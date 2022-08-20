УКР
Генсек ООН Гутерріш відвідав Молдову та прибув до Туреччини

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш здійснив незапланований візит до Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AgerPres. 

Як повідомили в пресслужбі ООН, генсек у п'ятницю, 19 серпня, прибув до Республіки Молдова. За словами речника пресслужби, Гутерріш мав провести зустріч з президентом Майєю Санду.

Дивіться також:Генсек ООН Гутерріш прибув до одеського порту. ВIДЕО

Зупинка в Кишиневі спочатку не була запланована. Однак після відвідин Одеси генсек вирішив поїхати до Молдови, де він побував ще 9 травня, але тоді Санду не зустрічалася з ним за станом здоров'я.

У суботу, 20 серпня, глава ООН вилетить до Стамбула, де завершить своє турне Європою, відвідавши Спільний координаційний центр (СКЦ), який стежить за дотриманням угоди на експорт українського зерна. За словами речника пресслужби, Гутерреш повернеться до Нью-Йорка пізно ввечері в суботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалив рішення про місію для встановлення фактів трагедії з українськими військовополоненими в Оленівці, - генсек ООН Гутерріш

Попхався в турне. А шо з ЗАЕС?
20.08.2022 09:42 Відповісти
Фігасобі діда тягають
20.08.2022 09:57 Відповісти
Бесполезный и жалкий дед, символ импотентной ООН.
20.08.2022 10:01 Відповісти
Побоявся ночувати в Одесі
20.08.2022 10:52 Відповісти
З нього як і ООН толку - як з цапа молока.
20.08.2022 11:07 Відповісти
 
 