 мільярдів доларів на місяць. У нас не було серйозних фінансових програм. На створеному росіянами ринку був дефіцит енергоносіїв. Нам не вистачало енергетичних ресурсів. Ми б не змогли вийти з цієї ситуації, і в країні був би хаос", - сказав він.

Зеленський додав, що якщо держава ще може впоратися з хаосом у воєнний час, не факт, що це вдалося б у мирний.

"Одна справа, коли хаос контрольований у військовий час - ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. Інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї - це вже велика війна для нашої країни", - сказав він.

Також читайте: Від США ми отримали зброю, яку навіть не могли купити на початку війни, - Зеленський

Зеленський також зауважив, що весь грудень, січень і лютий українці виводили гроші з економіки. Влада при цьому, за його словами, не обмежувала цю можливість, поважаючи економічну свободу людей.

Автор: 

вторгнення (380) Зеленський Володимир (24413) росія (66193) економіка (936)


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Топ коментарі
+177
Нелюдь лукава.
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16.08.2022 16:16 Відповісти
+171
Да. Просто лживый га@дон. Организм без совести и эмпатии. Ради своей власти и денег готов идти по трупам сограждан. Как оно спит сейчас, с@ка? Кошмары с десятками тысяч невинных жертв ему не снятся?
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16.08.2022 16:23 Відповісти
+146
Якби ця потвора, просто, продовжила робити те, що розпочав Порох, та ж ракетна програма і співробітництво з НАТО, спільні навчання, зміцнення армії та оборони, економіки, енергетики, уйло і не напало б.
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16.08.2022 16:27 Відповісти
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Юрий Касьянов Если бы украинцы знали о вероятном вторжении ещё в октябре, многие уехали бы в эмиграцию ещё накануне войны, вывезли семьи, детей, стариков.
Если бы украинцы знали о войне заранее, не случилась бы трагедия Бучи и других украинских сёл и городов, Мариуполь не превратился бы в огромное кладбище, а сотни тысяч временных переселенцев и эмигрантов (живых) были бы уже давно поселены и трудоустроены. А дети пошли бы в школу.
Если бы страна начала готовиться к неизбежной войне хотя бы за неделю, а лучше за две, за месяц, противник не продвинулся бы нигде дальше, чем на пару километров. Не выполз бы с Крыма, не прошёл бы непроходимую Чернобыльскую зону, не обстреливал бы сегодня Харьков и Николаев артиллерией, не сравнял бы с землёй Северодонецк и Попасную.
Если бы мы готовились к войне, это обошлось всем нам в колоссальные суммы. Пришлось бы крепко затянуть пояса, прикрутить газ, умерить аппетиты. Обесценились бы зарплаты, подорожали бы товары, галопирующая инфляция сожрала бы сбережения, разорились бы многие бизнесы, перестали бы строиться дороги, ледовые дворцы, элитное жильё, и меньше стали бы красть.
Упали бы рейтинги, правительство, потом парламент, и, может быть, президент, а следом и само небо упало бы нам на головы...
Упало бы всё. Но война бы уже закончилась. Финансовые затраты на подготовку к войне оказались бы меньшими, чем разорение и разрушение. Многие бы предприятия сохранились, бОльшая часть жилого фонда уцелела, и, главное, были бы живы люди, которых уже не вернуть.
А президент, парламент и правительство - это не самое ценное, что есть в Украине.
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16.08.2022 22:50 Відповісти
*блюдок, мы не твой народ. Мы свой. А ты нет. Ставленник
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16.08.2022 22:53 Відповісти
Та в нього інший народ.
Значно південніше, такі да.
А тут він завдяки дурним малороським гоям...
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16.08.2022 23:12 Відповісти
і тепер це феесбешне падло глибокого закладення демонстративно сцить нам в очі золотим дождьом...

Борис Викторович@xxeegghhffrr

Золотые магазины Зеленского: Как олигарх-сепаратист и должник-аферист стали представителями Зеленского в Запорожье.

