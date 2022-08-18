УКР
"Зерновим коридором" вже пройшли 43 судна, - Міноборони Туреччини

корабель

Починаючи з 1 серпня "зерновими коридорами" пройшли 43 судна: 25 з них вийшли з портів України, 18 - зайшли. Загалом вивезено 622 тисячі тонн збіжжя.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 1 серпня відправлено 43 судна, 25 з яких вийшли з українських портів. Для відвантаження зерна в українські порти зайшло 18 суден. На цей час з українських портів відвантажено понад 622 тисяч тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

Відомство нагадує, що перше судно Razoni з 27 тисячами тонн кукурудзи під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з Одеського порту 1 серпня.

У Міноборони Туреччини наголосили, що кожне судно, яке прямує з або в українські порти, проходило комплексну перевірку представниками Спільного координаційного центру у Стамбулі.

Автор: 

все..нагодували..хтось свої 25% отримав..діти в Африці не голодують..світ попкорн взяв і буде дивитись зелений серіал далі
18.08.2022 20:12 Відповісти
Все благодаря блестящей операции по освобождению о.Змеиного
18.08.2022 20:18 Відповісти
А що Там З Нашіми
Хлопцями с Азова???
18.08.2022 20:18 Відповісти
Подивіться, що роблять з людьми "блюстители порядка"!
Луцьк. Бабця торгувала городиною та фруктою!

https://www.facebook.com/groups/3120757947934862/posts/5828664087144221/?__cft__[0]=AZUWMhWu1s0DJ-7lLZgjrFOVQxlgQ0mXJXMVscxJuRDIyXLxDab-7Y8CNA0ROkesK3KQ1KV-UgwzXxqGWSq2AjnNhWnYqP4_cytq0TnIGsMIB0fRE-1KQGaUHssnQunrH7vOTwqinZ8EOxBamEE3dpPHj_8dMyBvS__jQJZJ8Y9ssTh6IgNW9mNV72m6mh2Xtdi5h6scRvB8vBbcfnhN03xZ&__tn__=%2CO%2CP-R
18.08.2022 20:19 Відповісти
то муніціпальна варта..набрали дівок в легінсах..відправляйте на фронт
18.08.2022 20:27 Відповісти
В тому Луцьку все не по людськи
18.08.2022 20:31 Відповісти
 
 