Вызывают беспокойство ракетные системы на аэродроме в Беларуси, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты ежедневно совершают около 700-800 обстрелов позиций украинских защитников.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Залужный провел разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром.
"Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. Она напряженная, но полностью контролируемая. Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме "Зябровка", - подчеркнул он.
Залужный отметил, что по всей линии фронта войска РФ продолжают наступать.
"При этом производят около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка. Подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое", - продолжил главнокомандующий ВСУ.
В то же время Залужный поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке ВСУ.
"В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто могут держать оружие и умеют воевать, находятся в боевых порядках. Осознание того, что есть такие друзья, которые подставляют плечо, помогает приближать Победу", - подытожил он.
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Не що інше як реальні погрози }{уйла помститись Києву
только полудорочные идиоты могут размышлять - нужно уничтожать врага, который на нас напал либо не нужно.
может еще подождем (немного) когда это все полетит в нашу сторону???
вы предлагаете ждать, когда нас в очередной раз обстреляют???
Нарешті.
Чекаємо.
Уверен, что в лесу под Добрянкой/Горностаевкой уже что-то спрятано, и в ответ, конечно, пакет хаймарса не прилетит (Госдеп не одобряет), но пару "точек" с б\ч в 489 кг каждая шухера могут наделать даже больше. Причем есть вероятность, что сначала прилетит какая-нибудь поделка с РГСН от "Радионикса" и "потушит" "Касты" и "Подлёты", которые кацапы туда уже натащили, а следом уже прилетят "подарки" от "Святої Варвари". Вобщем - ждём, вопрос недели-двух времени, и масштабы повторной бавовны в Зябровке будут видны.
https://www.youtube.com/watch?v=ieP3IcqL39E
Ну так що і кому заважає заїбашити всі ракетно-підозрілі об'єкти в прикордонних районах бульбостану? Зафіксували виліт ракет - відправили три у відповідь, віяловим способом! Тільки так цих ублюдків можна навчити, іншого вони не сприймають, тільки силу!!!