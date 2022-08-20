Генсек ООН Гутерріш відвідав Молдову та прибув до Туреччини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш здійснив незапланований візит до Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AgerPres.

Як повідомили в пресслужбі ООН, генсек у п'ятницю, 19 серпня, прибув до Республіки Молдова. За словами речника пресслужби, Гутерріш мав провести зустріч з президентом Майєю Санду.

Зупинка в Кишиневі спочатку не була запланована. Однак після відвідин Одеси генсек вирішив поїхати до Молдови, де він побував ще 9 травня, але тоді Санду не зустрічалася з ним за станом здоров'я.

У суботу, 20 серпня, глава ООН вилетить до Стамбула, де завершить своє турне Європою, відвідавши Спільний координаційний центр (СКЦ), який стежить за дотриманням угоди на експорт українського зерна. За словами речника пресслужби, Гутерреш повернеться до Нью-Йорка пізно ввечері в суботу.

