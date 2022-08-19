УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4632 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 741 19

Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня

кабмін

Кабінет Міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 року для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.

Продовжено також карантин до 31 грудня 2022 року на всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після скасування воєнного стану певний період діятиме надзвичайний стан, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14386) карантин (18172) надзвичайний стан (184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Карантин - це важливо! Люди, які ховались у підвалі Драмтеатру в Маріку були в масках? Не порушували карантин?
показати весь коментар
19.08.2022 17:31 Відповісти
+10
Головне щоби грошики на боротьбу з ковідом справно виділялись
показати весь коментар
19.08.2022 17:33 Відповісти
+10
о...то на передову повезуть маски і перчатки... і бустер??? мабуть сам ляшко попре...
показати весь коментар
19.08.2022 17:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Карантин - це важливо! Люди, які ховались у підвалі Драмтеатру в Маріку були в масках? Не порушували карантин?
показати весь коментар
19.08.2022 17:31 Відповісти
Так, це важливо. Захворюванність та смертність на Ковід, у світі зросла. Іде осінь зі своїми сезонними захворюваннями. Ковід нікуди не дівся. А ще війна
показати весь коментар
19.08.2022 17:36 Відповісти
А в лютому, коли іммунітет хнижений він війни злякався?
показати весь коментар
19.08.2022 17:41 Відповісти
В лютому і далі просто ніхто не рахував випадки (бо не до того було)
показати весь коментар
19.08.2022 17:46 Відповісти
Справа в тому, що дуже багато людей були вакциновані. Я , наприклад, минулого року жодного разу не пустив соплю, а от в 20-му... мабуть з місяць-півтора то всьо викашлював.
показати весь коментар
19.08.2022 17:47 Відповісти
Шо ви кажете? А в яку пору року в Маріуполі та й у інших містах люди по підвалах жили ? Чи сезон захворювань на грип перенесли ?
показати весь коментар
19.08.2022 17:45 Відповісти
Головне щоби грошики на боротьбу з ковідом справно виділялись
показати весь коментар
19.08.2022 17:33 Відповісти
Дебіли мля...
Зупить я зійду.
показати весь коментар
19.08.2022 17:33 Відповісти
На данный момент достаточно сделать перепрививку перед очередной волной. Всем вообще. Карантин мало чем поможет, они нужны лишь ради одной цели: перегрузка медицинских учреждений и нехватка коек и ИВЛ в один момент времени. Нужны прививки как можно больше доступных мест и непрерывно напоминать людям их сделать, притом с пониманием того факта, что привитый человек легко может заболеть и заразить непривитого и у того будет тяжелая форма.

Учитывая, что после прививки минимум сутки не очень хорошее самочувствие, люди имеют право получить за прививку какую-то выгоду или льготу от государства.
показати весь коментар
19.08.2022 17:49 Відповісти
иди ты в жопу лекарь подШмыгалевский
показати весь коментар
19.08.2022 19:54 Відповісти
Учора зібрала свою велику сім'ю віком від12 до 76 років і отримали разом 10 щеплень: 8 - третє, 2 - четверте. До нової хвилі ми зробили, що могли. Усі задоволені, медики також).
показати весь коментар
19.08.2022 20:40 Відповісти
Який карантин? Не бачу нікого в масці.
показати весь коментар
19.08.2022 17:55 Відповісти
о...то на передову повезуть маски і перчатки... і бустер??? мабуть сам ляшко попре...
показати весь коментар
19.08.2022 17:56 Відповісти
Казали ж на початку,що дві дози буде достатньо,потім ну максимум бустер,потім два бустера.А далі що 50 бустерів?
показати весь коментар
19.08.2022 18:44 Відповісти
Так і не покарали винних,це або москалі,або китайці,або разом.Хоча нічого подібного до уханського інституту вірусів,в москалів немає.В них все совкове.А цей вірус як,тоді писали,схоже на те,що міг бути модифікований.Та й це й вірус,це для окремих людей величезні гроші.
показати весь коментар
19.08.2022 18:50 Відповісти
Їбон@ти, а не пішли б ви на х@й зі своїм карантином.
показати весь коментар
19.08.2022 19:58 Відповісти
Без бустеру в окопи не пустять!
показати весь коментар
19.08.2022 20:01 Відповісти
 
 