У Херсоні зникли російський мобільний зв’язок та інтернет місцевих провайдерів
У Херсоні зник мобільний зв’язок російських операторів та інтернет місцевих провайдерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МОСТ.
Також місцеві телеграм-канали повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету і в деяких районах області (Каховський, Генічеський).
Причини зникнення наразі невідомі.
Нагадаємо, раніше окупантські пабліки анонсували початок роботи в Херсонській області оператора мобільного зв'язку "Фенікс" з так званої "ДНР".
Топ коментарі
+7 YU ST
показати весь коментар19.08.2022 10:29 Відповісти Посилання
+6 5 копійок
показати весь коментар19.08.2022 10:31 Відповісти Посилання
+5 Vika Lysenko
показати весь коментар19.08.2022 10:46 Відповісти Посилання
