8 381 56

Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40 хвилин

зеленський,ердоган,гутерріш

Тристороння зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Львові тривала близько 40 хвилин.

Про це повідомляє CNN Türk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зустріч Ердоган-Гутерріш-Зеленський, яка тривала близько 40 хвилин, завершилася кілька хвилин тому", - повідомляє телеканал.

Очікується, що незабаром відбудеться пресконференція.

Очікується, що незабаром відбудеться пресконференція.

Зеленський Володимир (25542) перемовини (3092) Ердоган Реджеп Таїп (984) Гутерріш Антоніу (411)
Топ коментарі
+25
там 2-х хвилин вистачило, щоб 2 чмошника передали маляву від головного чмошника - *****.
показати весь коментар
18.08.2022 18:01 Відповісти
+20
Сподіваюсь що армія не дасть агенту буратіно з агентом козирем здати Україну
показати весь коментар
18.08.2022 18:03 Відповісти
+13
Зєля потім книжку напише "просрати все за 40 хвилин. спогади препіздента".
показати весь коментар
18.08.2022 18:02 Відповісти
че і це усьо??
показати весь коментар
18.08.2022 18:00 Відповісти
подробиці:
36хв воно кряхтіло, а люди розмовляли.
4хв - з'ясовували, чи прокакалось.
виявилось, що папірець з думками поклали не в той карман
показати весь коментар
18.08.2022 18:10 Відповісти
Пофоткались і по домівках.
Обіцяли зустрічатись ще?
показати весь коментар
18.08.2022 18:00 Відповісти
В Крыму снова что-то горит.
Не исключено, что это очередной склад вражеских боеприпасов.
apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-08-18/novaya-bavovna-v-kryimu---na-poluostrove-prozvuchal-moschnyiy-vzryiv/277084
показати весь коментар
18.08.2022 18:20 Відповісти
там 2-х хвилин вистачило, щоб 2 чмошника передали маляву від головного чмошника - *****.
показати весь коментар
18.08.2022 18:01 Відповісти
Не дуже складно. Інструкції передаються через Єрмака практично в режимі online. Не має потреби за цім пертися аж у Львів. Це шоу для інших глядачів, та виглядає, що щось пішло не так
показати весь коментар
18.08.2022 18:31 Відповісти
такі новини не к добру...
показати весь коментар
18.08.2022 18:02 Відповісти
Не знаю, не уверен. Эрдоган явно ехал с какой-то миссией от *****, которую Зеля сразу запорол.
показати весь коментар
18.08.2022 18:05 Відповісти
що тут не зрозумілого? ердоган відпрацьовує аванс, отриманий від *****, та виконує роботу, з якої не впоралося тріо шольц-макрон-драгі. він, ердоган, отримав в своє безроздільне володіння Азербайджан та жопу асада, за згоду відвезти "мирний план" ***** в Україну. а для "солідності" він ще захопив під пахву це ООНівське чмо.
показати весь коментар
18.08.2022 18:11 Відповісти
видимо была бутылочка Боярышника на троих а не ГОРИЛКА ЛИТРОВА З ПЕРЦЕМ... голубцы вареники сметанка борщок сало кровьянка отбивные пару ящимков бренди и водки гут и коньяк разные салаты начиная с Оливье мусье... О думаю только на раскачку 3 суток понадобилось а так один еврей второй турок а третий португалец...там хватит и Мадеро красного или белого и пару устриц
показати весь коментар
18.08.2022 18:18 Відповісти
Свинину не должны есть ни еврей Зеленский, ни турок Эрдоган. Да еще и голубцы со сметаной - и кто после этого Зеленского евреем считает.
показати весь коментар
18.08.2022 18:38 Відповісти
А я шо написал, алё
показати весь коментар
18.08.2022 18:19 Відповісти
ти писав про "какую-то мисию", я стверджую, що вона не "какя-то", а цілком прозора та зрозуміла.
показати весь коментар
18.08.2022 18:22 Відповісти
Ну так, а за відповідь нашого Президента Ердоган відповілальність не несе. Свою роботу виконав, маляву передав. Почтальон Печкін.
показати весь коментар
18.08.2022 18:35 Відповісти
саме так. аванс отримано та потрачено, а те, що клієнт послав послів вслід за кораблем...ну то таке.
показати весь коментар
18.08.2022 18:58 Відповісти
- Гена, нам подарували 30 апельсинів, по 20 кожному!
- Чебурашка, але ж 30:20=15...
- Не знаю, Гена, як ти там рахуєш, але свої 20 я вже з'їв.
показати весь коментар
18.08.2022 21:00 Відповісти
Зєля потім книжку напише "просрати все за 40 хвилин. спогади препіздента".
показати весь коментар
18.08.2022 18:02 Відповісти
В тюрьмі на пожиттєвому буде багато вільного часу, хай пише