Роман Петренко, агент ФСБ (кличка "Ювелир"), стсидевший реальный срок за махинации в россии владелец сети ювелирных магазинов «Золотой век», - кошелек команды «Зе!»

Предвыборная кампания Зеленского представляла собой классическое киберпреступление - когда через интернет-продукты бесконтрольно оплачивается агитация на сотни миллионов долларов. В США и ЕС за подобные преступления предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кто оплачивает этот высокотехнологичный банкет? Оказывается, и мозг и кошелек кампании Зеленского находятся в Москве. Деньги текли через Запорожье и не имеют ничего общего с реальной картиной на местах. Здесь его кампанией заправляют бывшие зэки и аферисты, подконтрольные ФСБ.
Вот вам и ответ, почему зеленский сдал Херсонскую и Запорожскую обл.
Факты у Патрушева в особой папке. А все остальное лежит на поверхности - спецоперацию с "вагнеровцами" отложили по инициативе Зеленского, Чонгар - Зеленский, Запорожская АЭС, самая крупная электростанция в Европе, в марте 2022 года уже была оккупирована орками... Это все Zе
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16.08.2022 22:53 Відповісти
Проте зелень встигла попередити рашистських колаборантів з командування ЗСУ, щоб вони зняли всю оборону та мінування з кримського напрямку. Щоб навіть мінімальна кількість виробленої української зброї при 0-му фінансуванні не могла використовуватися. І т.д. і т.і.
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16.08.2022 22:58 Відповісти
Зеленський давно приготувався звалювати - тому і продав свій маєток і переїхав на державну дачу ! Рішення , напевне , було прийнято після секретньої зустрічі в Омані . Але щось пішло не так ... Втрутилися світові лідери і була створена потужна антипутинська коаліція з 52-ти країн ! ! !😎. А може ще якісь фактори спрацювали . Це знає історія .
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16.08.2022 23:08 Відповісти
Гнида! Шваль, который решил слить Украину, свято веря, что ее возьмут за 3 суток. Подготовил основу для мягкого вхождения и одновременно веря в то, что подготовленной почвы хватит, чтобы мирный не умер и что сволочь останется при власти. Что будет как и раньше, только люд уже никак не повернет вектор на запад, что в принципе и нада ***** с подконтрольной властью. Трус, который наворовал, предал и теперь сидит на крючке куклой у ермака (расии).
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16.08.2022 23:08 Відповісти
...лять, брехливий гешефтмахер.
Такого до кінця війни терпіти не можна...
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16.08.2022 23:09 Відповісти
Как ты **** в глаза людям смотреть будеш(с)? Подонок.
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16.08.2022 23:09 Відповісти
Якщо ця зелена гнида знала про вторгнення - ЧОМУ Зеленський за 2 тижні до вторгнення пояснював, що дороги важливіші за ЗСУ?
А Гетьманцев 22.02 виступив проти перерозподілу коштів з доріг на ЗСУ?
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16.08.2022 23:14 Відповісти
Явка з повиною зарахована.

