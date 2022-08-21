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За добу російські окупанти вбили 4 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: За добу російські окупанти вбили 5 жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За добу російські окупанти вбили 4 жителів Донеччини, - Кириленко 01

Автор: 

Донецька область (8932) втрати (4479) Кириленко Павло (910)


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ІнфоВійська України

@i_army_org

· 6 год

Нелюд Дугин, призывающий убивать украинских детей, смотрит на гибель своей дочери
показати весь коментар
21.08.2022 08:09 Відповісти
 
 