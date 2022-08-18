Хочу понять, почему Зеленский сказал неправду о нападении РФ, - Шабунин

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин хочет понять, отрезал ли президент Владимир Зеленский от принятия решений, убеждавших его людей, что РФ не нападет.

Об этом Шабунин размышляет в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что, по его мнению, вопросы к власти можно задавать всегда – в том числе и во время войны. А самой плохой реакцией власти на неудобные вопросы может быть агрессия.

"Например, я задаю вопрос президенту: почему он убеждал общество, что широкомасштабного нападения НЕ БУДЕТ, имея на руках от ЦРУ точные планы такого нападения. Отмечу, не сказать, что нападение будет, и убеждать, что его НЕ БУДЕТ – две огромные, колоссальные, разницы. Так вот, этот вопрос я задаю не для того, чтобы ударить по рейтингу президента. Меня вообще рейтинги политиков не касаются (особенно сейчас). Я ставлю этот вопрос, чтобы понять, ПОЧЕМУ президент сказал неправду в таком важном, экзистенциальном вопросе", - пишет Шабунин.

Читайте: Команда Зеленского готовится срывать конкурс на Директора НАБУ, а также упрощает процедуру его увольнения, - Шабунин

Глава правления общественной организации предполагает, что президент сам мог верить, что нападения РФ не будет.

"Ок, тогда я хочу понять, какие выводы он сделал, чтобы НЕ ошибиться так еще раз. Например, отрезал ли президент от принятия решений людей, которые три месяца убеждали его, что американцы врут (даже когда те предоставили точный план нападения)", – пишет он.

Шабунин считает, что от этого во многом зависит качество дальнейших решений президента и выживание Украины.

Также читайте: Минобороны не сможет развернуть IT-систему логистики осенью, как обещает Резников, - Шабунин