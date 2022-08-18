Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40 хвилин

Тристороння зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Львові тривала близько 40 хвилин.

Про це повідомляє CNN Türk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зустріч Ердоган-Гутерріш-Зеленський, яка тривала близько 40 хвилин, завершилася кілька хвилин тому", - повідомляє телеканал.

Очікується, що незабаром відбудеться пресконференція.