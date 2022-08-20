Оккупанты обстреляли жилой квартал Мелитополя, один человек ранен, - Федоров
Россияне после попадания в их базу обстреливали гражданское население Мелитополя.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Оккупанты решили прибегнуть к традиционным террористическим актам, которые часто применяют в Донецке.
"Через несколько минут после точного обстрела военной базы они выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 домов гражданских разрушены", - подчеркнул Федоров.
