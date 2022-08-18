УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4270 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 593 31

Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці

рф

Росіяни розширюють свою військову базу та аеродром у Лунинці Брестської області на півдні Білорусі.

Росіяни розширюють інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і десантних смуг військової бази в Лунинці, яка з лютого використовується рашистами як командний пункт у Брестській області. З цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами. Російські літаки виконували бойові завдання з аеропорту. Свідки бачили, як ракети кілька разів детонували на базі після невдалого зльоту та пошкоджували російські літаки, що поверталися з місій, пише Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.

До початку повномасштабного російського вторгнення військовий аеродром Лунинець був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Аляксандр Лукашенка, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викликають занепокоєння ракетні системи на аеродромі в Білорусі, - Залужний

Військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябрівці під Гомелем є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Зябровці була сильно пошкоджена ракетним обстрілом.

Автор: 

армія рф (18773) Білорусь (8077)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Короче Білорусії вже не існує. На її місці з'явилась Білопараша
показати весь коментар
18.08.2022 18:45 Відповісти
+16
накрити градами щоб більше навіть думок не було щось кучкувати біля кордонів
показати весь коментар
18.08.2022 18:37 Відповісти
+12
Рашинські запроданці, що вам зробили українці, що ви продались нечисті. Ніколи не змиєте цю ганьбу із себе і своїх нащадків, горіть суки в пеклі.
показати весь коментар
18.08.2022 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
накрити градами щоб більше навіть думок не було щось кучкувати біля кордонів
показати весь коментар
18.08.2022 18:37 Відповісти
"занимательная проктология" - том первый..
показати весь коментар
18.08.2022 18:41 Відповісти
Рашинські запроданці, що вам зробили українці, що ви продались нечисті. Ніколи не змиєте цю ганьбу із себе і своїх нащадків, горіть суки в пеклі.
показати весь коментар
18.08.2022 18:42 Відповісти
Усе навпаки)) білорасєяни у більшості вважають саме українців запроданцями, що ми продалися Заходу і зрадили братським слов'янським народам расєї та білорасєї і що ми ніколи не змиємо цю ганьбу з себе та своїх нащадків, горіти нам ***** у пеклі)))
показати весь коментар
18.08.2022 18:57 Відповісти
Так ми ж не нападали на цих бурятів, кадирівців, удмуртів, дагестанців та інших "братів-слов'ян
показати весь коментар
18.08.2022 19:02 Відповісти
так им рассказуют, что мы бы напали, если бы они первые не напали.
показати весь коментар
18.08.2022 19:30 Відповісти
Хай збільшують, легше влучити...
показати весь коментар
18.08.2022 18:45 Відповісти
Короче Білорусії вже не існує. На її місці з'явилась Білопараша
показати весь коментар
18.08.2022 18:45 Відповісти
А коли білорасєя була інакша?)) якщо калхозенфюрер вже майже тридцять років при владі...))
показати весь коментар
18.08.2022 19:00 Відповісти
ось така з запасом дістане

Відправити
показати весь коментар
18.08.2022 18:47 Відповісти
1. она не точная. и чем больше дальность, тем меньше точность. 2. боеприпасов уже наверно нет. 3. никто так не ставит огневую позицию прямо на границе, это самоубийство.
показати весь коментар
18.08.2022 19:33 Відповісти
Пускай расширяют, больше ватного мяса в пепел превратится!
показати весь коментар
18.08.2022 18:50 Відповісти
І це проблема.
По території Білорусі ВСУ навряд будуть стріляти. Це не окупований Крим.
показати весь коментар
18.08.2022 18:55 Відповісти
Олександр Бригинець

Речник ПС ЗСУ Ігнат:
«Навколо України близько 430 ворожих літаків… Близько 360 вертольотів…»

Це навіть більше, ніж 24.02 (

А ракети…

Тож, хоч де ви є, будьте уважними в свята - ***** точно готується до відзначення півріччя своєї найочевиднішої ганьби!
показати весь коментар
18.08.2022 18:59 Відповісти
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3314

Стаття 3

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

...

