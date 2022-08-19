У Херсоні зникли російський мобільний зв’язок та інтернет місцевих провайдерів

У Херсоні зник мобільний зв’язок російських операторів та інтернет місцевих провайдерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МОСТ.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету і в деяких районах області (Каховський, Генічеський).

Причини зникнення наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше окупантські пабліки анонсували початок роботи в Херсонській області оператора мобільного зв'язку "Фенікс" з так званої "ДНР".

