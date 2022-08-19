РУС
Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря

Кабинет Министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 года.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В частности, продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины.

Продлен также карантин до 31 декабря 2022 на всей территории Украины.

Читайте: Кабмин на время военного положения отменил цветные карантинные зоны COVID-19

+16
Карантин - це важливо! Люди, які ховались у підвалі Драмтеатру в Маріку були в масках? Не порушували карантин?
19.08.2022 17:31 Ответить
+10
Головне щоби грошики на боротьбу з ковідом справно виділялись
19.08.2022 17:33 Ответить
+10
о...то на передову повезуть маски і перчатки... і бустер??? мабуть сам ляшко попре...
19.08.2022 17:56 Ответить
Так, це важливо. Захворюванність та смертність на Ковід, у світі зросла. Іде осінь зі своїми сезонними захворюваннями. Ковід нікуди не дівся. А ще війна
19.08.2022 17:36 Ответить
А в лютому, коли іммунітет хнижений він війни злякався?
19.08.2022 17:41 Ответить
В лютому і далі просто ніхто не рахував випадки (бо не до того було)
19.08.2022 17:46 Ответить
Справа в тому, що дуже багато людей були вакциновані. Я , наприклад, минулого року жодного разу не пустив соплю, а от в 20-му... мабуть з місяць-півтора то всьо викашлював.
19.08.2022 17:47 Ответить
Шо ви кажете? А в яку пору року в Маріуполі та й у інших містах люди по підвалах жили ? Чи сезон захворювань на грип перенесли ?
19.08.2022 17:45 Ответить
Дебіли мля...
Зупить я зійду.
19.08.2022 17:33 Ответить
На данный момент достаточно сделать перепрививку перед очередной волной. Всем вообще. Карантин мало чем поможет, они нужны лишь ради одной цели: перегрузка медицинских учреждений и нехватка коек и ИВЛ в один момент времени. Нужны прививки как можно больше доступных мест и непрерывно напоминать людям их сделать, притом с пониманием того факта, что привитый человек легко может заболеть и заразить непривитого и у того будет тяжелая форма.

Учитывая, что после прививки минимум сутки не очень хорошее самочувствие, люди имеют право получить за прививку какую-то выгоду или льготу от государства.
19.08.2022 17:49 Ответить
иди ты в жопу лекарь подШмыгалевский
19.08.2022 19:54 Ответить
Учора зібрала свою велику сім'ю віком від12 до 76 років і отримали разом 10 щеплень: 8 - третє, 2 - четверте. До нової хвилі ми зробили, що могли. Усі задоволені, медики також).
19.08.2022 20:40 Ответить
Який карантин? Не бачу нікого в масці.
19.08.2022 17:55 Ответить
Казали ж на початку,що дві дози буде достатньо,потім ну максимум бустер,потім два бустера.А далі що 50 бустерів?
19.08.2022 18:44 Ответить
Так і не покарали винних,це або москалі,або китайці,або разом.Хоча нічого подібного до уханського інституту вірусів,в москалів немає.В них все совкове.А цей вірус як,тоді писали,схоже на те,що міг бути модифікований.Та й це й вірус,це для окремих людей величезні гроші.
19.08.2022 18:50 Ответить
Їбон@ти, а не пішли б ви на х@й зі своїм карантином.
19.08.2022 19:58 Ответить
Без бустеру в окопи не пустять!
19.08.2022 20:01 Ответить
 
 