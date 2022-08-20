УКР
Рашисти на Донеччині вбили 7 цивільних за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти на Донеччині вбили 7 цивільних за добу, - Кириленко 01

"За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Слов’янському напрямку відбито штурм ворога. На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках йдуть бої, - Генштаб

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Донецька область (9683) Кириленко Павло (918)
Сортувати:
ну как бы вместо тысячи слов. токо луганск = донецк. так что их души не напрасны, так сказать, за идею же погибли, а не просто так?
20.08.2022 08:16 Відповісти
грех так говорить конечно, но сами же этого хотели , звали асвабадителей , они пришли ..............
20.08.2022 10:20 Відповісти
 
 