Окупанти в суботу обстріляли чотири громади Сумщини, зокрема з території РФ, - Живицький

Російські окупанти в суботу обстріляли 4 громади Сумщини, зокрема з території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Буринська громада: майже о 15:00 з території РФ здійснено обстріл, ймовірно, зі ствольної артилерії – 4 прильоти. Артобстріл продовжився о 17.25 – ще 4 прильоти", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив про "прильоти" у Білопільській, Хотинській та Зноб-Новгородській громадах.

Так, у Білопільській після 16:00 ворог чотири рази вдарив із мінометів. Із 16.40 було випущено ще 12 мін.

По території Хотинської громади після 16:30 зафіксовано 10 пострілів (попередньо з великокаліберного кулемета Володимирова танкового).

По Зноб-Новгородській громаді о 18.15 росіяни 8 разів вдарили ймовірно із самохідної артилерійської установки.

Живицький додав, що в результаті обстрілів обійшлося попередньо без жертв і руйнувань.

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