"Євросолідарність" закликає Кабмін переглянути рішення щодо реорганізації Довженко-Центру: Питання викликало суспільний резонанс

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із зверненням щодо так званої "реорганізації" Довженко-Центру.

Про це повідомив журналістам Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Він наголосив, що будь-які зміни щодо цієї інституції мають відбуватися у діалозі із суспільством.

"Вони ставляться до цього як до свого приватного магазину, а це державна інституція, яка дуже добре себе зарекомендувала. Саме тому громадськість обурила ініціатива Держкіно з приводу реорганізації Довженко-Центру", - сказав Княжицький.

"До цієї ініціативи можна по-різному ставитися, бо уряд вправі створювати чи реорганізовувати, але робити це без наради з громадськістю неправильно, нерозумно і непотрібно. Навіщо уряд це робить - незрозуміло. Саме це і турбує громадськість", - додав він.

"Очевидно у Довженко-Центру є авторські права на велику кількість української культурної спадщини. І є велике побоювання щодо того, що ця реорганізація проводиться лише для того, щоб по суті приватизувати ці авторські права, щоб хтось на цьому заробляв, а кошти від продажу наших фільмів, в тому числі анімаційних, йшли не на пропаганду українського кіно, як це було в Довженко-Центрі, а в чиїсь кишені", - зауважив Княжицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр Ткаченко заявляє про відновлення фінансування Довженко-центру

"І це те, що турбує громадськість. Крім того, сама інституція, яка створилася, можливо, завдяки ініціативі людей, які там працювали, Іван Козленко раніше її очолював, вона припинить існувати", - сказав депутат.

"Мало того, що ми припинили зараз фінансувати українське кіно, ми припинили фінансувати Український культурний фонд, ми ще й знищуємо ефективно працюючі інституції. Для країни, яка воює, це є абсолютно не мудро. Розмови про те, що гроші треба давати не на кіно, а на війну - це розмови "на користь бідних", тому що вистачає грошей, щоб дороги ремонтувати, а не вистачає, щоб кіно знімати. Вистачає грошей на корупцію, а не вистачає грошей на підтримку Довженко-Центру. Очевидно, це відсутність гуманітарної політики в державі зараз", - зазначив Княжицький.

"Наша фракція звернулася до Кабінету Міністрів і робить заяву для того, щоб припинити це знущання над серйозною культурною інституцією", - додав він.

У зверненні, зокрема, депутати зазначають, що Довженко-Центр - це державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів. Єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). З 1994 року він займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, поширенням національної кіноспадщини в Україні та за кордоном.

Довженко-Центр обладнаний сучасним фільмосховищем із системою клімат-контролю, має єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво.

У прийнятому Державним агентством України з питань кіно рішенні, на думку депутатів з "Євросолідарності", міститься загроза нанесенню шкоди кіноархіву, устаткуванню та обладнанню, яке використовується Центром.

Окрім того, досвід сумнівної реорганізації ДП "Одеська кіностудія художніх фільмів", в результаті якої держава втратила майнові права на тисячі художніх фільмів, свідчить, що без повноцінного суспільного контролю та прозорої звітності держави перед суспільством реорганізація Довженко-Центру може призвести до втрати численної української кінематографічної спадщини.

За словами Княжицького, депутати наголошують: під час війни, дії правового режиму воєнного стану рішення про реорганізацію, а фактично можливе зупинення діяльності Центру викликало суспільний резонанс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тримаю питання на особистому контролі. Подаємо документи до Мінфіну на виділення грошей, - Ткаченко про ситуацію з Центром Довженка

У фракції "Європейська Солідарність" закликали уряд невідкладно вжити заходи в межах компетенції для перегляду рішення про реорганізацію Довженко-Центру, забезпечення його функціонування та роботи працівників.

