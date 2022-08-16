Викликають занепокоєння ракетні системи на аеродромі в Білорусі, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти щоденно здійснюють близько 700-800 обстрілів позицій українських захисників.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Залужний провів розмову з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.
"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка", - наголосив він.
Залужний зазначив, що по всій лінії фронту війська РФ продовжують наступати.
"При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Основні зусилля зосереджує на витісненні наших військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка. Підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате", - продовжив головнокомандувач ЗСУ.
Водночас Залужний подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці ЗСУ.
"В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках. Усвідомлення того, що є такі друзі, які підставляють плече, допомагає наближати Перемогу", - підсумував він.
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Не що інше як реальні погрози }{уйла помститись Києву
только полудорочные идиоты могут размышлять - нужно уничтожать врага, который на нас напал либо не нужно.
может еще подождем (немного) когда это все полетит в нашу сторону???
вы предлагаете ждать, когда нас в очередной раз обстреляют???
Нарешті.
Чекаємо.
Уверен, что в лесу под Добрянкой/Горностаевкой уже что-то спрятано, и в ответ, конечно, пакет хаймарса не прилетит (Госдеп не одобряет), но пару "точек" с б\ч в 489 кг каждая шухера могут наделать даже больше. Причем есть вероятность, что сначала прилетит какая-нибудь поделка с РГСН от "Радионикса" и "потушит" "Касты" и "Подлёты", которые кацапы туда уже натащили, а следом уже прилетят "подарки" от "Святої Варвари". Вобщем - ждём, вопрос недели-двух времени, и масштабы повторной бавовны в Зябровке будут видны.
https://www.youtube.com/watch?v=ieP3IcqL39E
Ну так що і кому заважає заїбашити всі ракетно-підозрілі об'єкти в прикордонних районах бульбостану? Зафіксували виліт ракет - відправили три у відповідь, віяловим способом! Тільки так цих ублюдків можна навчити, іншого вони не сприймають, тільки силу!!!