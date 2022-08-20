УКР
Працівників Запорізької АЕС, які знімаються в російській пропаганді, звільнять, - Енергоатом

Енергоатом анонсував звільнення співробітників Запорізької атомної станції, які знімаються в пропагандистських російських сюжетах.

Про це повідомили у НАЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергоатом офіційно заявляє: поодинокі "діючі працівники станції", котрі взяли участь у прорашистських відеопостановках, з наступного понеділка переходять в категорію "не діючих", бо будуть звільнені за зраду та колабораціонізм", - йдеться у дописі.

Також у відомстві заявили, що Україна ніколи не вела, не веде і не вестиме обстрілів на майданчику атомної станції та в місті Енергодар. Адже за жодних умов не готова нехтувати ядерною безпекою та життям і здоров’ям власних громадян.

Енергоатом вимагає негайно вивести з території ЗАЕС всіх російських військових та їхню техніку і зброю, а також працівників Росатома.

"Втручання військових в експлуатацію цивільного ядерного об‘єкта України має стати неможливим", - наголосили у відомстві.

І позбавити українського громадянства !
показати весь коментар
20.08.2022 12:36 Відповісти
Первый энергоблок БелАЭС окончательно сломался.
Его не могут ввести в строй уже четыре месяца. "На данный момент первый блок еще находится в ремонте. К концу месяца вероятно будет введен в строй", - рассказал заместитель министра Сергей Реентович.
показати весь коментар
20.08.2022 13:28 Відповісти
Кримінальна відповідальність за колаборціонізм !
показати весь коментар
20.08.2022 12:37 Відповісти
На АЭС можно не спивпрацуваты? это не арбузами торговать. Атомщикам ваще абсолютная амнистия положена, будь они хоть всегауляйтерами Херсона и Запорожья. Там шоб рулить реактором нужно в "подмастерьях" лет 10 пропетлять. Это образованные и грамотные энергетики. И тут лучше сотрудничать с оккупантом. Или взорвать все к бениной матери. Кому что ближе
показати весь коментар
20.08.2022 12:49 Відповісти
Лично я за большой бада-бум. может тогда европка проснется когда стронций и плутоний постучит в ее окно жалко только что и мы пострадаем. хотя это как будет дуть ветер в момент взрыва
показати весь коментар
20.08.2022 12:51 Відповісти
Простите дядя, вы дурак?
показати весь коментар
20.08.2022 13:23 Відповісти
есть маленько. но я правды ради пишу)
показати весь коментар
20.08.2022 13:35 Відповісти
Мне в окно, в ясную погоду, видно огни Энергодара, иди ка ты накуй со своей "правдой". Или мозги включи.
показати весь коментар
20.08.2022 13:44 Відповісти
Мне никак не хочется проверять, куда будет ветер дуть.
показати весь коментар
20.08.2022 13:45 Відповісти
Грамотные и образованные, неуча клоуна президентом не выбирают.
показати весь коментар
20.08.2022 14:08 Відповісти
на жаль, обирають, коли їм у телевізорі за 10 літ мізки розм'якшили у розважально-хвилюючому контенті "хотьпоржом"...
показати весь коментар
20.08.2022 14:19 Відповісти
можете пересвідчитися https://www.youtube.com/watch?v=hNWn3EP4_eM&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=hNWn3EP4_eM&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

