Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку

Спортсменка стрибнула на 15 метрів, встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці. в Мюнхені.

Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку, встановивши рекорд європейського сезону.

На четвертий фінальний день вже у першому стрибку вона показала результат 14.81 метрів - новий рекорд сезону в Європі.

Після цього українська легкоатлетка лідирувала упродовж усього фіналу. А у п'ятому стрибку вдруге побила рекорд сезону, стрибнувши за 15 метрів - 15.02 м.

"Звичайно, розуміла, що можу зачепити цей 15-метровий рубіж. Це була основна ціль. Відверто скажу: у мене не було задачі [виграти] медаль чи ще щось - хотіла результату, який врешті-решт мене задовільнить та принесе якогось позитиву", - каже Бех-Романчук.

На Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці Україна здобула ще дві медалі. Їхніми авторками стали бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, які виграли срібло та бронзу на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

