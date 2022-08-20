РУС
Рашисты на Донетчине убили 7 гражданских за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Рашисты на Донетчине убили 7 гражданских за сутки, - Кириленко 01

"За 19 августа россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 4 в Бахмуте, 1 в Дружбе, 1 в Константиновке и 1 в Северном. Еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Смотрите: Россияне разрушили 10 домов одним ударом в Дружковке. ВИДЕО

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ну как бы вместо тысячи слов. токо луганск = донецк. так что их души не напрасны, так сказать, за идею же погибли, а не просто так?
20.08.2022 08:16 Ответить
грех так говорить конечно, но сами же этого хотели , звали асвабадителей , они пришли ..............
20.08.2022 10:20 Ответить
 
 