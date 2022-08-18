Россия расширяет военную базу и аэродром в белорусском Лунинце
Россияне расширяют свою военную базу и аэродром в Лунинце Брестской области на юге Беларуси.
Россияне расширяют инфраструктуру и пути сообщения казарм и десантных полос военной базы в Лунинце, которая с февраля используется рашистами как командный пункт в Брестской области. С этой базы российские войска неоднократно обстреливали Украину ракетами. Российские самолеты выполняли боевые задания из аэропорта. Свидетели видели, как ракеты несколько раз детонировали на базе после неудачного взлета и повреждали возвращавшиеся с миссий российские самолеты, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.
До начала полномасштабного российского вторжения военный аэродром Лунинец был резервным и не имел стратегического значения. В январе его посетил Александр Лукашенко, а через несколько дней после визита аэродром заняли рашисты.
Военные базы в Лунинце, Барановичах и Зябровке под Гомелем являются главными стратегическими центрами русской армии в Беларуси. В августе база в Зябровке была сильно повреждена ракетным обстрелом.
По території Білорусі ВСУ навряд будуть стріляти. Це не окупований Крим.
Речник ПС ЗСУ Ігнат:
«Навколо України близько 430 ворожих літаків… Близько 360 вертольотів…»
Це навіть більше, ніж 24.02 (
А ракети…
Тож, хоч де ви є, будьте уважними в свята - ***** точно готується до відзначення півріччя своєї найочевиднішої ганьби!
Стаття 3
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
...
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
===============================================================
Відповідно до цієї резолюції - ці аеродроми, законні військові цілі.
Насколько известно из Литвы до Польши всего ничего, а дальше села в поезд и за ночь доехала. Денег ей Байден дал несколько раз прилично, а также много встреч с европейскими политиками и бизнесменами. 70% голосов беларусов - это показатель. Естественно, у нее в советниках сидят гэбисты-разведчики, но их же вычислить проще простого по длинному носу и несвойственных им вопросах, и взять гарантировано тех, кого невозможно завербован (программистов там тысячи имеется, их так просто не купишь за небольшие деньги). Чем она занимается как руководитель страны?