Чи знову не на часі?
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16.08.2022 23:15 Відповісти
Зебил и шобла его 100% знали, что кацапы нападут. Знали давно. Как минимум с Омана.
Они ничего не говорили народу про напад,даже всячески его отрицали, т.к. у них был договорняк с кацапами : 3 года не закупалось ничего для армии,но разворовывалась ТРЕТЬ годового бюджета страны, армию сокращали, отводили войска с позиций, никакого нового оружия не профинансировали,разминировали границы,расформировали бригады,не создали тероборона,ремонтировали дороги, по которым заходил враг, парадный марш кацапов это прямое следствие договорняка--кацапы о нем знали и были уверены, что этого достаточно .
Они собирались сдать страну за три дня и ? млрд баксов,именно на этом базировались прогнозы Запада про 3 дня, именно поэтому давали стингеры и энлавы --для партизанской борьбы, но что-то пошло не так...
Часть народа, которому было не какаяразница удивил мир и боневтику пришлось на ходу переобуваться...
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16.08.2022 23:29 Відповісти
Есть версия, что с зе была договоренность о сдаче юга и востока. Именно потому "Азов" и загнали в Мариуполь, к нему у ***** особые счеты. Но ***** решил югом и востоком не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зе понял что его кинули.
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16.08.2022 23:34 Відповісти
Дивилась iнтервю покiйного Жириновсько, який говорив ,що Коломойський буде добивати Пороха через Зелю й домовляться за пiвдень. Зоб Зеля вiддав пiвдень. Думаю, що так й було
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17.08.2022 00:52 Відповісти
Ця має версія право на життя. А мені більше подобається варіант коли ЗЕ здає всю Україну-оточенням Києва і принуждєніє к міру.Зе і х..ло підписують мирний план де Україна втрачає державність а зе дістається влада над Ураїною на багато років і тут же беня буде мати своїх 100ярд. Ця операція провалилася тому північний напрямок є більш патріотичний і люди більш заможні і більше було зброї +в білому домі все це знали
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17.08.2022 08:20 Відповісти
Якби ми були попередженні, хоча так розуміли з грудня... тоді ми би зустріли їх гідно, і вони би не гвалтували дітей, жінок, а ми би жінки виї.али би їх в переносному значенні із зброєю в руках
не думай Зе , дітей в безпечне місце і за зустріч кацапів, а так ти нелюдь бо все пішло на катування і вбивства і сльози, твої малороси тікали за місяць, бо бо бо, чого твоя скумбрія дала на копита, як все знала??
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16.08.2022 23:38 Відповісти
Знаю где вы изх встретили, в германских/польских котлах...
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17.08.2022 04:03 Відповісти
ты - мразь тупорылая! что за хрень ты несёшь?!
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17.08.2022 05:54 Відповісти
какое оно циничное ... это просто дно, ему пох на людей, нужно сносить границу, или с поляками или с американцами другого пути нет. чувствую вова повторит судьбу пиночета
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16.08.2022 23:47 Відповісти
А вони хочуть ? Поляки дуже вредні й не дуже нас ******* , щоб хто не говорив. Маю до них просто повагу , як до сильної нації й за допомогу Україні - вони знають , що таке кацап , тому й допомагають . вони, на відміну від наших деяких співгромадян - малоросів та "какая разніца" , мають історичну пам"ять . Америці теж ми не потрібні. Дякувати Богу , що й так допомагають
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17.08.2022 06:29 Відповісти
Ну поорали и хватит. Все прекрасно знают рецепт избавления от паразитов
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16.08.2022 23:48 Відповісти
Тупа цинічна потвора
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16.08.2022 23:54 Відповісти
А шо все так репетують? Наконец-то дошло, шо на Банковой сидят ФСБшные ********? Будем и дальше упиваться золотой росой ЗЕгнид?
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16.08.2022 23:55 Відповісти
Тупа цинічна потвора
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16.08.2022 23:55 Відповісти
Cрал не только народ, но и Рада. Сгала и не реагировал. И пэпка сгал. Или воно ничего не знало? Ездил к детям в Лондон и не смотрел телек? Что это за политики такие покуисты!
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17.08.2022 00:08 Відповісти
а шо не виноват? лично я б усел вывести с Украины тех кого уже нет сейчас... просто нужно было сказать война неизбежна и готовится к ней ...
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17.08.2022 00:08 Відповісти
Укр. СМИ ничего не писали? В Европе мы это знали с прошлой осени. Что за СМИ у вас такие, что зарубежную прессу не анализируют?
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17.08.2022 00:14 Відповісти
Це правда, у Канаді та Америці з кожної праски бубоніли, або ми теж сподівалися що тільки Бомбас буде задіяний
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17.08.2022 02:03 Відповісти
Предъява не в том, что он народ не предупредил. Народ бы сам принял решение, если бы зеля стал готовиться к войне. Его вина в том, что он готовился сдать страну.
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17.08.2022 00:29 Відповісти
Боти???? Ви такий ,як і Зе-тупий, боти в Єрмака з Турції
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17.08.2022 01:45 Відповісти
А при чем тут Порошенко . Уже у власти Зеленский и он должен отвечать за свои действия . А вы сделали из него героя боневтик. Вы у зеленского спросите про офшоры, оман, вагнергейт, все назначения, ермака и т.д. А вы ему жопу лижете. А лидут все кому он дает заработать на войне. Позорище.
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17.08.2022 01:48 Відповісти
Ви хочете бути стрілочником?
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17.08.2022 01:59 Відповісти
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17.08.2022 02:56 Відповісти
"У всьому винен Порошенко"- универсальна відмазка на всі випадки життя!
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17.08.2022 09:06 Відповісти
І чого ти не з Бучі
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17.08.2022 03:04 Відповісти
Він знав і залишив свинособакам навіть дітей сиріт! Окупанти вивезли на росію сотні тисяч неповнолітніх українськиї громадян як колись робила нацистська німеччина,але тоді небуло української держави,виходить зараз державні інституції є неповноцінні якщо таке відбулося...
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17.08.2022 00:13 Відповісти
Признайся Зеля, что он не то, что для роли Президента не готов был, но для лидера воюющей страны тем более эта задача выше его уровня компетенций, уже бы можно было какое-никакое снисхождение к нему проявить, а так банальная брехня, чтобы выставить себя непревзойденным военным стратегом аля-черчиль)

