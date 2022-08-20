Рашисты на Донетчине убили 7 гражданских за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 4 в Бахмуте, 1 в Дружбе, 1 в Константиновке и 1 в Северном. Еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крэйда Гібсон
показать весь комментарий20.08.2022 08:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валерий Викторович #508978
показать весь комментарий20.08.2022 10:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль