Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря
Кабинет Министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 года.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
В частности, продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины.
Продлен также карантин до 31 декабря 2022 на всей территории Украины.
Топ комментарии
Валерий Коломиец #502756
19.08.2022 17:31
Оксана Фесенко
19.08.2022 17:33
Вася Шевченко #371210
19.08.2022 17:56
Зупить я зійду.
Учитывая, что после прививки минимум сутки не очень хорошее самочувствие, люди имеют право получить за прививку какую-то выгоду или льготу от государства.