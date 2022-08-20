РУС
Оккупанты обстреляли жилой квартал Мелитополя, один человек ранен, - Федоров

федоров,мелітополь

Россияне после попадания в их базу обстреливали гражданское население Мелитополя.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Оккупанты решили прибегнуть к традиционным террористическим актам, которые часто применяют в Донецке.

"Через несколько минут после точного обстрела военной базы они выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 домов гражданских разрушены", - подчеркнул Федоров.

армия РФ (20685) Мелитополь (622) обстрел (29722) уничтожение (8007) Федоров Иван (472)
Звілки прилетіла бавовна туди не дотягнуться і пульнули по будинкам.
20.08.2022 12:31 Ответить
 
 