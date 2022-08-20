Рашисты на Донетчине убили 7 гражданских за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 4 в Бахмуте, 1 в Дружбе, 1 в Константиновке и 1 в Северном. Еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне разрушили 10 домов одним ударом в Дружковке. ВИДЕО

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.