Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одна людина поранена, - Федоров
Росіяни після влучання у їх базу обстрілювали цивільне населення Мелітополя.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Окупанти вирішили вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку.
"Через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні. Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнувань", - наголосив Федоров.
