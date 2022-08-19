Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня

Кабінет Міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.

Продовжено також карантин до 31 грудня 2022 року на всій території України.

