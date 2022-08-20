УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7016 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 587 1

Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одна людина поранена, - Федоров

федоров,мелітополь

Росіяни після влучання у їх базу обстрілювали цивільне населення Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Окупанти вирішили вдатися до традиційних терористичних актів, які часто застосовують у Донецьку.

"Через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази вони випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні. Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнувань", - наголосив Федоров.

Читайте також: В окупованому Мелітополі потужні вибухи. Попередньо, влучання в російську військову базу, - мер Федоров

Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя, одна людина поранена, - Федоров 01

армія рф (18838) Мелітополь (779) обстріл (31060) знищення (8323) Федоров Іван (654)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звілки прилетіла бавовна туди не дотягнуться і пульнули по будинкам.
показати весь коментар
20.08.2022 12:31 Відповісти
 
 