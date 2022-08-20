Арестович розповів, як співробітники його фірми "тр#хали дівчат" на корпоративних заходах

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вирішив провести дивні паралелі між критикою на адресу його висловлювань з боку суспільства і тим, як йому нібито дісталось за поведінку його підлеглих під час організації корпоративу. Тоді аніматори "тр#хали" практично всіх присутніх дівчат.

Про це Арестович зазначає у дописі на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якось давним-давно моя маленька фірма проводила для однієї дуже великої та пафосної фірми яскравий інвент-захід на виїзді. Ну і якщо коротко - хлопчики-аніматори з рідного "Чорного квадрата" тр#хнули всіх дівчат, які були присутні, крім однієї", - зазначає він.

Втім, у наступному реченні Арестович вже переконує, що ініціатива у цьому процесі все ж належала саме тим дівчатам.

"А якщо зовсім точно - то це аніматорів тр#хнули. Вони й чинити опір особливо не встигли. І ця одна підняла офіційний і дуже гучний скандал на тему - "до мене брудно чіплялися-вживайте-заходів". Хоча на неї навіть не подивилися) У всьому звинуватили мене, хоча мені там було не до тр#ху - складний, комплексний захід у кількох локаціях. Тоді я ще не знав, що для мене це - базовий сценарій", - резюмує радник голови ОП.

