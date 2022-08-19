УКР
У Херсоні зникли російський мобільний зв’язок та інтернет місцевих провайдерів

мобільний

У Херсоні зник мобільний зв’язок російських операторів та інтернет місцевих провайдерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МОСТ.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету і в деяких районах області (Каховський, Генічеський).

Причини зникнення наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше окупантські пабліки анонсували початок роботи в Херсонській області оператора мобільного зв'язку "Фенікс" з так званої "ДНР".

Також читайте: Окупанти лишили мешканців Енергодару без мобільного зв'язку та інтернету

мобільний зв'язок (1072) окупація (6866) Херсон (3632)
19.08.2022 10:29 Відповісти
+6
Може вітром здуло?
показати весь коментар
19.08.2022 10:31 Відповісти
+5
Слава Великолепным Героям Партизанам Херсонщины🙏🙏🙏❤️💙💛👍👍👍👍👍👍👍👍‼️‼️‼️‼️‼️‼️🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
19.08.2022 10:46 Відповісти
зібрали манатки
19.08.2022 10:28 Відповісти
19.08.2022 10:46 Відповісти
19.08.2022 10:29 Відповісти
Мабуть теж втекли до тимчасово окупованого Криму...
19.08.2022 10:29 Відповісти
Ні. Там небезпечно. Побігли на Ростов.
19.08.2022 11:16 Відповісти
19.08.2022 10:31 Відповісти
Украинская авиация нанесла четыре удара по скоплениям врага в Николаевской и Херсонской областях
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ukrainskaya-aviaciya-nanesla-chetyre-udara-po-skopleniyam-vraga-v-nikolaevskoy-i-hersonskoy-oblastyah-ok-yug-1622212.html?fbclid=IwAR3Q97m85Fwn2jk-8LxStIOYCoK16duTOrzyOIlqp3INdfRxW1yNgK5z7j0
19.08.2022 10:33 Відповісти
Зранку 19 серпня російські окупаційні війська почали виводити техніку з Енергодару. Про це повідомляє телеграм-канал «Енергодар сьогодні». Техника рушила по найближчим селам.

«Навіщо - поки невідомо. Можливо, це просто вистава, яка має показати, що расія демілітаризувала Запорізьку АЕС», - йдеться у повідомленні.
19.08.2022 10:36 Відповісти
показуха перед приїздом МАГАТЕ...виведуть а потім знову повернуть
19.08.2022 10:43 Відповісти
Ні,вони її розмістили в залах станції, читайте новий етап
19.08.2022 10:49 Відповісти
Так отож, поки буде магате - звідти з машзалу та території станції заберуть, а потім ???
19.08.2022 11:50 Відповісти
Украинские партизаны подорвали в Мелитополе важную электроопору

https://donpress.com/news/19-08-2022-ukrainskie-partizany-podorvali-v-melitopole-vazhnuyu-elektrooporu
19.08.2022 10:37 Відповісти
Российские связисты слишком много курят.
19.08.2022 10:43 Відповісти
Краще б зникла фірма Олеся,яка міст відновила Мати таке ім'я і бути гнидами...
19.08.2022 10:46 Відповісти
Сматывают удочки.
19.08.2022 11:13 Відповісти
місцеві телеграм-канали повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету ... через відсутній зв'язок і інтернет
19.08.2022 11:46 Відповісти
жест доброй воли
19.08.2022 15:46 Відповісти
 
 