Россия расширяет военную базу и аэродром в белорусском Лунинце

Россияне расширяют свою военную базу и аэродром в Лунинце Брестской области на юге Беларуси.

Россияне расширяют инфраструктуру и пути сообщения казарм и десантных полос военной базы в Лунинце, которая с февраля используется рашистами как командный пункт в Брестской области. С этой базы российские войска неоднократно обстреливали Украину ракетами. Российские самолеты выполняли боевые задания из аэропорта. Свидетели видели, как ракеты несколько раз детонировали на базе после неудачного взлета и повреждали возвращавшиеся с миссий российские самолеты, пишет Польское радио, передает Цензор.НЕТ.

До начала полномасштабного российского вторжения военный аэродром Лунинец был резервным и не имел стратегического значения. В январе его посетил Александр Лукашенко, а через несколько дней после визита аэродром заняли рашисты.

Военные базы в Лунинце, Барановичах и Зябровке под Гомелем являются главными стратегическими центрами русской армии в Беларуси. В августе база в Зябровке была сильно повреждена ракетным обстрелом.