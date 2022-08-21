За добу російські окупанти вбили 4 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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