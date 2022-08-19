Уперше від початку липня РФ не заявляла про захоплення нових територій, - ISW

Аналітики зазначають, що в четвер армія РФ вперше з 6 липня не повідомила про будь-які територіальні надбання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

18 серпня вперше із 6 липня 2022 року не було заявлено про російські територіальні здобутки в Україні. Проте російські війська все ще проводили обмежені та безуспішні наземні наступи на східному напрямку 18 серпня.

Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму — ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою — у ніч на 18 серпня.

Також вони стверджували, що російська протиповітряна оборона збила безпілотник біля Керченського мосту між Кримом і Росією в ніч на 18 серпня.

Міністерство оборони Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції (АЕС).

Ключові висновки аналітиків:

18 серпня 2022 року вперше із 6 липня 2022 року не було заявлених або оцінених російських територіальних надбань в Україні.

Російські джерела повідомили про серію неідентифікованих і непідтверджених вибухів по всьому Криму в ніч на 18 серпня.

Міністерство оборони Росії, можливо, створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в фальшивій атаці на Запорізькій АЕС.

Російські війська вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.

Окупанти продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька.

Російські війська здійснили невдалий наземний штурм Запорізької осі.

Українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області.

Кремль, ймовірно, використовує створені козацькі організації для підтримки зусиль Росії з формування збройних сил.

Російські окупанти продовжували підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

Також читайте: Окупанти призначають російських чиновників на "посади" у Запорізькій та Херсонській областях