Хочу понять, почему Зеленский сказал неправду о нападении РФ, - Шабунин

виталий,шабунин

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин хочет понять, отрезал ли президент Владимир Зеленский от принятия решений, убеждавших его людей, что РФ не нападет.

Об этом Шабунин размышляет в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что, по его мнению, вопросы к власти можно задавать всегда – в том числе и во время войны. А самой плохой реакцией власти на неудобные вопросы может быть агрессия.

"Например, я задаю вопрос президенту: почему он убеждал общество, что широкомасштабного нападения НЕ БУДЕТ, имея на руках от ЦРУ точные планы такого нападения. Отмечу, не сказать, что нападение будет, и убеждать, что его НЕ БУДЕТ – две огромные, колоссальные, разницы. Так вот, этот вопрос я задаю не для того, чтобы ударить по рейтингу президента. Меня вообще рейтинги политиков не касаются (особенно сейчас). Я ставлю этот вопрос, чтобы понять, ПОЧЕМУ президент сказал неправду в таком важном, экзистенциальном вопросе", - пишет Шабунин.

Читайте: Команда Зеленского готовится срывать конкурс на Директора НАБУ, а также упрощает процедуру его увольнения, - Шабунин

Глава правления общественной организации предполагает, что президент сам мог верить, что нападения РФ не будет.

"Ок, тогда я хочу понять, какие выводы он сделал, чтобы НЕ ошибиться так еще раз. Например, отрезал ли президент от принятия решений людей, которые три месяца убеждали его, что американцы врут (даже когда те предоставили точный план нападения)", – пишет он.

Шабунин считает, что от этого во многом зависит качество дальнейших решений президента и выживание Украины.

Также читайте: Минобороны не сможет развернуть IT-систему логистики осенью, как обещает Резников, - Шабунин

+72
Він схожий на Черчілля як свиня на коня.
18.08.2022 15:02 Ответить
+69
Були. Якось він сказав "я вам нічіво нє должен". І не збрехав.
18.08.2022 15:02 Ответить
+67
уявляєте собі директора Жека, який, замість підготувати систему опалення будинку, расказував би усім, що зима буде тепла, морозів не буде. А потім, коли настав повний *******, зізнався, що брехав, бо боявся, що усі мешканці втечуть з будинку?
18.08.2022 15:04 Ответить
Дааай, давай, рухай! Або так або ні - очі в очі. Без зайвих слів, зо є сміттям
19.08.2022 00:35 Ответить
Написала про це преса США.
Про Спартц теж писала преса США.
Але появляються зелені люди із зелених опів і кажуть,що нізя говорить,бо це російський наратив і вплутують сюди ж якимось чином Порошенка.На Фб мені зелені голову можуть відірвати,тому,що я проти Зеленського.Не проти Зеленського я,проти брехні Зеленського і його бездіяльності,як Президента і як головнокомандувача.Знав,що буде війна,докупи зброї в армію,зроби те,що ще можливо було зробити.
19.08.2022 03:39 Ответить
А він думав, якщо про це не говорити, то воно якось розсосеться
19.08.2022 08:42 Ответить
Клінтона позбавили президенства саме за брехню перед сенатом.
А цей камідієн обдурив всіх українців, поставив під загрозу життя і долі
19.08.2022 08:44 Ответить
Клінтона не позбавляли президенства, навіть імпічмент провалився. Але конгресмени пропонували імпічмент саме за брехню під присягою.
19.08.2022 08:59 Ответить
