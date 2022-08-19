В Херсоне исчезли российская мобильная связь и интернет местных провайдеров
В Херсоне исчезла мобильная связь российских операторов и интернет местных провайдеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МОСТ.
Также местные телеграм-каналы сообщают об отсутствии связи и интернета и в некоторых районах области (Каховский, Генический).
Причины исчезновения неизвестны.
Напомним, ранее оккупантские паблики анонсировали начало работы в Херсонской области оператора мобильной связи "Феникс" так называемой "ДНР".
