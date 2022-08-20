Працівників Запорізької АЕС, які знімаються в російській пропаганді, звільнять, - Енергоатом

Енергоатом анонсував звільнення співробітників Запорізької атомної станції, які знімаються в пропагандистських російських сюжетах.

Про це повідомили у НАЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергоатом офіційно заявляє: поодинокі "діючі працівники станції", котрі взяли участь у прорашистських відеопостановках, з наступного понеділка переходять в категорію "не діючих", бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться у дописі.

Також у відомстві заявили, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар. Адже за жодних умов не готова нехтувати ядерною безпекою та життям і здоров’ям власних громадян.

Енергоатом вимагає негайно вивести з території ЗАЕС всіх російських військових та їхню техніку і зброю, а також працівників Росатома.

Читайте: Путін збрехав Макрону щодо "системних обстрілів" ЗАЕС українськими військовими, - Maxar Technologies. ФОТО

"Втручання військових в експлуатацію цивільного ядерного об‘єкта України має стати неможливим", - наголосили у відомстві.