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Новости Война
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Вызывают беспокойство ракетные системы на аэродроме в Беларуси, - Залужный

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты ежедневно совершают около 700-800 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Залужный провел разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром.

"Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. Она напряженная, но полностью контролируемая. Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме "Зябровка", - подчеркнул он.

Залужный отметил, что по всей линии фронта войска РФ продолжают наступать.

"При этом производят около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка. Подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое", - продолжил главнокомандующий ВСУ.

В то же время Залужный поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке ВСУ.

"В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто могут держать оружие и умеют воевать, находятся в боевых порядках. Осознание того, что есть такие друзья, которые подставляют плечо, помогает приближать Победу", - подытожил он.

Читайте также: Залужный провел разговор с генералом США Милли: Пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена

Автор: 

Беларусь (7924) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+75
Виглядає як останнє застереження від Залужного до **********
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16.08.2022 21:56 Ответить
+74
Друже, їх (оті системи) треба заспокоїти!
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16.08.2022 21:52 Ответить
+44
Давно час зняти це занепоєння !
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16.08.2022 21:52 Ответить
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Білорусь Гомель Зябровка

Не що інше як реальні погрози }{уйла помститись Києву
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16.08.2022 23:40 Ответить
снова начались обеспокоенности вместо адекватных действий.
только полудорочные идиоты могут размышлять - нужно уничтожать врага, который на нас напал либо не нужно.
может еще подождем (немного) когда это все полетит в нашу сторону???
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16.08.2022 23:50 Ответить
Залужный лучше знает что делать.
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17.08.2022 00:00 Ответить
Вы или радикал или провокатор. Перед тем ка что-то важное делать надо все хорошо обдумать. Как говорят - семь раз отмерь и один раз отрежь.
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17.08.2022 13:21 Ответить
уже почти полгода идет война и на не раз обстреливали с территории оккупированной Беларуси.
вы предлагаете ждать, когда нас в очередной раз обстреляют???
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17.08.2022 20:59 Ответить
Мабуть *******.
Нарешті.
Чекаємо.
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16.08.2022 23:57 Ответить
Что-то мне подсказывает, что Залужный знает что делать...
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16.08.2022 23:58 Ответить
Знать то он конечно знает, а если ему зелень с дерьмаком не разрешают поставить луку на место?
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17.08.2022 00:02 Ответить
Сколько Залужному свалилось на голову, исправлять все то, что сдали и продали, зе и все шапито 95. Только бы с самим Валерием ничего не случилось, человек уже не молод, а может быть что угодно, вплоть до инфаркта и инсульта, от напряжения. На данном этапе его заменить будет очень непросто.
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17.08.2022 00:09 Ответить
З Білорусі сьогодні пішло дві ракети по Україні,вони перші почали,потрібно зробити веселу ніч вночі,вночі гарно горить.
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17.08.2022 00:10 Ответить
То їб**те !!!
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17.08.2022 00:25 Ответить
Ведь один раз уже ударили по аэродрому в Зябровке. Что мешает сделать тоже самое еще раз, а также по стоящим ракетам врага вдоль границы?
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17.08.2022 01:05 Ответить
то що там намогаються дипломатичним шляхом "охолоджувати"? З русскіми завжди працює тільки одне правило. Спочатку п...ля, дипломатія потім, щоб юридично оформити.
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17.08.2022 02:15 Ответить
Віримо ЗСУ, які здатні попередити загрозу ракетних обстрілів з боку Білорусі і першими вдарити по Зябрявці
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17.08.2022 03:34 Ответить
Коли вони вже вдарять по тій Зябровці,чекають,поки звідти будуть розстрілювати Україну
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17.08.2022 08:05 Ответить
кацапы продолжают "незаметно" подвозить в Зябровку 40Н6Е, только вопрос - складируют ли их в бетонные капониры, или это добро штабелируется на улице? Там уже скопился десяток ЗРК С-400, не считая "Панцирей". Такое количество комплексов явно избыточно для прикрытия аэродрома. Цель накопления такого количества б\к для С-300\С-400 не совсем понятна, как бы от АБ до Чернигова 90 км, так что если даже херачить по земле, то можно разве что покошмарить Репки или Городню.
Уверен, что в лесу под Добрянкой/Горностаевкой уже что-то спрятано, и в ответ, конечно, пакет хаймарса не прилетит (Госдеп не одобряет), но пару "точек" с б\ч в 489 кг каждая шухера могут наделать даже больше. Причем есть вероятность, что сначала прилетит какая-нибудь поделка с РГСН от "Радионикса" и "потушит" "Касты" и "Подлёты", которые кацапы туда уже натащили, а следом уже прилетят "подарки" от "Святої Варвари". Вобщем - ждём, вопрос недели-двух времени, и масштабы повторной бавовны в Зябровке будут видны.
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17.08.2022 05:05 Ответить
******* и сказать.Этонемы.
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17.08.2022 05:38 Ответить
)))
https://www.youtube.com/watch?v=ieP3IcqL39E
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17.08.2022 05:52 Ответить
держать на прицеле негодяев, в случае чего. уничтожить
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17.08.2022 06:36 Ответить
Я думаю, что картофельный дуче намек понял.
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17.08.2022 07:56 Ответить
Ну так валите противолокационными ракетами, химарсами, гарпунами, всем чем есть по аэродрому!!! Пока оно все в одном месте, хуже будет, если оно разбредется!
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17.08.2022 08:32 Ответить
Ну треба там влаштувать хлопок,задимленіе,куреніє...очікування знову обійдеться горем для українців.
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17.08.2022 09:16 Ответить
передайте им пару блоков сигарет- пусть покурят!
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17.08.2022 09:24 Ответить
Викликають занепокоєння ракетні системи на аеродромі в Білорусі, - Залужний
Ну так що і кому заважає заїбашити всі ракетно-підозрілі об'єкти в прикордонних районах бульбостану? Зафіксували виліт ракет - відправили три у відповідь, віяловим способом! Тільки так цих ублюдків можна навчити, іншого вони не сприймають, тільки силу!!!
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17.08.2022 10:07 Ответить
Вы сейчас насоветуете, Зеля обстреляет аэродром и белорусы откроют второй фронт.
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17.08.2022 10:30 Ответить
Не откроют. И по факту они уже и есть агрессоры, так как с их территории ведутся обстрелы и уже было вторжение. "Неприкасаемость" территории врага или какой-то ее части никогда к победе не приведет.
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17.08.2022 10:59 Ответить
Не откроют, не нападут, не сделают, не смогут, никогда. Наслушался этой белиберды за последние восемь лет.
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17.08.2022 11:18 Ответить
Не откроют второй фронт, если удары будут не по белорусской армии или населению.
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17.08.2022 13:24 Ответить
смерть моzzzкалям!
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17.08.2022 11:04 Ответить
Доволі вже прощати обстріли з бульбашії, пропонуємо якщо 24 числа з їх території почнуться ракетні обстріли - знищуйте всю основну їх логістику, бази пального та склади з б/к. Досить терпіти покажемо що не пробачимо такого!
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17.08.2022 15:30 Ответить
... а в першу чергу, там де розташовані путінські барани з аналоговнетами!
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17.08.2022 15:35 Ответить
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