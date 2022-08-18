Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці
Росіяни розширюють свою військову базу та аеродром у Лунинці Брестської області на півдні Білорусі.
Росіяни розширюють інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і десантних смуг військової бази в Лунинці, яка з лютого використовується рашистами як командний пункт у Брестській області. З цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами. Російські літаки виконували бойові завдання з аеропорту. Свідки бачили, як ракети кілька разів детонували на базі після невдалого зльоту та пошкоджували російські літаки, що поверталися з місій, пише Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.
До початку повномасштабного російського вторгнення військовий аеродром Лунинець був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Аляксандр Лукашенка, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти.
Військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябрівці під Гомелем є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Зябровці була сильно пошкоджена ракетним обстрілом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відправити
По території Білорусі ВСУ навряд будуть стріляти. Це не окупований Крим.
Речник ПС ЗСУ Ігнат:
«Навколо України близько 430 ворожих літаків… Близько 360 вертольотів…»
Це навіть більше, ніж 24.02 (
А ракети…
Тож, хоч де ви є, будьте уважними в свята - ***** точно готується до відзначення півріччя своєї найочевиднішої ганьби!
Стаття 3
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
...
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
===============================================================
Відповідно до цієї резолюції - ці аеродроми, законні військові цілі.
Насколько известно из Литвы до Польши всего ничего, а дальше села в поезд и за ночь доехала. Денег ей Байден дал несколько раз прилично, а также много встреч с европейскими политиками и бизнесменами. 70% голосов беларусов - это показатель. Естественно, у нее в советниках сидят гэбисты-разведчики, но их же вычислить проще простого по длинному носу и несвойственных им вопросах, и взять гарантировано тех, кого невозможно завербован (программистов там тысячи имеется, их так просто не купишь за небольшие деньги). Чем она занимается как руководитель страны?