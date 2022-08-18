РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5681 посетитель онлайн
Новости Война
8 381 56

Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша продолжалась около 40 минут

зеленський,ердоган,гутерріш

Трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове длилась около 40 минут.

Об этом сообщает CNN Türk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Встреча Эрдоган-Гутерриш-Зеленский, которая длилась около 40 минут, завершилась несколько минут назад", - сообщает телеканал.

Ожидается, что в скором времени состоится пресс-конференция.

Читайте также: Трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша стартовала во Львове

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) переговоры (5155) Эрдоган Реджеп Тайип (949) Гутерриш Антониу (357)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
там 2-х хвилин вистачило, щоб 2 чмошника передали маляву від головного чмошника - *****.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:01 Ответить
+20
Сподіваюсь що армія не дасть агенту буратіно з агентом козирем здати Україну
показать весь комментарий
18.08.2022 18:03 Ответить
+13
Зєля потім книжку напише "просрати все за 40 хвилин. спогади препіздента".
показать весь комментарий
18.08.2022 18:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
че і це усьо??
показать весь комментарий
18.08.2022 18:00 Ответить
подробиці:
36хв воно кряхтіло, а люди розмовляли.
4хв - з'ясовували, чи прокакалось.
виявилось, що папірець з думками поклали не в той карман
показать весь комментарий
18.08.2022 18:10 Ответить
Пофоткались і по домівках.
Обіцяли зустрічатись ще?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:00 Ответить
В Крыму снова что-то горит.
Не исключено, что это очередной склад вражеских боеприпасов.
apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-08-18/novaya-bavovna-v-kryimu---na-poluostrove-prozvuchal-moschnyiy-vzryiv/277084
показать весь комментарий
18.08.2022 18:20 Ответить
там 2-х хвилин вистачило, щоб 2 чмошника передали маляву від головного чмошника - *****.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:01 Ответить
Не дуже складно. Інструкції передаються через Єрмака практично в режимі online. Не має потреби за цім пертися аж у Львів. Це шоу для інших глядачів, та виглядає, що щось пішло не так
показать весь комментарий
18.08.2022 18:31 Ответить
такі новини не к добру...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:02 Ответить
Не знаю, не уверен. Эрдоган явно ехал с какой-то миссией от *****, которую Зеля сразу запорол.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:05 Ответить
що тут не зрозумілого? ердоган відпрацьовує аванс, отриманий від *****, та виконує роботу, з якої не впоралося тріо шольц-макрон-драгі. він, ердоган, отримав в своє безроздільне володіння Азербайджан та жопу асада, за згоду відвезти "мирний план" ***** в Україну. а для "солідності" він ще захопив під пахву це ООНівське чмо.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:11 Ответить
видимо была бутылочка Боярышника на троих а не ГОРИЛКА ЛИТРОВА З ПЕРЦЕМ... голубцы вареники сметанка борщок сало кровьянка отбивные пару ящимков бренди и водки гут и коньяк разные салаты начиная с Оливье мусье... О думаю только на раскачку 3 суток понадобилось а так один еврей второй турок а третий португалец...там хватит и Мадеро красного или белого и пару устриц
показать весь комментарий
18.08.2022 18:18 Ответить
Свинину не должны есть ни еврей Зеленский, ни турок Эрдоган. Да еще и голубцы со сметаной - и кто после этого Зеленского евреем считает.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:38 Ответить
А я шо написал, алё
показать весь комментарий
18.08.2022 18:19 Ответить
ти писав про "какую-то мисию", я стверджую, що вона не "какя-то", а цілком прозора та зрозуміла.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:22 Ответить
Ну так, а за відповідь нашого Президента Ердоган відповілальність не несе. Свою роботу виконав, маляву передав. Почтальон Печкін.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:35 Ответить
саме так. аванс отримано та потрачено, а те, що клієнт послав послів вслід за кораблем...ну то таке.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:58 Ответить
- Гена, нам подарували 30 апельсинів, по 20 кожному!
- Чебурашка, але ж 30:20=15...
- Не знаю, Гена, як ти там рахуєш, але свої 20 я вже з'їв.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:00 Ответить
Зєля потім книжку напише "просрати все за 40 хвилин. спогади препіздента".
