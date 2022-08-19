За добу російські окупанти вбили 5 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє головад Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Просто 5 людей загинуло.
Та скільки ж можна?