Росія розширює військову базу та аеродром у білоруському Лунинці

Росіяни розширюють свою військову базу та аеродром у Лунинці Брестської області на півдні Білорусі.

Росіяни розширюють інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і десантних смуг військової бази в Лунинці, яка з лютого використовується рашистами як командний пункт у Брестській області. З цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами. Російські літаки виконували бойові завдання з аеропорту. Свідки бачили, як ракети кілька разів детонували на базі після невдалого зльоту та пошкоджували російські літаки, що поверталися з місій, пише Польське радіо, передає Цензор.НЕТ.

До початку повномасштабного російського вторгнення військовий аеродром Лунинець був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав Аляксандр Лукашенка, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти.

Військові бази в Лунинці, Барановичах і Зябрівці під Гомелем є головними стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Зябровці була сильно пошкоджена ракетним обстрілом.