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ЄС розробить восьмий пакет санкцій проти Росії, - посол Маасікас

маасікас

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас упевнений, що Євросоюз розробить наступний, восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це Маасікас сказав на пресконференції з нагоди відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа" у відповідь на запитання, чи розпочав ЄС роботу над восьмим пакетом санкцій і наскільки жорстким він може бути, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі вже ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, проводиться аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. Цей процес триває повсякденно. Гадаю, зараз не можна сказати, що в Брюсселі період дуже активної роботи, але вона триває так само, як і в державах-членах, які вимагають більше санкцій. Інституції ЄС мають це враховувати, і вони це роблять. Тому я не можу дати вам якихось деталей щодо цього - повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакета санкцій. - Ред.) варто очікувати. І це буде", - зазначив посол ЄС.

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Відмініть рашистам візи на всій території ЄС
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21.08.2022 16:13 Відповісти
Візи і пресінг по всьому полі
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21.08.2022 16:16 Відповісти
Коли?
Вже потрібно!
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21.08.2022 16:18 Відповісти
 
 