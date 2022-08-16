Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні - Україна протрималася б три дні, - Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна щомісяця втрачає від $5 до $7 млрд. Країна не витримала б таких витрат, якби широкий загал дізнався про плани РФ ще в жовтні.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби ми про це (плани Росії на повномасштабне вторгнення. - Ред.) повідомили - а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і на момент, коли росіяни напали, вони б нас захопили три дні", - сказав він.
За словами Зеленського, мовчання влади про плани росіян дозволило уникнути масової еміграції та загалом втримати країну.
"Якби це сталося, то в жовтні - не дай Боже, в опалювальний сезон - нічого б не залишилося. Нашого уряду не було б, я впевнений на 100 відсотків. Ну, забудьте про нас. Була б політична війна всередині країни, тому що ми б не втрималися на 5-7 мільярдів доларів на місяць. У нас не було серйозних фінансових програм. На створеному росіянами ринку був дефіцит енергоносіїв. Нам не вистачало енергетичних ресурсів. Ми б не змогли вийти з цієї ситуації, і в країні був би хаос", - сказав він.
Зеленський додав, що якщо держава ще може впоратися з хаосом у воєнний час, не факт, що це вдалося б у мирний.
"Одна справа, коли хаос контрольований у військовий час - ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. Інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї - це вже велика війна для нашої країни", - сказав він.
Зеленський також зауважив, що весь грудень, січень і лютий українці виводили гроші з економіки. Влада при цьому, за його словами, не обмежувала цю можливість, поважаючи економічну свободу людей.
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Если бы украинцы знали о войне заранее, не случилась бы трагедия Бучи и других украинских сёл и городов, Мариуполь не превратился бы в огромное кладбище, а сотни тысяч временных переселенцев и эмигрантов (живых) были бы уже давно поселены и трудоустроены. А дети пошли бы в школу.
Если бы страна начала готовиться к неизбежной войне хотя бы за неделю, а лучше за две, за месяц, противник не продвинулся бы нигде дальше, чем на пару километров. Не выполз бы с Крыма, не прошёл бы непроходимую Чернобыльскую зону, не обстреливал бы сегодня Харьков и Николаев артиллерией, не сравнял бы с землёй Северодонецк и Попасную.
Если бы мы готовились к войне, это обошлось всем нам в колоссальные суммы. Пришлось бы крепко затянуть пояса, прикрутить газ, умерить аппетиты. Обесценились бы зарплаты, подорожали бы товары, галопирующая инфляция сожрала бы сбережения, разорились бы многие бизнесы, перестали бы строиться дороги, ледовые дворцы, элитное жильё, и меньше стали бы красть.
Упали бы рейтинги, правительство, потом парламент, и, может быть, президент, а следом и само небо упало бы нам на головы...
Упало бы всё. Но война бы уже закончилась. Финансовые затраты на подготовку к войне оказались бы меньшими, чем разорение и разрушение. Многие бы предприятия сохранились, бОльшая часть жилого фонда уцелела, и, главное, были бы живы люди, которых уже не вернуть.
А президент, парламент и правительство - это не самое ценное, что есть в Украине.
Значно південніше, такі да.
А тут він завдяки дурним малороським гоям...
Борис Викторович@xxeegghhffrr
Золотые магазины Зеленского: Как олигарх-сепаратист и должник-аферист стали представителями Зеленского в Запорожье.
Роман Петренко, агент ФСБ (кличка "Ювелир"), стсидевший реальный срок за махинации в россии владелец сети ювелирных магазинов «Золотой век», - кошелек команды «Зе!»
Предвыборная кампания Зеленского представляла собой классическое киберпреступление - когда через интернет-продукты бесконтрольно оплачивается агитация на сотни миллионов долларов. В США и ЕС за подобные преступления предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кто оплачивает этот высокотехнологичный банкет? Оказывается, и мозг и кошелек кампании Зеленского находятся в Москве. Деньги текли через Запорожье и не имеют ничего общего с реальной картиной на местах. Здесь его кампанией заправляют бывшие зэки и аферисты, подконтрольные ФСБ.
Вот вам и ответ, почему зеленский сдал Херсонскую и Запорожскую обл.
Факты у Патрушева в особой папке. А все остальное лежит на поверхности - спецоперацию с "вагнеровцами" отложили по инициативе Зеленского, Чонгар - Зеленский, Запорожская АЭС, самая крупная электростанция в Европе, в марте 2022 года уже была оккупирована орками... Это все Zе
Такого до кінця війни терпіти не можна...
