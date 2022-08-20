Працівників Запорізької АЕС, які знімаються в російській пропаганді, звільнять, - Енергоатом
Енергоатом анонсував звільнення співробітників Запорізької атомної станції, які знімаються в пропагандистських російських сюжетах.
Про це повідомили у НАЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Енергоатом офіційно заявляє: поодинокі "діючі працівники станції", котрі взяли участь у прорашистських відеопостановках, з наступного понеділка переходять в категорію "не діючих", бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться у дописі.
Також у відомстві заявили, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар. Адже за жодних умов не готова нехтувати ядерною безпекою та життям і здоров’ям власних громадян.
Енергоатом вимагає негайно вивести з території ЗАЕС всіх російських військових та їхню техніку і зброю, а також працівників Росатома.
"Втручання військових в експлуатацію цивільного ядерного об‘єкта України має стати неможливим", - наголосили у відомстві.
