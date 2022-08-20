До України надійде 25 "швидких" від міжнародних партнерів, - заступник міністра Яременко

Нові автомобілі швидкої медичної допомоги буде доставлено до України найближчим часом.

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення до України вже надійшло 343 "швидкі" в рамках гуманітарної допомоги. Найближчими тижнями планується доставити до України 25 автівок швидкої медичної допомоги, які згодом будуть відправлені у фронтові та прифронтові регіони.

"З моменту повномасштабного вторгнення росіяни вже пошкодили та захопили понад 430 автомобілів швидкої допомоги. Тому сьогодні МОЗ залучає допомогу від міжнародних партнерів, аби оперативно поповнювати автопарк для бригад "екстренки", які працюють в регіонах, дотичних до лінії фронту. Незабаром до України приїдуть ще 25 автівок від благодійників й допомагатимуть нашим медикам рятувати життя українців", – розповів заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

За його словами, наразі саме на Сході та Півдні України є найгостріша потреба в медичному транспорті.