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

===============================================================

Відповідно до цієї резолюції - ці аеродроми, законні військові цілі.
показати весь коментар
18.08.2022 19:07 Відповісти
Это да. Вряд ли. Это точно не оккупированный Крым. Но стрелять будем ночью, шоб никто не видел. Ну, как в Зябровке. Хотя она тоже не оккупированный Крым.
показати весь коментар
18.08.2022 19:19 Відповісти
А что Тихановская делает в этот момент? Она же де-юре президент Белараши. Сколько, например, бронежилетов она лично собрала для нужд армии? Или сколько раз посетила Украину и фронт для общения с калиновцами, чтобы узнать, что им надо (кому-то родителей вывести в Литву, например) и также по деньгам? Уже полгода война идет, что президент Беларуси сделал за это время? Реальный президент, набравший 70% голосов на выборах. Также что она, как верховный главнокомандующий беларуской армии, предложила солдатам и офицерам за сдачу техники в Украину и в каком формате возможен их переход в какую-то особую дивизию под ее контролем? И аналогично какие тюремные сроки угрожают тем, кто из Беларуси записался в незаконные вооруженные формирования типа вагнера или кто будет воевать на стороне лидера преступной группировки (т.н. Лукашенко)?

Насколько известно из Литвы до Польши всего ничего, а дальше села в поезд и за ночь доехала. Денег ей Байден дал несколько раз прилично, а также много встреч с европейскими политиками и бизнесменами. 70% голосов беларусов - это показатель. Естественно, у нее в советниках сидят гэбисты-разведчики, но их же вычислить проще простого по длинному носу и несвойственных им вопросах, и взять гарантировано тех, кого невозможно завербован (программистов там тысячи имеется, их так просто не купишь за небольшие деньги). Чем она занимается как руководитель страны?
показати весь коментар
18.08.2022 19:01 Відповісти
Тихановская начала собирать временное правительство. Спрашивается, почему она именно сейчас этим занялась? Или что то готовится в Белоруси, чего мы не знаем, или это уже на будущее .
показати весь коментар
18.08.2022 19:19 Відповісти
Тхановская ляпнула недавно - росия нам не враг. Дальше нужно обьяснять?
показати весь коментар
18.08.2022 20:27 Відповісти
Муженек тихановской получил от росийского фсб 900 тыс долларов на организацию альтернативного кандидата на выборах президента в 2020. Лукадрищ быстренько усадил Сережу в тюрьму , а его женушка стала изображать из себя оппозиционного кандидата по согласованию с тем же росиянским ФСБ. Отсюда ее заявления поутин мудрый человек , и недавнее росия нам не враг. Эта картавая шлюха изображает из себя оппозиционера всячески подрывая любое реальное сопротивление режиму лукадрища.
показати весь коментар
18.08.2022 20:26 Відповісти
Ой настав, настав час забояться ********** бути *******.
показати весь коментар
18.08.2022 19:02 Відповісти
Вообще, местным жителям в Лунинце есть смысл озаботиться продажей своей недвижимости (особенно тем, кто живет вдоль улицы Красной), и подыскивать что нибудь подальше. па западе страны, в районе Вейшнории. Потому что разлет от детонации б/к по всему Лунинцу будет эпический. Достать эту говнобазу, которая находится меньше чем в 60 км от нашего Городища - вообще не проблема, прямо с дороги Р05, и при свете зарева пожара еще и полирнуть с воздуха. Даже американское не понадобиться, у нас своё в НЗ для таких торжественных случаев заныкано.
показати весь коментар
18.08.2022 19:08 Відповісти
Чую будет очень много жертв среди миного населения Украины, это будет самый кровавый День Независимости. Не хорошее предчувствие... В оом числе по западной Украине будет выпущено много ракет.
показати весь коментар
18.08.2022 19:12 Відповісти
Наразі у москалів дофіга в роспорядженні ракет Точка-У.... ракета не нова, але дуже потужна і страшна, руйнує не слабше за Калібр! І все це в Білорусі
показати весь коментар
18.08.2022 19:22 Відповісти
Вообще-то БАЗ - ***** не маленькая, девять метров, так просто не спрячешь. И я думаю, если они имеются где-то вблизи наших границ, то кому надо - тот знает "где" и "сколько". Если мы видим, где лежат в Зябровке ТПК с 48Н6 для С-300, и даже можем их посчитать, то "точку" спрятать еще сложнее. Ну а ******* Ghost летает дальше точки-у, если шо )
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
Прочитал что Россия расширяет военную базу и аэродром на Луне... тфу. Вот что +34 на улице делает
показати весь коментар
18.08.2022 19:36 Відповісти
Вогонь !
показати весь коментар
18.08.2022 19:40 Відповісти
Якщо зібрать на одному великому полігоні багато бульбашів і москальських свиней та потужно вдарити темною нічку Хімарсами то вийде багато смаженої картоплі зі свининою)
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
Если не будет бавовни, все это прилетит к нам, пока Зеля будет ссаться в бункере.
показати весь коментар
18.08.2022 20:18 Відповісти
би Здаоль в'їбати.....
показати весь коментар
18.08.2022 21:42 Відповісти
 
 