"Окрім того, просимо надати ґрунтовні пояснення на такі питання:

  • Чи є у підприємств, на чию користь здійснюється реорганізація, належні умови для зберігання колекцій фільмофонду?
  • Чи є в достатній кількості кваліфікований персонал з досвідом роботи з кіноархівами?
  • Які додаткові витрати Державного бюджету будуть здійснені для фінансування розподілу функцій, що їх зараз виконує Довженко-Центр, між фактично трьома юридичними особами, одна з яких навіть ще не створена?
  • Які функції залишатимуться за Довженко-Центром внаслідок його реорганізації?
  • Як планується доля трудового колективу, який десятиліттями працював з кіноархівами, після проведення реорганізації?", - йдеться у зверненні.

зебилы хотят шоб усЬо було: "сваты" и квартал зелёных фонарей
Ага,він від подоляка,новенький, а те що влада хоче лапки на все наложити то для кого це секрет
Хто, конкретно, свіжачок? Коли і ким було дано дозвіл і розпочате будівництво?



княжицький!!!! ДРУГ і виконавець у сівковича!!! резидента ФСБ в УКРАЇНІ і переймається !!УКРКІНОМ чи може там велика площа землі!!!! І ось чому.його невиключать з вру за всі попередні афери-як телеканал закрива на догоду януковичу і пр -ЧОМУ Ж МОВЧАТЬ патріоти -дійсні-з оточення порошенка-незнаю,що їх там держить,а догадуватися не хочу-
іпать ти накрутив
Ага,він від подоляка,новенький, а те що влада хоче лапки на все наложити то для кого це секрет
Ярік , що ти мелеш ?

У тебе або повна каша в голові , або ти звичайний зелений бот на підхваті 😠
зебилы хотят шоб усЬо було: "сваты" и квартал зелёных фонарей
А кто за последние 8 лет застроил территорию киностудии новобудовами? Может Зинка?
Хто, конкретно, свіжачок? Коли і ким було дано дозвіл і розпочате будівництво?



Пташко, в тебе такий багаторічний досвід, та ще й написано Київ. Невже ти не бачила це багаторівневе страхіття і не знаєш, що дозволи видали зєбіли, вони й почали будівництво 2015 року на місті отреформованих павільонів
Саме завдяки перелічиному вами, я і прошу вас бути конкретним, а не намагатися маніпулювати.

СКАНДАЛ У КИЄВІ: ХТО СПРИЯЄ ВІДЧУДЖЕННЮ ЗЕМЛІ КІНОСТУДІЇ ІМ. ДОВЖЕНКА "ДОЧЦІ" "РОСНАФТИ"

22.01.2018
Історія розпочалась 20 років тому і нині кіностудія намагається відстояти власну землю
Як повідомляється, історія почалася ще 1997 року. ...
https://www.5.ua/suspilstvo/skandal-u-kyievi-khto-spryiaie-vidchudzhenniu-zemli-kinostudii-im-dovzhenka-dochtsi-rosnafty-163452.html
Свіженьких ботів підігнали слуги , яким не до вподоби , коли ім наступають на п'ятки 😠
Деребан для плісняви- то святе, все інше, нарідне, неНАчасі.
Мені плювати на українське кіно,якого нема.Нема взагалі.Вся "наша" "патріотичненька" українська культурка повністю показала себе на Євробаченні.Не дати саме Польші ні одного балу від "культурного і патріотичненького", жюрі України-це вирок і кіно- і будь якій культурці України.Побудуйте там бомбосховище для українців,і забудьте про кіно.Нема у нас режисерів,сценаристів,та і артистів.
На часі зараз (сьогодні) нарешті зареєструватися на цензорі під нігерійським прапором... ага
Логика понятна: в фонде должны храниться только фильмы 95-го квартала, а остальное можно и нужно продать. Ну и через пару месяцев (пока еще при власти) переименовать в "Фильмофонд Зели Великого".
*******-хто і що купить на кіностудії Довженка?Де наш "Титанік"?Ну хоча б "Гетьман Сагайдачний"?Назви хоч два,три фільми,які купить-ну хоча б "Боллівуд" з Індії?
Я понимаю, что кроме "крутых" боевиков и аниме ты ничего не смотришь, судя по посту - не твой уровень. Но поверь, и среди фильмов киностудии Довженко немало таких, которые входят в мировые рейтинги.
Ще жодного разу, від так званих "реорганізацій" і "оптимізації" не було краще, а при зЕбілів і поготів!
