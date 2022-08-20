"Євросолідарність" закликає Кабмін переглянути рішення щодо реорганізації Довженко-Центру: Питання викликало суспільний резонанс
Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із зверненням щодо так званої "реорганізації" Довженко-Центру.
Про це повідомив журналістам Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Він наголосив, що будь-які зміни щодо цієї інституції мають відбуватися у діалозі із суспільством.
"Вони ставляться до цього як до свого приватного магазину, а це державна інституція, яка дуже добре себе зарекомендувала. Саме тому громадськість обурила ініціатива Держкіно з приводу реорганізації Довженко-Центру", - сказав Княжицький.
"До цієї ініціативи можна по-різному ставитися, бо уряд вправі створювати чи реорганізовувати, але робити це без наради з громадськістю неправильно, нерозумно і непотрібно. Навіщо уряд це робить - незрозуміло. Саме це і турбує громадськість", - додав він.
"Очевидно у Довженко-Центру є авторські права на велику кількість української культурної спадщини. І є велике побоювання щодо того, що ця реорганізація проводиться лише для того, щоб по суті приватизувати ці авторські права, щоб хтось на цьому заробляв, а кошти від продажу наших фільмів, в тому числі анімаційних, йшли не на пропаганду українського кіно, як це було в Довженко-Центрі, а в чиїсь кишені", - зауважив Княжицький.
"І це те, що турбує громадськість. Крім того, сама інституція, яка створилася, можливо, завдяки ініціативі людей, які там працювали, Іван Козленко раніше її очолював, вона припинить існувати", - сказав депутат.
"Мало того, що ми припинили зараз фінансувати українське кіно, ми припинили фінансувати Український культурний фонд, ми ще й знищуємо ефективно працюючі інституції. Для країни, яка воює, це є абсолютно не мудро. Розмови про те, що гроші треба давати не на кіно, а на війну - це розмови "на користь бідних", тому що вистачає грошей, щоб дороги ремонтувати, а не вистачає, щоб кіно знімати. Вистачає грошей на корупцію, а не вистачає грошей на підтримку Довженко-Центру. Очевидно, це відсутність гуманітарної політики в державі зараз", - зазначив Княжицький.
"Наша фракція звернулася до Кабінету Міністрів і робить заяву для того, щоб припинити це знущання над серйозною культурною інституцією", - додав він.
У зверненні, зокрема, депутати зазначають, що Довженко-Центр - це державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів. Єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). З 1994 року він займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, поширенням національної кіноспадщини в Україні та за кордоном.
Довженко-Центр обладнаний сучасним фільмосховищем із системою клімат-контролю, має єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво.
У прийнятому Державним агентством України з питань кіно рішенні, на думку депутатів з "Євросолідарності", міститься загроза нанесенню шкоди кіноархіву, устаткуванню та обладнанню, яке використовується Центром.
Окрім того, досвід сумнівної реорганізації ДП "Одеська кіностудія художніх фільмів", в результаті якої держава втратила майнові права на тисячі художніх фільмів, свідчить, що без повноцінного суспільного контролю та прозорої звітності держави перед суспільством реорганізація Довженко-Центру може призвести до втрати численної української кінематографічної спадщини.
За словами Княжицького, депутати наголошують: під час війни, дії правового режиму воєнного стану рішення про реорганізацію, а фактично можливе зупинення діяльності Центру викликало суспільний резонанс.
У фракції "Європейська Солідарність" закликали уряд невідкладно вжити заходи в межах компетенції для перегляду рішення про реорганізацію Довженко-Центру, забезпечення його функціонування та роботи працівників.
"Окрім того, просимо надати ґрунтовні пояснення на такі питання:
- Чи є у підприємств, на чию користь здійснюється реорганізація, належні умови для зберігання колекцій фільмофонду?
- Чи є в достатній кількості кваліфікований персонал з досвідом роботи з кіноархівами?
- Які додаткові витрати Державного бюджету будуть здійснені для фінансування розподілу функцій, що їх зараз виконує Довженко-Центр, між фактично трьома юридичними особами, одна з яких навіть ще не створена?
- Які функції залишатимуться за Довженко-Центром внаслідок його реорганізації?
- Як планується доля трудового колективу, який десятиліттями працював з кіноархівами, після проведення реорганізації?", - йдеться у зверненні.
