Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку

Спортсменка стрибнула на 15 метрів, встановила рекорд сезону і взяла золоту медаль на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці. в Мюнхені.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Українська спортсменка стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку, встановивши рекорд європейського сезону.

На четвертий фінальний день вже у першому стрибку вона показала результат 14.81 метрів - новий рекорд сезону в Європі.

Після цього українська легкоатлетка лідирувала упродовж усього фіналу. А у п'ятому стрибку вдруге побила рекорд сезону, стрибнувши за 15 метрів - 15.02 м.

Читайте: Без глядачів та в укриття по свистку: Мінмолодьспорту затвердило правила проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану

"Звичайно, розуміла, що можу зачепити цей 15-метровий рубіж. Це була основна ціль. Відверто скажу: у мене не було задачі [виграти] медаль чи ще щось - хотіла результату, який врешті-решт мене задовільнить та принесе якогось позитиву", - каже Бех-Романчук.

На Мультиспортивному чемпіонаті Європи у легкій атлетиці Україна здобула ще дві медалі. Їхніми авторками стали бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, які виграли срібло та бронзу на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Також читайте: Олімпійського чемпіона Петренка, який виступив у Росії на льодовому шоу дружини Пєскова, позбавлено президентської стипендії

ВІТАЄМО !!
Вітаємо !

https://www.youtube.com/watch?v=WKKh9IHo7ws Антитіла та Марина Бех-Романчук прожили у кадрі ціле життя. Пісня про життєвий шлях та внутрішню силу втілювати мрії з мотивуючою назвою «Стань». В кадрі - гурт Антитіла та одна з найсильніших легкоатлеток світу - Марина Бех-Романчук.
Два золота на одну родину - це круто!
Позавчора її чоловік теж золото взяв на ЧЄ з плавання!
Умничка!
Вітаю
А кацапи що,в окрему яму стрибали? Шось не наблюдаю iх на цьому спортивному святi ..
офіційно на всіх рівнях кацапів виключили як учасників всіх міжнародних змагань за виключенням чемпіонатів в лнр та днр
