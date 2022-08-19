УКР
Уперше від початку липня РФ не заявляла про захоплення нових територій, - ISW

рф,армія,найманці

Аналітики зазначають, що в четвер армія РФ вперше з 6 липня не повідомила про будь-які територіальні надбання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

18 серпня вперше із 6 липня 2022 року не було заявлено про російські територіальні здобутки в Україні. Проте російські війська все ще проводили обмежені та безуспішні наземні наступи на східному напрямку 18 серпня.

Російські джерела повідомили про вибухи по всьому Криму — ймовірно, спричинені російською ППО, українською розвідкою або українською атакою — у ніч на 18 серпня.

Також вони стверджували, що російська протиповітряна оборона збила безпілотник біля Керченського мосту між Кримом і Росією в ніч на 18 серпня.

Міністерство оборони Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції (АЕС).

Ключові висновки аналітиків:

  • 18 серпня 2022 року вперше із 6 липня 2022 року не було заявлених або оцінених російських територіальних надбань в Україні.
  • Російські джерела повідомили про серію неідентифікованих і непідтверджених вибухів по всьому Криму в ніч на 18 серпня.
  • Міністерство оборони Росії, можливо, створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в фальшивій атаці на Запорізькій АЕС.
  • Російські війська вели наземні штурми на південь від Сіверська та на північний схід і південь від Бахмута.
  • Окупанти продовжували вести наступальні дії на північ, захід і південний захід від Донецька.
  • Російські війська здійснили невдалий наземний штурм Запорізької осі.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові удари по російській військовій базі та складах у Херсонській області.
  • Кремль, ймовірно, використовує створені козацькі організації для підтримки зусиль Росії з формування збройних сил.
  • Російські окупанти продовжували підготовку до довготривалої інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

Також читайте: Окупанти призначають російських чиновників на "посади" у Запорізькій та Херсонській областях

Ще була інфа, що сьогодні вперше взагалі за всю цю війну українська авіація перевершувала кацапську, тобто зробила більше бойових атак аніж орки
Орки зайняті - бавовну збирають, сьогодні їм її вже нема куди класти
Ще була інфа, що сьогодні вперше взагалі за всю цю війну українська авіація перевершувала кацапську, тобто зробила більше бойових атак аніж орки
Орки зайняті - бавовну збирають, сьогодні їм її вже нема куди класти
ПаРаша обі...ралась!!!
Так вони ще заявлять о цем в грудні.
Пора іх уже протрезвити
Та да, заявляти про "захоплення нових територій" у той час, коли в Крим і бєлгород прилітає, це було б зовсім тупо...
на самом деле давно так пора делать, затраты несопоставимы.
Проблема у відстані. Квадрік з магазину - це 5-10 км радіусу дії максімум. Це треба, щоб в Керчі був рух опору, і вони там з лісосмуг квадрікі запускали. Але такі запуски швидко вираховуються.
У нас в Київській області чи дрг, чи агентура орків пробувала так робити, то їх місцева тероборона переловила за декілька днів.
Бухают крысы путлера...ГКЧП отмечают и распад СССР 31 год назад...
Август всегда был страшным месяцем на рабZee...
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/skachok-napryazheniya/ Скачок напряжения


Не знаю, какие предложения от прутина привез Эрдоган, но вряд ли они отличаются от всего того, что этот лысый полупокер нес раньше, и похоже на то, что ВСУ прямо сейчас дают ответ на эти предложения. В эти минуты продолжается детонация боеприпасов на каком-то гигантском арсенале недалеко от Белгорода. Днем артсклады не такого крупного размаха взрывались в Кадиевке, а вот в Амвросиевке, той самой, что южнее Иловайска, бахало так, что двери становились на проветривание в паре километров от этого места.

Но основная часть ответа полетела в Крым. ВСУ закрывают летний сезон уже насовсем, и после Го*нофедоровки, Джанкоя и Гвардейского, что-то взорвалось на севере Крыма в районе Межводного. Взрывалось знатно и смачно, так что сам перфоманс легко было снимать с большого расстояния. Наверное, отдыхающим, пакующим шмотки, было приятно от того, что они увидели все и им будет что рассказать односельчанам в Глухих Едренях.
Но уже к вечеру стало известно о том, что теперь что-то взрывается на аэродроме Белбек и у крымского моста. Пока непонятно, каковы последствия именно этих взрывов, но теперь уже никто не поверит ни в окурки, ни в перегретые боеприпасы, ни в одинокую ДРГ. Поскольку у моста и в Севасе отчетливо наблюдалась работа ПВО, а как известно ДРГ по воздуху не ходят, значит окурки летели с неба. Хотя, возможно это и не окурки были, а камни с неба, которые вата хотела себе получить на голову. Как известно, с желаниями надо быть осторожным, поскольку они имеют свойство сбываться.

В общем, наши военные наваливают по всем местам, где противник что-то там концентрирует и перемещает. Пока за скобками остается Беларусь, где тоже там что-то такое происходит, но как нам написал один наш коллега, работающий сейчас в камуфляже, они находятся в режиме «Только дай повод!» Все это вместе говорит о том, что мы все это уже можем делать далеко, точно и одновременно на разных направлениях.

Так что прутину, медведеву, шойгу и прочей публике прямо сейчас имеет смысл соглашаться на теплую одежду, горячий чай и нижнюю шконку в Гааге. Эта оферта не будет открыта слишком долго и если прозевать время, то варианты могут остаться не самые эстетичные, как с Каддафи или как с Чаушеску. Но что можно сказать наверняка и прямо сейчас, курортный сезон в Крыму уже закончился. Из него валят все, как тараканы от дихлофоса, ну а гауляйтер с холуями и их семьями, уже отчалили в Ростов. Тем самым они сигнализировали всем, что «кина не будет». Между прочим, их машины пролетали по крымскому мосту мимо остановленного потока отдыхаев и те видели бегство крымского начальства своими личными глазами.

В общем, прутин хотел получить ответ на предложение отдать ему все, что он пока удерживает и он его получил. Пока - пунктиром, но и этот ответ уже выглядит очень смачно. А в кремле сейчас думают о том, как бы пояснить публике, что такое случилось со всеми этими объектами. Похоже на то, что вариантов почти не осталось, а мы можем подсказать. Еще никто и ни разу не говорил о скачке напряжения. Время пришло.
https://defence-line.org/2022/08/tri-salyuta-za-odin-vecher-chast-1/ Три салюта за один вечер (Часть 1)

https://defence-line.org/2022/08/tri-salyuta-za-odin-vecher-chast-2/ Три салюта за один вечер (Часть 2)

18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Источник: Тобто можна читати, що з 6 липня 2022 року щодня були заяви про російські територіальні здобутки в Україні....
Китайцы потирают руки,пока украинцы крошат авиацию с техникой и складами желтомордные с пневматическими ружьями отожмут дальний восток....даёшь дальневосточную народную республику !
такими темпами, как сейчас, росвойска выйдут на админграницу донецкой области к великому празднику всего прогрессивного человечества - к смерти путина