В какую историю проще поверить - 1) Зеля - хитрый беззаботный жулик на побегушках у Коли, которому проще все пустить на самотек, чтобы отвлечься с друзьями на вечеринка за госсчет 2) Зеля - величайший полководец, заманивший аллигатора-Путина в ловушку?

Или второе сравнение - 1) теперешнее положение - жалкое как результат халатности, предательства, трусости, проколов, раздолбайства, коррупции в органах власти или 2) теперешнее положение - гениальный прозорливый план по заманиваю аллигатора-Путина в ловушку, о которой он никогда бы не подумал?

Вот хотят ведь убедить во втором)
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17.08.2022 00:43 Відповісти
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17.08.2022 01:00 Відповісти
По собі гнида судила весь український народ тому і не готувала країну до війни. Просто недієздатний моральний виродок, але більшість населення України це гівно обрала в керівники. Подібне притягується.
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17.08.2022 01:04 Відповісти
Пітари зелені, ви зробили це разом!!! Хуженебудет???
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17.08.2022 01:06 Відповісти
Лучше бы он молчал. Противно слушать этот словесный понос.
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17.08.2022 01:07 Відповісти
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17.08.2022 01:08 Відповісти
Можу додати, що в той час влада грабувала громадян, що встановлено та доведено.
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17.08.2022 01:15 Відповісти
Грёбаный засранец!
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17.08.2022 01:15 Відповісти
в то время иуда-зэ уже знает о нападении ...знает подонок лицемерный
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17.08.2022 01:20 Відповісти
Ну і шо - 4 доріжки проти нежиті і совість крістально чиста.
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17.08.2022 03:00 Відповісти
чмо зелене
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17.08.2022 01:24 Відповісти
Мразь Зеленая!

