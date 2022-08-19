Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря

Кабинет Министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 года.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В частности, продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины.

Продлен также карантин до 31 декабря 2022 на всей территории Украины.

Читайте: Кабмин на время военного положения отменил цветные карантинные зоны COVID-19