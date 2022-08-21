З шахти "Довжанська-Капітальна" окупанти відправили на фронт 430 працівників, - Гайдай
Росіяни мобілізували понад 400 шахтарів з Довжанська.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
Відеосюжет про мобілізацію та роботу в шахті пенсіонерів та жінок зняли журналісти так званої "ЛНР". Автори сюжету починають вчити населення пишатися цим фактом, порівнюючи ситуацію з Другою Світовою, мовляв "…як і в роки Великої вітчизняної війни, сьогодні на полях, заводах та у шахтах чоловіків, які відправилися на фронт, замінюють жінки та пенсіонери…"
До окупації шахта в місті Довжанськ була провідним вугледобувним підприємством Донбасу.
"Вугілля на Луганщині добувають жінки, всупереч приписам охорони праці. Чоловіків росіяни відправили на фронт, вбивати власний народ", - наголосив Гайдай.
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дамбас знову Дике Поле....
серед "мобіків" треба вести агітацію - мотивація у них ніяка
Дурні лягут в землю безкоштовно та зробять сирот.
Це все ланки одного ланцюга.