Эту гниду барыжную-чмошную будем вытаскивать на шкирки на майдан!
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17.08.2022 01:29 Відповісти
Що це щойно було？.........
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17.08.2022 02:01 Відповісти
реальність
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17.08.2022 02:24 Відповісти
Така широка і дитяча інфантильність в коментах що аж не смішно...30 років планово дерибанили і грабували величезну країну,від дерибану і прихватизації ресурсів і промислових потужностей,здачі ядерки,розпродування сотень мільйонів зразків зброї-снарядів-кольчуг кучмівських і так далі,знищення всього обороноздатного (знищення армії і явища "військковий" як такого),здачі на всіх державних рівнях країни в "лапи" московської агентури до планомірної здачі країни під аудсорс США і Британії,як території нестабільності в ролі "гавкаючого на росію" елементу - багата країна з потенціалом (на 1990 рік) Франції - перетворена на жебрака закредитованого банкрута не здатного себе ані захистити,ані зігріти,ані спланувати якесь виживання без рішення "покровителя-кредитора" - а винен у всьому Зеленський ....
Тільки в 2015-2017 роках (при Гетьману Пороху) на складах злетіло в повітря 200 млн тонн!!! *********** (гради-смерчі-урагани-точокУ і так далі) - гарна спецоперація - чи не так ?
Може Мустафу Наєма (великого реформатора оборонсервісу) на каву запросимо на майдан поки доллар ще по 8 і заплачемо за Янеком ? Чи Ющенка оберемо на другий строк (саме тупориле тоді рішення нескореної свідомої і ніколи нічого не кравшої нації - боротися за "свого" і за 2 роки зробити з нього клоуна,що втратив вплив - на догоду хіхікаючій під жарти путіна ("мазурік какой то украл самальот") - "газовій принцессі".... Слухайте Арестовича як кажуть і не вийо...
У тому що "народ" проголосував би "ногами" я з президентом цілком згідний,і навіть допускаю що "кієв за трі дня" було вже остаточно вирішено і можливо щось пішло дійсно не по плану.
Історія покаже і хто доживе чи виживе - той дізнається,але це не точно...готуйтесь наразі до бустерної дози - ковід ніхто не збирався відміняти - в азії він заходить досі на ура!
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17.08.2022 02:20 Відповісти
Опохмелись.
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17.08.2022 03:02 Відповісти
Чому ж не проголосував народ ногами, коли вже москалі вдерлися в Україну? Так багато могло виїхати, але ті що залишилися були б підготовлені, а не з рогатками танки зупиняли, і можливо, у х-ла не з'явилась би ілюзія про зустріч квітами, бо побачив приготування до спротиву, а не шашлички у травні.
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17.08.2022 03:09 Відповісти
А СКИЛЬКИ ЗЛЕТИЛО В ПОВИТРЯ *********** ПРИ КУЧМИ . ЧОГО ТИ НЕ ЗГАДАВ ЕКСПЕРД ДИВАННИЙ
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17.08.2022 07:07 Відповісти
А ви не із думи російських фашистів пишете ці коменти? Там теж так думають.
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17.08.2022 07:40 Відповісти
Те, що злетіло у повітря в Болгарії й Чехії того ж часу - теж Порох винен?
Що тільки не вигадають, щоб виправдати свого півшостого... точніше, свою власну нікчемність і недолугість.
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17.08.2022 07:40 Відповісти
Вас просто гидко читати.Невже Ви думаєте, що всі погоджуються за Вашою, а точніше не Вашою, а запущеною "зеленими" брехнею, що тридцять років деребанили країну...? Точно знаю, що десять років потрібно відняти, за керівництва Ющенко і Порошенко. Ці два президенти наростили економічний потенціал і постійно з нуля, розкрадених золото-валютних резервів нарощували їх в першому випадку за 30 мільярдів доларів США, а в другому вимпадку до 28 мільярдів США, які спочатку вкрав Янукович і витратив їх на стримання курсу долара після Ющенко, а після Порошенко витратив Зеленський, який перетворив ці золото-валютні резерви на 22 мільярди доларів США, не зважаючи на те, що США вливає кожного місяця на оборону і пенсії, чого не було при жодному Президентові, і це поки, а ще попереду зима і головне, що "бариги" залишили йому в казні крім 28 мільярдів золото-валютних резервів ще 170 мільярдів гривень і виграні в судах проти росії 4,7 мільярда доларів США, які "зелені" роздерібанили. А теза, що -" Тільки в 2015-2017 роках (при Гетьману Пороху) на складах злетіло в повітря 200 млн тонн!!! *********** (гради-смерчі-урагани-точокУ і так далі) - гарна спецоперація - чи не так ?" перективається інформацією про знищення сотнів складів з ************, аеродроми, військові заводи і казарми з військовими тільки за 24.02.2022 року, я вже не пишу скільки знищено міст, заводів, портів, шкіл, вишів, людей в подальшому. То можливо краще за ті склади Вам помовчати? Чи думаєте всі такі дурні? Ви ще забулися написати про Іловайськ. Але можливо усвідомили, що він не порівнюється з "котлем" Маріуполя і здачею кацапам всього півдня і двох морів з логістикою?
І тут навіть не потрібно порівнювати дії президентів Кравчука, який керував всього пару років і пішов на дострокові вибори, і Кучми, що відкерував два терміни та януковича, який діяв виключно на користь росії, але діяв відкрито, не ховався за патріотичні лозунги, при них не було війни. А при Зеленському йшла війна і за рік його попереджали США, ЄС, Англія та інші країни про напад росіян, про сили, які вони готують..., а що Володя? А Володя продовжував все закутувати в асфальт не закупивши жодного снаряду, угробивши ракетні програми по "Нептуну", Сапсану", "Грім 2", "Стугні", "Буревію", "Вірбі" САУ "Богдана".
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17.08.2022 07:43 Відповісти
Український народ повинен його публічно судити на Майдані і там же стратити
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17.08.2022 09:05 Відповісти
Ти де, роман скріпнік, немає методички?
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17.08.2022 02:50 Відповісти
ТЕСТ НА ПРЕЗИДЕНТА ПРОВАЛЕНО.
ЕКЗАМЕН НЕУД.
ПЕРЕЗДАЧІ НЕ БУДЕ.
ВІДРАХОВАНИЙ, ДО ПОБАЧЕННЯ
Секретаршу Андріану Єрмаческу з собою забери.
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17.08.2022 03:04 Відповісти
Щ0 це у нього за спиною постійно якісь міфічні люди, яких він не хоче називати? Чи не білочка часом
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17.08.2022 03:40 Відповісти
Зеленський за майже 3 роки зробив для обороноздатності країни +/-нічого. Має бути стаорена у недалекому майбутньому незалежна висококваліфікована комісія із зпрошенням до її складу краших іноземних експертів. Її висновки потрібні саме Україні. Тоді не буде аргументів для голослівних звинувачень і розпалювання взаємної ненависті, викликаної чи власними переконаннями, чи накрученої пропагандою.
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17.08.2022 03:42 Відповісти
Це не президент.Це саме вонюче говно за всю історію України.Такого подонка ще світ не знав,на посту президента.Люди (тяжко назвати людьми),які підтримують це говно,ще більші подонки.Тяжко вірити,що 14.5 млн подонків,голосували за подонка.
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17.08.2022 04:17 Відповісти
все ребята помнят анекдоты про Вовочек...так вот :"один с погонялом окурок,другой кловун зелёный...делаем от воспоминаний информацию по сравнению данных сабжей и факт на лицо.
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17.08.2022 04:19 Відповісти
Моя знайома вийскова особисто попала п iд скорочення за зеленьского недивлячись на те що за Порошенко цяж вийскова частина була збильшена и реформована по натовскому зразку
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17.08.2022 06:09 Відповісти
- а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року Джерело и що людям ци 7 мильярдiв якшо вони б i так до людей не доходили ,и що з тих мильярд в якшо пiвдень та донбас окупований,загнули тысячи солдатiв та мирних людей а вин грошима мирян.
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17.08.2022 06:12 Відповісти
Такого одного попереджальника з СБУ який казав по телевизору що вторгнення небуде - зловили у Сербии з 700 тис долларiв в чемоданi який виявився агентом кремля.Якого ж до речи ставили слуги .якшо таки виродки мали попереджати украiнцiв то не дивно що була Буча та Ирпинь.
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17.08.2022 06:17 Відповісти
чмо-якщо ти не вірив в людей-люди тобі більш ніколи не довірятимуть.запамятай це!
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17.08.2022 06:23 Відповісти
Воно знало і тому розмінувало південь , закрило ракетні програми зірвало операцію з вангерівцями і почало готовити дороги для кацапів