показать весь комментарий
18.08.2022 18:02 Ответить
В тюрьмі на пожиттєвому буде багато вільного часу, хай пише
показать весь комментарий
18.08.2022 18:04 Ответить
Зєля буде президентом два строки мінімум. Ось побачите.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:09 Ответить
пожиттево
+прогулянка по кущах кактусу тричі на день.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:12 Ответить
ось це і лякає
показать весь комментарий
18.08.2022 18:25 Ответить
Хіба що у випадку, коли вибирати прийдеться між Зеленським і Арестовичем.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:46 Ответить
"Ну нє за Порошенка же галасавать" (С)
показать весь комментарий
18.08.2022 19:09 Ответить
Дiйсно буде ще два срока...Але не президентськi... Та спочатку-суд!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:18 Ответить
Але не факт, що при його другому строку, працездатне населення залишиться в країні і не розбіжиться по світу.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:41 Ответить
Сподіваюсь що армія не дасть агенту буратіно з агентом козирем здати Україну
показать весь комментарий
18.08.2022 18:03 Ответить
навіть 73 дупоголових не сподівались, що одне зе (навіть з безуглими арахаміями) зможе зруйнувати країну! тому додали ще 254 покидька в Раду.
Чи Ви вважаєте, що один єрмак - зрадник. а решта земерзоти - патріоти?
Один - паганий, а решта лайна - мармелад?!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:17 Ответить
на жаль так хотіли 73% виборців України...
думай-ТЕ..
показать весь комментарий
18.08.2022 19:05 Ответить
Ердоган отримав карабах, сирію і атомну електростанцію. За рахунок чого?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:03 Ответить
Карабах, можливо, отримає Азербайджан.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:53 Ответить
Схоже або на передачу ультиматуму, або на гламурну фотосесію...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:06 Ответить
I шо ,нiхто й ноги не роздвинуа? ))
показать весь комментарий
18.08.2022 19:20 Ответить
так би і написала: фотосесія тривала 40 хв
показать весь комментарий
18.08.2022 18:07 Ответить
гуттаперч відмовився вести беседу в присутності дєрьмака, а пырдуган навпаки, без нього )) кожний стояв на своєму, посперечались та й розійшлись )
показать весь комментарий
18.08.2022 18:10 Ответить
і тільки героїчне зе варнякало нісенітниці незважаючи на відсутність глядачів.
потім відосиком викладе
показать весь комментарий
18.08.2022 18:19 Ответить
про шо? йому на зустрічі слова не давали )
показать весь комментарий
18.08.2022 18:23 Ответить
от ***** весточку притаранили...буба сорок минут каракули плешивого
дешифровывал..
показать весь комментарий
18.08.2022 18:12 Ответить
фігово, коли державою "керує" нестабільний президент
показать весь комментарий
18.08.2022 18:20 Ответить
та да...нестабильный поциент чревато...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:23 Ответить
Най зустрічаються, а нам своє робить
показать весь комментарий
18.08.2022 18:21 Ответить
Це в три рази меньше,чим мій секс. Або в чотири.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:22 Ответить
Зеленський бистро їх на *** послав?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:23 Ответить
або зробив по мінєту. Скоро дізнаємось
показать весь комментарий
18.08.2022 18:27 Ответить
Кто бы сомневался.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:43 Ответить
..засмучений зелений неголений скунс озвучив рішення лідерів антипутінської коаліції. Більш від вовчика нічого і не треба було. І бігти скунсу нікуди. Становище значно гірше...ніж у януковича.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:35 Ответить
Эрдогану нужна нобелевская премия мира, генсек оон прибыл для создания международного антуража, а наш вошел в образ и никак не может остановиться
показать весь комментарий
18.08.2022 18:36 Ответить
бабло туркам потрібно,а все інше їм по...уй............
показать весь комментарий
18.08.2022 20:10 Ответить
.. а хто забороняє забрати турецькі літаки з Борисполя? Там ще стоїть С-17 британський....))) Може Зеля забороняє? Да ще й у **жЁсткой форме**)))) Хай летять... Гарантії путіна...що долетять..і все...))) Чи то Ердоган знає... що таке путінські гарантії?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:43 Ответить
40 минут для трёхсторонней встречи такого уровня - это по крайней мере провал изначальной цели тех, кто приезжал. Точно можно говорить о том, они ни о чём не договорились.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:39 Ответить
 
 