А Гетьманцев 22.02 виступив проти перерозподілу коштів з доріг на ЗСУ?
Чи знову не на часі?
Они ничего не говорили народу про напад,даже всячески его отрицали, т.к. у них был договорняк с кацапами : 3 года не закупалось ничего для армии,но разворовывалась ТРЕТЬ годового бюджета страны, армию сокращали, отводили войска с позиций, никакого нового оружия не профинансировали,разминировали границы,расформировали бригады,не создали тероборона,ремонтировали дороги, по которым заходил враг, парадный марш кацапов это прямое следствие договорняка--кацапы о нем знали и были уверены, что этого достаточно .
Они собирались сдать страну за три дня и ? млрд баксов,именно на этом базировались прогнозы Запада про 3 дня, именно поэтому давали стингеры и энлавы --для партизанской борьбы, но что-то пошло не так...
Часть народа, которому было не какаяразница удивил мир и боневтику пришлось на ходу переобуваться...
не думай Зе , дітей в безпечне місце і за зустріч кацапів, а так ти нелюдь бо все пішло на катування і вбивства і сльози, твої малороси тікали за місяць, бо бо бо, чого твоя скумбрія дала на копита, як все знала??
В какую историю проще поверить - 1) Зеля - хитрый беззаботный жулик на побегушках у Коли, которому проще все пустить на самотек, чтобы отвлечься с друзьями на вечеринка за госсчет 2) Зеля - величайший полководец, заманивший аллигатора-Путина в ловушку?
Или второе сравнение - 1) теперешнее положение - жалкое как результат халатности, предательства, трусости, проколов, раздолбайства, коррупции в органах власти или 2) теперешнее положение - гениальный прозорливый план по заманиваю аллигатора-Путина в ловушку, о которой он никогда бы не подумал?
Вот хотят ведь убедить во втором)
Эту гниду барыжную-чмошную будем вытаскивать на шкирки на майдан!
Тільки в 2015-2017 роках (при Гетьману Пороху) на складах злетіло в повітря 200 млн тонн!!! *********** (гради-смерчі-урагани-точокУ і так далі) - гарна спецоперація - чи не так ?
Може Мустафу Наєма (великого реформатора оборонсервісу) на каву запросимо на майдан поки доллар ще по 8 і заплачемо за Янеком ? Чи Ющенка оберемо на другий строк (саме тупориле тоді рішення нескореної свідомої і ніколи нічого не кравшої нації - боротися за "свого" і за 2 роки зробити з нього клоуна,що втратив вплив - на догоду хіхікаючій під жарти путіна ("мазурік какой то украл самальот") - "газовій принцессі".... Слухайте Арестовича як кажуть і не вийо...
У тому що "народ" проголосував би "ногами" я з президентом цілком згідний,і навіть допускаю що "кієв за трі дня" було вже остаточно вирішено і можливо щось пішло дійсно не по плану.
Історія покаже і хто доживе чи виживе - той дізнається,але це не точно...готуйтесь наразі до бустерної дози - ковід ніхто не збирався відміняти - в азії він заходить досі на ура!
Що тільки не вигадають, щоб виправдати свого півшостого... точніше, свою власну нікчемність і недолугість.
І тут навіть не потрібно порівнювати дії президентів Кравчука, який керував всього пару років і пішов на дострокові вибори, і Кучми, що відкерував два терміни та януковича, який діяв виключно на користь росії, але діяв відкрито, не ховався за патріотичні лозунги, при них не було війни. А при Зеленському йшла війна і за рік його попереджали США, ЄС, Англія та інші країни про напад росіян, про сили, які вони готують..., а що Володя? А Володя продовжував все закутувати в асфальт не закупивши жодного снаряду, угробивши ракетні програми по "Нептуну", Сапсану", "Грім 2", "Стугні", "Буревію", "Вірбі" САУ "Богдана".
ЕКЗАМЕН НЕУД.
ПЕРЕЗДАЧІ НЕ БУДЕ.
ВІДРАХОВАНИЙ, ДО ПОБАЧЕННЯ
Секретаршу Андріану Єрмаческу з собою забери.
не объявляли,ещё ладно можно этот бред на уши лохам натянуть,а почему не готовились,почему разминированием занимались?
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1559591608982638593 14 ч
из официальных видео слов не выкинешь... Спасая деньги, команда Зеленского осознанно бросила умирать десятки тысяч украинцев. Не порохоботов или зелебобов, а всех нас. (ТРЕД)
доти і буде цвісти ВСЯ отая брехня!!!