Арестович розповів, як співробітники його фірми "тр#хали дівчат" на корпоративних заходах

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вирішив провести дивні паралелі між критикою на адресу його висловлювань з боку суспільства і тим, як йому нібито дісталось за поведінку його підлеглих під час організації корпоративу. Тоді аніматори "тр#хали" практично всіх присутніх дівчат.

Про це Арестович зазначає у дописі на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якось давним-давно моя маленька фірма проводила для однієї дуже великої та пафосної фірми яскравий інвент-захід на виїзді. Ну і якщо коротко - хлопчики-аніматори з рідного "Чорного квадрата" тр#хнули всіх дівчат, які були присутні, крім однієї", - зазначає він.

Втім, у наступному реченні Арестович вже переконує, що ініціатива у цьому процесі все ж належала саме тим дівчатам. 

"А якщо зовсім точно - то це аніматорів тр#хнули. Вони й чинити опір особливо не встигли. І ця одна підняла офіційний і дуже гучний скандал на тему - "до мене брудно чіплялися-вживайте-заходів". Хоча на неї навіть не подивилися) У всьому звинуватили мене, хоча мені там було не до тр#ху - складний, комплексний захід у кількох локаціях. Тоді я ще не знав, що для мене це - базовий сценарій", - резюмує радник голови ОП. 

Арестович розповів, як співробітники його фірми тр#хали дівчат на корпоративних заходах 01

+70
Воно вже не знає як зайвий раз до себе увагу привернути?
20.08.2022 13:50 Відповісти
+55
***-Ь!!!! ВЫ МНЕ СКАЖИТЕ КОГДА ЭТА ху-я закончится ????? ЭТОТ недолекий,звезданутый,корявый байстрюк является РУПОРОМ президента ????? ТАМ ,что одни *****-е и обкуренные сидят ???? ИЛИ они окончательно держат НАРОД за БЫДЛО ???? СУКИ КОНЧЕННЫЕ !!!!! ИДЕТ ВОЙНА, а эта ЛЮСЯ в каждом зеленом экране !!!
20.08.2022 14:14 Відповісти
+53
дебил
20.08.2022 13:50 Відповісти
А цю одну звали Люська
20.08.2022 21:30 Відповісти
Дебил к чему это всё было сказано???
20.08.2022 21:37 Відповісти
фу... яка гидота...
21.08.2022 00:05 Відповісти
Просто обычный мутный тип ,который случайно угадал срок начала войны.Его уровень это развлекать людей и трахать по возможности
21.08.2022 06:32 Відповісти
Не розумію, до чого тут Арестович. Він представник зеленої команди. Вибрали по приколу, от тепер цей представник над нами "прикалується". Навіть цікаво, яке лайно ще подадуть на лопаті
21.08.2022 08:02 Відповісти
Люся
21.08.2022 10:10 Відповісти
Проблески сознания --- https://www.youtube.com/watch?v=XinsgH6kRwM
22.08.2022 07:29 Відповісти
