Рашисти на Донеччині вбили 7 цивільних за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 19 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Бахмуті, 1 у Дружбі, 1 у Костянтинівці та 1 у Північному. Ще 13 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Слов’янському напрямку відбито штурм ворога. На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках йдуть бої, - Генштаб

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.