показати весь коментар
20.08.2022 14:22 Відповісти
Діду, ви що зовсім з глузду з'їхали- на "виборах" підставили дві кукли - одна вже здала майже 30% України, а друга просто єврей, який вміє обіцяти. Хто за ним стоїть було відомо, але перший був просто хитрим бандитом, тому другому дісталася булава, але не голова. Потім вже стало ясно (після продажу землі) що Україну розвели "як кроликів", але потяг вже пішов в" корабельні сосни".
показати весь коментар
20.08.2022 17:12 Відповісти
На зе-телемарафоне сказали шо опираючись на данные укргидрометцентру тучи будут идти на европу и раису, так что если бабахнет, то у нас все будет хорошо. Так что маринуем шашлыки и не паримся. Тем более жители Мариуполя уже приспособились, стали мастерами шефами и на гриле могут приготовить будь-яку страву
показати весь коментар
20.08.2022 12:42 Відповісти
А как Вы относитесь к битому стеклу как средству от изнасилования? Мне кажется, если его наглотаться, то насильник порежется и убежит. Так, нет?
показати весь коментар
20.08.2022 13:49 Відповісти
Думаю десяткам тысяч убитых украинцев уже пофиг, на ваши соображения и их число с каждым днём растёт, на сотни. Это не считая разрушенной экономики и послевоенной разрухи. Помним, что Чернобыль внёс свой вклад в развал совка, иногда, яд может быть лекарством
показати весь коментар
20.08.2022 14:30 Відповісти
Плевать на ту экономику и разруху. Главное здоровье сохранить. Или Вы, как психи мазохисты, хотите ещё и от радиации десяткам тысяч умирать? Кому от этого польза?
показати весь коментар
20.08.2022 14:58 Відповісти
Якщо вони це робили добровільно, тоді так.
показати весь коментар
20.08.2022 12:43 Відповісти
Згоден. Якщо вони це роблять добровільно однозначно це злочин..., але якщо держава не захистила станцію від окупації, якщо люди знімаються у пропаганді під загрозою життю своєму, своїй сім'ї, або тортур... цих звільнять окупанти візьмуться за інших.... і так далі... Україна не може захистити цих людей, тоді яке право вона має щось від них вимагати...
показати весь коментар
20.08.2022 12:55 Відповісти
В тому то й річ! Можливо орки пригрозили вбити їхні сім'ї... Ще не відомо що б робив в окупації той звільнятель...
показати весь коментар
20.08.2022 13:08 Відповісти
Может, вы остальным еще и зарплату с премиями платите до сих пор?
показати весь коментар
20.08.2022 12:46 Відповісти
в энергетике уже 3й год, с учотом ковида, зарплаты не подымали... это просто для справки. оклады зависвли на уровне 2019 года. а помню как ***** сбугалтерии ссали кипятком что выбрали зеленского)))
показати весь коментар
20.08.2022 12:57 Відповісти
Повышали, не надо.
показати весь коментар
20.08.2022 14:09 Відповісти
Ваші пропозиції з цього питання? Тільки зважено, розгорнуто.
показати весь коментар
20.08.2022 13:00 Відповісти
А в енергоатома є метода, як перевірити, чи працівники робили це з власної волі? Бо після усіх повідомлень, що кацапи знущаються з персоналу ЗАЕС, хтозна що з тими працівниками робили до увімкнення камери
показати весь коментар
20.08.2022 12:55 Відповісти
Не трогайте артистов, проституток и кучеров и энергетиков. Они служат любой власти! Кто против такого тезиса, то давайте взорвем остальные энергоблоки к херам собачьим
показати весь коментар
20.08.2022 13:01 Відповісти
Методика то є. Але краще було під час перевірки об'єктів критичної інфраструктури (а така проводилась, мабудь на папері) виявити лояльних до рашки і перевести працювати у Рівне наприклад. Всі знали що південь потенційно є метою. І зрозуміло що потрібно біло готуватися, з метою не допущення цього, а не економити по 7млд в міс
показати весь коментар
20.08.2022 13:10 Відповісти
Бувають такі пропозиції, від яких не можно відмовитись...

Наприклад, коли у скроню твоєї дитини дивиться дуло пістолета.

Про таке великі начальники не подумали?
показати весь коментар
20.08.2022 13:31 Відповісти
Ой, то шо ви їм зробите?! Ви з початку з реальними колаборантами в урядових установах на підконтрольній території лад наведіть.
показати весь коментар
20.08.2022 13:41 Відповісти
Бросили атомную станцию на призволяще с 24.02.22, а потом уволим за співпрацю.
показати весь коментар
20.08.2022 14:14 Відповісти
Можливо спершу треба провести слідчі дій? Можливо оккупанти узяли в заручники когось с родичів
показати весь коментар
20.08.2022 14:20 Відповісти
Енергодар з ЗАЕС в заручниках, значить зі всіма мешканцями.
показати весь коментар
20.08.2022 18:37 Відповісти
Так тоді всіх полонених, які у орків можна позвільняти з ЗСУ за "участь" в зйомках.
показати весь коментар
20.08.2022 18:36 Відповісти
 
 