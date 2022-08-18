РУС
Россия расширяет военную базу и аэродром в белорусском Лунинце

Россияне расширяют свою военную базу и аэродром в Лунинце Брестской области на юге Беларуси.

Россияне расширяют инфраструктуру и пути сообщения казарм и десантных полос военной базы в Лунинце, которая с февраля используется рашистами как командный пункт в Брестской области. С этой базы российские войска неоднократно обстреливали Украину ракетами. Российские самолеты выполняли боевые задания из аэропорта. Свидетели видели, как ракеты несколько раз детонировали на базе после неудачного взлета и повреждали возвращавшиеся с миссий российские самолеты, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

До начала полномасштабного российского вторжения военный аэродром Лунинец был резервным и не имел стратегического значения. В январе его посетил Александр Лукашенко, а через несколько дней после визита аэродром заняли рашисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую инициативу, ситуацию на ЗАЭС и оборонное взаимодействие

Военные базы в Лунинце, Барановичах и Зябровке под Гомелем являются главными стратегическими центрами русской армии в Беларуси. В августе база в Зябровке была сильно повреждена ракетным обстрелом.

Короче Білорусії вже не існує. На її місці з'явилась Білопараша
накрити градами щоб більше навіть думок не було щось кучкувати біля кордонів
Рашинські запроданці, що вам зробили українці, що ви продались нечисті. Ніколи не змиєте цю ганьбу із себе і своїх нащадків, горіть суки в пеклі.
"занимательная проктология" - том первый..
Усе навпаки)) білорасєяни у більшості вважають саме українців запроданцями, що ми продалися Заходу і зрадили братським слов'янським народам расєї та білорасєї і що ми ніколи не змиємо цю ганьбу з себе та своїх нащадків, горіти нам ***** у пеклі)))
Так ми ж не нападали на цих бурятів, кадирівців, удмуртів, дагестанців та інших "братів-слов'ян
так им рассказуют, что мы бы напали, если бы они первые не напали.
Хай збільшують, легше влучити...
А коли білорасєя була інакша?)) якщо калхозенфюрер вже майже тридцять років при владі...))
ось така з запасом дістане

1. она не точная. и чем больше дальность, тем меньше точность. 2. боеприпасов уже наверно нет. 3. никто так не ставит огневую позицию прямо на границе, это самоубийство.
Пускай расширяют, больше ватного мяса в пепел превратится!
І це проблема.
По території Білорусі ВСУ навряд будуть стріляти. Це не окупований Крим.
Олександр Бригинець

Речник ПС ЗСУ Ігнат:
«Навколо України близько 430 ворожих літаків… Близько 360 вертольотів…»

Це навіть більше, ніж 24.02 (

А ракети…

Тож, хоч де ви є, будьте уважними в свята - ***** точно готується до відзначення півріччя своєї найочевиднішої ганьби!
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3314

Стаття 3

Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:

...

f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

===============================================================

Відповідно до цієї резолюції - ці аеродроми, законні військові цілі.
Это да. Вряд ли. Это точно не оккупированный Крым. Но стрелять будем ночью, шоб никто не видел. Ну, как в Зябровке. Хотя она тоже не оккупированный Крым.
А что Тихановская делает в этот момент? Она же де-юре президент Белараши. Сколько, например, бронежилетов она лично собрала для нужд армии? Или сколько раз посетила Украину и фронт для общения с калиновцами, чтобы узнать, что им надо (кому-то родителей вывести в Литву, например) и также по деньгам? Уже полгода война идет, что президент Беларуси сделал за это время? Реальный президент, набравший 70% голосов на выборах. Также что она, как верховный главнокомандующий беларуской армии, предложила солдатам и офицерам за сдачу техники в Украину и в каком формате возможен их переход в какую-то особую дивизию под ее контролем? И аналогично какие тюремные сроки угрожают тем, кто из Беларуси записался в незаконные вооруженные формирования типа вагнера или кто будет воевать на стороне лидера преступной группировки (т.н. Лукашенко)?

Насколько известно из Литвы до Польши всего ничего, а дальше села в поезд и за ночь доехала. Денег ей Байден дал несколько раз прилично, а также много встреч с европейскими политиками и бизнесменами. 70% голосов беларусов - это показатель. Естественно, у нее в советниках сидят гэбисты-разведчики, но их же вычислить проще простого по длинному носу и несвойственных им вопросах, и взять гарантировано тех, кого невозможно завербован (программистов там тысячи имеется, их так просто не купишь за небольшие деньги). Чем она занимается как руководитель страны?
Тихановская начала собирать временное правительство. Спрашивается, почему она именно сейчас этим занялась? Или что то готовится в Белоруси, чего мы не знаем, или это уже на будущее .
Тхановская ляпнула недавно - росия нам не враг. Дальше нужно обьяснять?
Муженек тихановской получил от росийского фсб 900 тыс долларов на организацию альтернативного кандидата на выборах президента в 2020. Лукадрищ быстренько усадил Сережу в тюрьму , а его женушка стала изображать из себя оппозиционного кандидата по согласованию с тем же росиянским ФСБ. Отсюда ее заявления поутин мудрый человек , и недавнее росия нам не враг. Эта картавая шлюха изображает из себя оппозиционера всячески подрывая любое реальное сопротивление режиму лукадрища.
Ой настав, настав час забояться ********** бути *******.
Вообще, местным жителям в Лунинце есть смысл озаботиться продажей своей недвижимости (особенно тем, кто живет вдоль улицы Красной), и подыскивать что нибудь подальше. па западе страны, в районе Вейшнории. Потому что разлет от детонации б/к по всему Лунинцу будет эпический. Достать эту говнобазу, которая находится меньше чем в 60 км от нашего Городища - вообще не проблема, прямо с дороги Р05, и при свете зарева пожара еще и полирнуть с воздуха. Даже американское не понадобиться, у нас своё в НЗ для таких торжественных случаев заныкано.
Чую будет очень много жертв среди миного населения Украины, это будет самый кровавый День Независимости. Не хорошее предчувствие... В оом числе по западной Украине будет выпущено много ракет.
Наразі у москалів дофіга в роспорядженні ракет Точка-У.... ракета не нова, але дуже потужна і страшна, руйнує не слабше за Калібр! І все це в Білорусі
Вообще-то БАЗ - ***** не маленькая, девять метров, так просто не спрячешь. И я думаю, если они имеются где-то вблизи наших границ, то кому надо - тот знает "где" и "сколько". Если мы видим, где лежат в Зябровке ТПК с 48Н6 для С-300, и даже можем их посчитать, то "точку" спрятать еще сложнее. Ну а ******* Ghost летает дальше точки-у, если шо )
Прочитал что Россия расширяет военную базу и аэродром на Луне... тфу. Вот что +34 на улице делает
Вогонь !
Якщо зібрать на одному великому полігоні багато бульбашів і москальських свиней та потужно вдарити темною нічку Хімарсами то вийде багато смаженої картоплі зі свининою)
Если не будет бавовни, все это прилетит к нам, пока Зеля будет ссаться в бункере.
би Здаоль в'їбати.....