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17.08.2022 06:28 Відповісти
Дебіл.
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17.08.2022 06:34 Відповісти
" тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць" - не Україна, а він особисто, зрозумійте це
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17.08.2022 06:59 Відповісти
Иногда луче жевать,чем говорить.Да,уж
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17.08.2022 07:20 Відповісти
так что же ты ****, зная все это, умышленно не финансировал ВСУ и заблокировал финансирование ВПК
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17.08.2022 07:43 Відповісти
Вова. Навіть не намагайся. Ніхто тобі нічого не забуде й не пробачить. Запам'ятай одне: після перемоги ти матимеш ще якийсь крихітний шанс втекти. Може навіть грошенята в офшорах збережеш. А в разі капітуляції - висітимеш на гіляці разом зі скумбрією своєю. Це єдине що тебе повинно турбувати зараз.
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17.08.2022 07:44 Відповісти
Хорошая отмазка но не верю.
не объявляли,ещё ладно можно этот бред на уши лохам натянуть,а почему не готовились,почему разминированием занимались?
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17.08.2022 07:50 Відповісти
Попередження . Це теж інформація. А зброя це смерть без попередження. Домовлятися із ворогом, який набагато сильніший складно. Тому війна, яку розв'язали російські фашисти була очікуваною. Потрібно було готуватися до неї, а не "миротворити" із Патрушевим в Омані.
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17.08.2022 07:54 Відповісти
6 месяцев всей шоблой текст писали?
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17.08.2022 08:01 Відповісти
Ще у когось є сумніви у правоті НСДАП? І що у тій (2 світовій) війні мала би перемогти Німеччина? І тепер такою ху.ньою і такою х.єтою (путіни-макрони-шредери-шольци-ердогани-орбани-зеленські-єрмаки...)у світі навіть би не смерділо.
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17.08.2022 08:20 Відповісти
Це ж треба обісратися вот таким поносом, промовчав би до кінця війни, сам же топить свій "захмарний" рейтинг.
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17.08.2022 08:23 Відповісти
Ууууу! Хитро придумана відмазка!...
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17.08.2022 08:39 Відповісти
Боже, які гнилі відмазки!
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17.08.2022 08:40 Відповісти
Найвеличніший шукає виправдання єрмакам і собі, за свою продажність, трусість, безграмотність, він розуміє, що після перемоги його запитають за усі смерті дітей та цивільного населення, тому що він винен у них, хоча і опосередковано.
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17.08.2022 10:00 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1559591608982638593 14 ч

из официальных видео слов не выкинешь... Спасая деньги, команда Зеленского осознанно бросила умирать десятки тысяч украинцев. Не порохоботов или зелебобов, а всех нас. (ТРЕД)
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17.08.2022 10:28 Відповісти
а доки Україна нестане Українською

доти і буде цвісти ВСЯ отая брехня!!!
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17.08.2022 10:59 Відповісти
Переписка з зелебобіками показує, що цих невиправних довбодятлів нічого не переконає - раз найвеличніший боневтік османський сказав, що не треба було готуватись до війни, значить так треба було.
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17.08.2022 14:43 Відповісти
,,зЬо,,самозакохана та нікчемна істота...
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17.08.2022 21:20 Відповісти
Для гешефтників життя українців нічого не варті, гроші-головна мета. Все інше це їхня хуцпа. Воно не говорить що від того часу коли була отримана інформація при інтенсивній роботі на зведення оборонних споруд і при інтенсивному озброєнні можливо московія і не ризикнула б. Але на мою думку іде цілеспрямована політика знищення українців-патріотів. Для того і відбулося розмінування півдня і пропуску московитів по всіх мостах. А до відповідальності - обов"язково.
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17.08.2022 21:31 Відповісти
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