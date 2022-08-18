Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша продолжалась около 40 минут
Трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове длилась около 40 минут.
Об этом сообщает CNN Türk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Встреча Эрдоган-Гутерриш-Зеленский, которая длилась около 40 минут, завершилась несколько минут назад", - сообщает телеканал.
Ожидается, что в скором времени состоится пресс-конференция.
36хв воно кряхтіло, а люди розмовляли.
4хв - з'ясовували, чи прокакалось.
виявилось, що папірець з думками поклали не в той карман
Обіцяли зустрічатись ще?
Не исключено, что это очередной склад вражеских боеприпасов.
apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-08-18/novaya-bavovna-v-kryimu---na-poluostrove-prozvuchal-moschnyiy-vzryiv/277084
- Чебурашка, але ж 30:20=15...
- Не знаю, Гена, як ти там рахуєш, але свої 20 я вже з'їв.
+прогулянка по кущах кактусу тричі на день.
Чи Ви вважаєте, що один єрмак - зрадник. а решта земерзоти - патріоти?
Один - паганий, а решта лайна - мармелад?!
думай-ТЕ..
потім відосиком викладе
дешифровывал..