показати весь коментар
18.08.2022 18:04 Відповісти
Зєля буде президентом два строки мінімум. Ось побачите.
показати весь коментар
18.08.2022 18:09 Відповісти
пожиттево
+прогулянка по кущах кактусу тричі на день.
показати весь коментар
18.08.2022 18:12 Відповісти
ось це і лякає
показати весь коментар
18.08.2022 18:25 Відповісти
Хіба що у випадку, коли вибирати прийдеться між Зеленським і Арестовичем.
показати весь коментар
18.08.2022 18:46 Відповісти
"Ну нє за Порошенка же галасавать" (С)
показати весь коментар
18.08.2022 19:09 Відповісти
Дiйсно буде ще два срока...Але не президентськi... Та спочатку-суд!
показати весь коментар
18.08.2022 19:18 Відповісти
Але не факт, що при його другому строку, працездатне населення залишиться в країні і не розбіжиться по світу.
показати весь коментар
18.08.2022 19:41 Відповісти
Сподіваюсь що армія не дасть агенту буратіно з агентом козирем здати Україну
показати весь коментар
18.08.2022 18:03 Відповісти
навіть 73 дупоголових не сподівались, що одне зе (навіть з безуглими арахаміями) зможе зруйнувати країну! тому додали ще 254 покидька в Раду.
Чи Ви вважаєте, що один єрмак - зрадник. а решта земерзоти - патріоти?
Один - паганий, а решта лайна - мармелад?!
показати весь коментар
18.08.2022 18:17 Відповісти
на жаль так хотіли 73% виборців України...
думай-ТЕ..
показати весь коментар
18.08.2022 19:05 Відповісти
Ердоган отримав карабах, сирію і атомну електростанцію. За рахунок чого?
показати весь коментар
18.08.2022 18:03 Відповісти
Карабах, можливо, отримає Азербайджан.
показати весь коментар
18.08.2022 19:53 Відповісти
Схоже або на передачу ультиматуму, або на гламурну фотосесію...
показати весь коментар
18.08.2022 18:06 Відповісти
I шо ,нiхто й ноги не роздвинуа? ))
показати весь коментар
18.08.2022 19:20 Відповісти
так би і написала: фотосесія тривала 40 хв
показати весь коментар
18.08.2022 18:07 Відповісти
гуттаперч відмовився вести беседу в присутності дєрьмака, а пырдуган навпаки, без нього )) кожний стояв на своєму, посперечались та й розійшлись )
показати весь коментар
18.08.2022 18:10 Відповісти
і тільки героїчне зе варнякало нісенітниці незважаючи на відсутність глядачів.
потім відосиком викладе
показати весь коментар
18.08.2022 18:19 Відповісти
про шо? йому на зустрічі слова не давали )
показати весь коментар
18.08.2022 18:23 Відповісти
от ***** весточку притаранили...буба сорок минут каракули плешивого
дешифровывал..
показати весь коментар
18.08.2022 18:12 Відповісти
фігово, коли державою "керує" нестабільний президент
показати весь коментар
18.08.2022 18:20 Відповісти
та да...нестабильный поциент чревато...
показати весь коментар
18.08.2022 18:23 Відповісти
Най зустрічаються, а нам своє робить
показати весь коментар
18.08.2022 18:21 Відповісти
Це в три рази меньше,чим мій секс. Або в чотири.
показати весь коментар
18.08.2022 18:22 Відповісти
Зеленський бистро їх на *** послав?
показати весь коментар
18.08.2022 18:23 Відповісти
або зробив по мінєту. Скоро дізнаємось
показати весь коментар
18.08.2022 18:27 Відповісти
Кто бы сомневался.
показати весь коментар
18.08.2022 19:43 Відповісти
..засмучений зелений неголений скунс озвучив рішення лідерів антипутінської коаліції. Більш від вовчика нічого і не треба було. І бігти скунсу нікуди. Становище значно гірше...ніж у януковича.
показати весь коментар
18.08.2022 20:35 Відповісти
Эрдогану нужна нобелевская премия мира, генсек оон прибыл для создания международного антуража, а наш вошел в образ и никак не может остановиться
показати весь коментар
18.08.2022 18:36 Відповісти
бабло туркам потрібно,а все інше їм по...уй............
показати весь коментар
18.08.2022 20:10 Відповісти
.. а хто забороняє забрати турецькі літаки з Борисполя? Там ще стоїть С-17 британський....))) Може Зеля забороняє? Да ще й у **жЁсткой форме**)))) Хай летять... Гарантії путіна...що долетять..і все...))) Чи то Ердоган знає... що таке путінські гарантії?
показати весь коментар
18.08.2022 20:43 Відповісти
40 минут для трёхсторонней встречи такого уровня - это по крайней мере провал изначальной цели тех, кто приезжал. Точно можно говорить о том, они ни о чём не договорились.
показати весь коментар
18.08.2022 20:39 Відповісти
 
 