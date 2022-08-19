УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4240 відвідувачів онлайн
Новини Війна
613 1

За добу російські окупанти вбили 5 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє головад Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу російські окупанти вбили 5 жителів Донеччини, - Кириленко 01

"За 18 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Дружбі, 1 у Зеленопіллі та 1 у Первомайському. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Краматорськ, пошкоджено заклади освіти, - міськрада. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Донецька область (9667) Кириленко Павло (918)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суха статистика. Інфографіка.
Просто 5 людей загинуло.
Та скільки ж можна?
показати весь коментар
19.08.2022 09:02 Відповісти
 
 