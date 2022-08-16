Викликають занепокоєння ракетні системи на аеродромі в Білорусі, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти щоденно здійснюють близько 700-800 обстрілів позицій українських захисників.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Залужний провів розмову з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка", - наголосив він.

Залужний зазначив, що по всій лінії фронту війська РФ продовжують наступати.

"При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Основні зусилля зосереджує на витісненні наших військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка. Підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате", - продовжив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас Залужний подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці ЗСУ.

"В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках. Усвідомлення того, що є такі друзі, які підставляють плече, допомагає наближати Перемогу", - підсумував він.

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