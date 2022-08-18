"Зерновим коридором" вже пройшли 43 судна, - Міноборони Туреччини
Починаючи з 1 серпня "зерновими коридорами" пройшли 43 судна: 25 з них вийшли з портів України, 18 - зайшли. Загалом вивезено 622 тисячі тонн збіжжя.
Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З 1 серпня відправлено 43 судна, 25 з яких вийшли з українських портів. Для відвантаження зерна в українські порти зайшло 18 суден. На цей час з українських портів відвантажено понад 622 тисяч тонн зерна", - йдеться у повідомленні.
Відомство нагадує, що перше судно Razoni з 27 тисячами тонн кукурудзи під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з Одеського порту 1 серпня.
У Міноборони Туреччини наголосили, що кожне судно, яке прямує з або в українські порти, проходило комплексну перевірку представниками Спільного координаційного центру у Стамбулі.
