Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша тривала близько 40 хвилин
Тристороння зустріч президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Львові тривала близько 40 хвилин.
Про це повідомляє CNN Türk, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зустріч Ердоган-Гутерріш-Зеленський, яка тривала близько 40 хвилин, завершилася кілька хвилин тому", - повідомляє телеканал.
Очікується, що незабаром відбудеться пресконференція.
Топ коментарі
+25 cimbitep
показати весь коментар18.08.2022 18:01 Відповісти Посилання
+20 Right Right #460828
показати весь коментар18.08.2022 18:03 Відповісти Посилання
+13 Зэлэный_Змий
показати весь коментар18.08.2022 18:02 Відповісти Посилання
36хв воно кряхтіло, а люди розмовляли.
4хв - з'ясовували, чи прокакалось.
виявилось, що папірець з думками поклали не в той карман
Обіцяли зустрічатись ще?
Не исключено, что это очередной склад вражеских боеприпасов.
apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-08-18/novaya-bavovna-v-kryimu---na-poluostrove-prozvuchal-moschnyiy-vzryiv/277084
- Чебурашка, але ж 30:20=15...
- Не знаю, Гена, як ти там рахуєш, але свої 20 я вже з'їв.
+прогулянка по кущах кактусу тричі на день.
Чи Ви вважаєте, що один єрмак - зрадник. а решта земерзоти - патріоти?
Один - паганий, а решта лайна - мармелад?!
думай-ТЕ..
потім відосиком викладе
дешифровывал..