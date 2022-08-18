Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша продолжалась около 40 минут

Трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове длилась около 40 минут.

Об этом сообщает CNN Türk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Встреча Эрдоган-Гутерриш-Зеленский, которая длилась около 40 минут, завершилась несколько минут назад", - сообщает телеканал.

Ожидается, что в скором времени состоится пресс-конференция.

Читайте также: Трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша стартовала во Львове